Следственный комитет ходатайствует о переводе экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова под домашний арест

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Следственный комитет ходатайствует о переводе экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова под домашний арест

Арестованному и помещенному в СИЗО в рамках уголовного дела экс-командующему 58-й армией ЮВО Ивану Попову могут изменить меру пресечения, соответствующее ходатайство выдвинуло следствие. Об этом сообщают российские медиа.

Следователь главного военного следственного управления СК РФ обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Ивана Попова, предлагая заменить содержание в СИЗО на домашний арест. Данное решение принято с учетом характеристик генерала, а также «иных обстоятельств», вскрывшихся в итоге расследования дела. При этом никаких изменений в обвинении нет. Другие подробности не сообщаются.



Следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест в связи с учетом характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования
— говорится в сообщении СК РФ.

Как ранее сообщалось, генерала Попова обвиняют в причастности к якобы хищению металлопроката на 130 млн рублей в Запорожской области. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако, по мнению многих российских экспертов, политиков, военкоров и военных, дело против Попова «заказное» и оно уже вызвало большой общественный резонанс. Боевой генерал, ничего не имеющий, кроме одной квартиры, был снят с командования армией после того, как выложил Герасимову всю правду о наших потерях в первые дни украинского контрнаступа в Запорожской области.

Не будем бежать впереди паровоза, но изменение меры пресечения на более мягкую может говорить о том, что в данном деле могут появиться новые главные обвиняемые, а Попов перейдет в разряд второстепенных или свидетелей. Впрочем, судьбу генерала, который грудью стоял за своих бойцов, уже испортили. После таких событий в армии не остаются.
38 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 18:09
    Не будем бежать впереди паровоза, но изменение меры пресечения на более мягкую может говорить о том, что в данном деле могут появиться новые главные обвиняемые, а Попов перейдет в разряд второстепенных или свидетелей
    И бояться Попову нечего потому как на суде уже был. good drinks
    1. topol717 Звание
      topol717
      +7
      Сегодня, 18:22
      При этом всем, Кужегетович пошел на повышение. На его месте японец давно бы себе бы харакири сделал.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 18:27
        При этом всем, Кужегетович пошел на повышение. На его месте японец давно бы себе бы харакири сделал.
        Сеппоку feel
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +9
          Сегодня, 18:29
          Ну вот, а тут некоторые не понимали, чем тувинец от японца отличается.... wassat
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            +2
            Сегодня, 18:32
            В том случае если тувинец не пользуется продукцией японского автопрома и не только. Сакура оттого и кривая потому как растет по ветру ...
      2. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 19:17
        Кужугетович не японец...Он пожарник.
        Возможно даже не знает, где находится Япония yes
      3. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 19:26
        я бы не назвал это повышением - Совбез можно и упразднить, а вот Минобороны не упразднишь
    2. алексеев Звание
      алексеев
      +9
      Сегодня, 18:43
      Дай Бог, чтобы ген. Попов был не при делах в этом деле.
      Если все будет хорошо, то необходимо вновь назначить на высокую должность и разобраться уже с иными. Как так привлекали? Основания были?
      Это очень даже хорошо не только для него, но и для армии и государства.
      Все же контродь за следствием должен быть тоже с самого верха, это не мелкого хулигана привлечь..
      Все сидели, как в известной оперетте.
      И Рокоссовский, и ген.Горбатов, и многие.
      Горбатову, в частности, тоже шили дело, что он стибрил несколько эшелонов леса в Польше, дошло до тов. Сталина, тот криминала не нашел ( не было личного обогащения, хотя нарушение его приказа имело место). Приписывают этому случаю фразу вождя в отношении генерала: "Горбатова только могила исправит"
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 18:56
        Надеюсь Попов при случае не станет бить морду лица Гурулева, а искренне и от всей души пожелает тому здоровья. winked
      2. Николай Николаевич Звание
        Николай Николаевич
        +1
        Сегодня, 19:05
        Цитата: алексеев
        Все же контродь за следствием должен быть тоже с самого верха

        Вы предлагаете еще одну коррумпированную структуру создать? Да тут для беспредела возможности круче будут. Может не там решение проблем ищем?
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 19:12
          Цитата: Николай Николаевич
          Вы предлагаете еще одну коррумпированную структуру создать? Да тут для беспредела возможности круче будут. Может не там решение проблем ищем?

