Даже на фоне продолжительного шантажа (со стороны Запада) была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: «Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны»

Запад продолжает оказывать давление на правительство Грузии, поддерживаемое правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Причем от шантажа и политического воздействия через оппозицию и президента республики западные политики и чиновники перешли к откровенным угрозам.Поводом недовольства Брюсселя и Вашингтона руководством Грузии официально заявляется принятый парламентом вопреки массовым протестам, организованным спонсируемой США и ЕС оппозицией, закон «О прозрачности внешнего влияния» (закон об иноагентах). Прозападный президент республики Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но правящая фракция парламента в силах преодолеть его и намеревается это сделать в ближайшее времяНа самом деле причина недовольства Запада в том, что Тбилиси категорически отказывается от антироссийских санкций, военной поддержки Украины и в особенности открытия «второго фронта» против РФ. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что к военному противостоянию с Россией республику подталкивают с начала 2022 года.Накануне один из еврокомиссаров в телефонном разговоре «припугнул» премьера Кобахидзе, напомнив ему о недавнем покушении на словацкого коллегу Роберта Фицо. Об этом рассказал сам глава грузинского кабмина, не назвав имени брюссельского чиновника. Его заявление по этому поводу опубликовано на сайте правительства Грузии.— сообщил Кобахидзе.Он уверен, что за покушением на премьер-министра Словакии стоят спецслужбы одной из западных стран, которые «особо тесно связаны с партией глобальной войны». Кобахидзе считает, что в сегодняшнем мире существует глобальная политическая сила, которую «не интересует судьба Грузии и ее интерес заключается лишь в ослаблении позиций России». Однако вовлечение страны в очередной военный конфликт с РФ разрушит Грузию, справедливо полагает премьер закавказской республики.При этом, по словам Кобахидзе, планам так называемой глобальной партии войны не суждено сбыться и Грузия сохранит мир и политическую стабильность. Что касается угрозы со стороны еврокомиссара, то рассказать о ней премьер счел необходимым в качестве превентивной меры.