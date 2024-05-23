Из киевских кабинетов «виднее»: командование ВСУ заявляет, что ситуация в Крынках «под контролем»

Ситуация в Крынках продолжает оставаться под контролем.

Началась привычная словесная «игра» украинского командования по поводу «контроля» над населёнными пунктами. На данный момент речь о Крынках Херсонской области.Напомним, что некоторое время назад один из военнослужащих 24-й отдельной штурмовой бригады заявил, что ВСУ покинули Крынки, «отойдя на более безопасные позиции». При этом военнослужащий утверждал, что «выходить особенно было некуда, потому новые позиции взяли себе на том же, левом, берегу Днепра, Крынки в итоге оставив».Понимая, что такие заявления рушат последнюю «перемогу» прошлогоднего контрнаступления, в командовании ВСУ поспешили заявить, что это «неправда» и «что ВСУ продолжают находиться в Крынках». Добавление от командования войсками противника:В принципе, с этим даже трудно спорить, ведь «контролем» в понимании командования ВСУ нередко считается уже тот факт, что они видят населённый пункт в бинокль… То есть, визуальный «контроль» он же у ГШ ВСУ тоже «контроль»…Кстати говоря, украинское командование часто опровергало своих же военнослужащих, которые находились непосредственно на линии фронта. Из киевского штаба, безусловно, виднее, чем из обугленного окопа под теми же Крынками…Ранее пресс-секретариат ВСУ опровергал потерю Бахмута (Артёмовска), спустя две недели после потери Авдеевки утверждал, что бои за город продолжаются. То же самое у командования ВСУ по Работино. Ну и теперь по тому же сценарию – «контроль над Крынками».Признать реалии киевскому режиму крайне сложно. И даже не в качестве объяснения перед своими согражданами, а качестве доводов перед зарубежными спонсорами. Ведь если признать потерю тех же Крынок, то придётся окончательно констатировать, что десятки миллиардов долларов, влитые в украинское контрнаступление, ушли в «чёрную дыру».