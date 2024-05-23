Следственный комитет ходатайствует о переводе экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова под домашний арест

Следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест в связи с учетом характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования

Арестованному и помещенному в СИЗО в рамках уголовного дела экс-командующему 58-й армией ЮВО Ивану Попову могут изменить меру пресечения, соответствующее ходатайство выдвинуло следствие. Об этом сообщают российские медиа.Следователь главного военного следственного управления СК РФ обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Ивана Попова, предлагая заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Данное решение принято с учетом характеристик генерала, а также «иных обстоятельств», вскрывшихся в итоге расследования дела. При этом никаких изменений в обвинении нет. Другие подробности не сообщаются.— говорится в сообщении СК РФ.Как ранее сообщалось, генерала Попова обвиняют в причастности к якобы хищению металлопроката на 130 млн рублей в Запорожской области. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако, по мнению многих российских экспертов, политиков, военкоров и военных, дело против Попова «заказное» и оно уже вызвало большой общественный резонанс. Боевой генерал, ничего не имеющий, кроме одной квартиры, был снят с командования армией после того, как выложил Герасимову всю правду о наших потерях в первые дни украинского контрнаступа в Запорожской области.Не будем бежать впереди паровоза, но изменение меры пресечения на более мягкую может говорить о том, что в данном деле могут появиться новые главные обвиняемые, а Попов перейдет в разряд второстепенных или свидетелей. Впрочем, судьбу генерала, который грудью стоял за своих бойцов, уже испортили. После таких событий в армии не остаются.