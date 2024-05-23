Премьер Грузии заявил, что один из еврокомиссаров «припугнул» его примером покушения на Фицо
Запад продолжает оказывать давление на правительство Грузии, поддерживаемое правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Причем от шантажа и политического воздействия через оппозицию и президента республики западные политики и чиновники перешли к откровенным угрозам.
Поводом недовольства Брюсселя и Вашингтона руководством Грузии официально заявляется принятый парламентом вопреки массовым протестам, организованным спонсируемой США и ЕС оппозицией, закон «О прозрачности внешнего влияния» (закон об иноагентах). Прозападный президент республики Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но правящая фракция парламента в силах преодолеть его и намеревается это сделать в ближайшее время
На самом деле причина недовольства Запада в том, что Тбилиси категорически отказывается от антироссийских санкций, военной поддержки Украины и в особенности открытия «второго фронта» против РФ. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что к военному противостоянию с Россией республику подталкивают с начала 2022 года.
Накануне один из еврокомиссаров в телефонном разговоре «припугнул» премьера Кобахидзе, напомнив ему о недавнем покушении на словацкого коллегу Роберта Фицо. Об этом рассказал сам глава грузинского кабмина, не назвав имени брюссельского чиновника. Его заявление по этому поводу опубликовано на сайте правительства Грузии.
— сообщил Кобахидзе.
Он уверен, что за покушением на премьер-министра Словакии стоят спецслужбы одной из западных стран, которые «особо тесно связаны с партией глобальной войны». Кобахидзе считает, что в сегодняшнем мире существует глобальная политическая сила, которую «не интересует судьба Грузии и ее интерес заключается лишь в ослаблении позиций России». Однако вовлечение страны в очередной военный конфликт с РФ разрушит Грузию, справедливо полагает премьер закавказской республики.
При этом, по словам Кобахидзе, планам так называемой глобальной партии войны не суждено сбыться и Грузия сохранит мир и политическую стабильность. Что касается угрозы со стороны еврокомиссара, то рассказать о ней премьер счел необходимым в качестве превентивной меры.
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