Многие выходцы с Запада, приезжающие на Украину, хотят быть героями… Они относятся к этому почти так, как будто это отпуск, и они на самом деле не собираются умирать

Боевики из западных стран, отправившиеся на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, редко возвращаются домой живыми, так как предполагали, что это будет легкой прогулкой, пишет издание Business Insider, ссылаясь на слова американского ветерана, воевавшего на Украине.Ветеран, говоривший на условиях анонимности, рассказал изданию, что многие иностранные наемники, приехавшие на Украину воевать против России, привыкли сражаться в условиях преимущества над противником, а здесь им пришлось изо всех сил пытаться адаптироваться к условиям, где их «часто превосходили по численности и вооружению».- сказал бывший американский наёмник.По его словам, он находился на Украине с февраля 2022 года до декабря 2023 года и участвовал в боях под Харьковом и Бахмутом. Он также участвовал в войне в Ираке и отметил, что на Украине «другой тип войны и темп намного выше».Такое же сравнение сделали и другие бывшие американские наёмники, воевавшие на Украине, пишет Business Insider.Они считают, что боевые действия на Украине больше напоминают Первую мировую войну, где окопы и «неумолимая» артиллерия были определяющими элементами конфликта.