          Как бы да, есть смысл.
      3. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 19:36
        Скорее всего с иными уже разбираются... Что то уж кучно пошли... Данное решение принято с учетом характеристик генерала, а также «иных обстоятельств», вскрывшихся в итоге расследования дела
    3. Комментарий был удален.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +6
      Сегодня, 19:00
      Суровикин,Попов-посредственность убирает тех,кто даже теоретически может претендовать на его должность
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:16
        Может топором с пожарного щита дать по хвосту нагу ?! feel
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:22
        Что характерно Попова из Сирии отозвали.
    5. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 20:29
      Первый вопрос - у кого эти миллионы уворованные? Похоже, что не у Попова.
      А раз не у него, то самое правильное, вернуть Попова на командование армией.
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +10
    Сегодня, 18:10
    Как военный офицер - он действительно отличный, это подтверждают военные кто с ним служил. Надеемся что разберутся, а перевод под домашний арест может быть хорошим знаком, и обвинения снимут. Такие офицеры очень нужны нашей армии. А кого поубирать - то таких предостаточно, работы не початый край.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 18:25
      Такие офицеры нужны нашей армии!
      Пусть все офицеры нашей армии бурут с него пример!
      А бюджет российский выдержит такое счастье? laughing
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +8
        Сегодня, 18:27
        Согласна. И ещё большой плюс что у него не было обысков, значит как-то боком пройдёт и его отпустят.
        Начальника управления департамента по обеспечению гособоронзаказа МО Владимир Вертелецкий был задержан сегодня днем ФСБ и следователями СК на рабочем месте.
        Ему вменяют мошенничестве в особо крупном размере, в том числе получал взятки в виде дома и машины. Военный чиновник проводил махинации с государственными тендерами на оборонный заказ и привлекал для этого связанные с ним фирмы
        Полетели головы Тимуровского ОПГ.
        1. U-58 Звание
          U-58
          +4
          Сегодня, 18:48
          Вот не слыхал!
          Уже и до ДОГОЗа добрались...
  3. popul
    popul
    +3
    Сегодня, 18:10
    если нет приказа о назначении его материально-ответственным, то дело - липа
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 18:11
    Не хочу сглазить, на как бы эта мера пресечения в виде домашнего ареста - не была бы способом сдать генерала на растерзание тем, о ком оно много чего мог бы рассказать. Это только предположение.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +5
    Сегодня, 18:11
    Надеюсь истинные "деятели" станут известны в ближайшее время которые постарались прикрыться боевым офицером.
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 19:29
      я бы не тешил себя иллюзиями....
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:44
        Чем себя только не тешили laughing
  6. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 18:16
    Эх, не дали "Му Му" потихому свалить своего обидчика.Вздумал ,понимаешь ли ,о проблемах в Армии говорить, великому "Маршалу" покорителю вселенной))
  7. красноярск Звание
    красноярск
    +3
    Сегодня, 18:30
    [/quote]После таких событий в армии не остаются.[quote]

    Это в неадекватном государстве не остаются. А если суд признает его невиновным? То по каким причинам ему не вернут звание и должность?
    Интересно было бы знать кто автор сиих слов.
    Очень надеюсь на непредвзятость следствия и суда, если дело дойдет до суда.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 18:37
      Звания - лишаются после трибунала, если это в приговоре вынесено. Есть и те кого судили, дали срок - но званий не лишали, они отсидели и вернулись в армию со своим званием, но должности уже другие.
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 18:31
    Какое доброе, открытое лицо... yes
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 18:36
    Организовать замкнутую логистику двух тысяч тонн металла, в обход всех проверок, и сбыть его. Это 29 вагонов в среднем, если по 70 тонн. what
  10. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 18:42
    А некоего Вертелецкого задержали, офицер из департамента госзаказа. Может эти новости как-то связаны request походу Тимурка соловьем запел, чтобы хоть шанс появился свою шкуру спасти, вот и потянулся паровозик из разных личностей...
  11. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    +5
    Сегодня, 18:47
    генерала Попова обвиняют в причастности к якобы хищению металлопроката на 130 млн рублей в Запорожской области
    А ему самому дали сказать хотя бы слово в свое оправдание? - и не дадут ибо все это "дело" наверняка придется переквалифицировать в "не целевое использование" того металлопроката (типа должно ржаветь на складе, а он его на перекрытия блиндажей пустил или на противотанковые ежи), а потом и вовсе "дело" развалится. Так, что слова не дадут.
    Впрочем это разумеется не причина, все лежит на поверхности - слишком популярен в народе это раз (вот ненавидели бы его все, тогда бы на повышение пошел). Ну и его высказывания при подчиненных: "Вы мои гладиаторы, а я Ваш Спартак", от таких слов им видимо тень повара мерещиться начала, вот и убрали подальше. Разумеется такие Спартаки как: Лебедь, Рохлин, Пригожин, Стрелков и прочие потенциально опасные системе не нужны, потому и отстранили.
  12. BAI Звание
    BAI
    +8
    Сегодня, 18:47
    Боевой генерал, ничего не имеющий, кроме одной квартиры, был снят с командования армией после того, как выложил Герасимову всю правду о наших потерях в первые дни украинского контрнаступа в Запорожской области.

    Гнать Герасимова надо. Все провалы первого года войны из за его доктрины
    1. Юрий ЕВРАЗ Звание
      Юрий ЕВРАЗ
      +2
      Сегодня, 19:18
      Это политическая ошибка .Шли,как на парад.
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +2
      Сегодня, 19:18
      Дойдёт и до него. А пока...
      ⚡️Сняли командующего 20 Армии Сухраба Ахметова.

      Не буду писать, что о нем говорят коллеги и подчиненные, так как дискредитация, но если в общих чертах, то задают вопрос: только вывели в распоряжение и всё?

      Пока и всё. Но это тоже интересный звоночек и возможно, как раз это реализация слов Белоусова о необходимости беречь бойцов.
  13. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 19:23
    А с какого перепугу?
    Дома и стены лечат? what
  14. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 19:33
    Ктото спецом отделяет, видно он дал понять, что один сидеть не будет!
  15. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 19:40
    Дай бог, чтобы это всё было наветом, лично я верю что это так, не побежал, не стал скрываться. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!