Польские власти усиливают безопасность приграничного аэропорта, через который на Украину идут западные поставки

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Польские власти усиливают безопасность приграничного аэропорта, через который на Украину идут западные поставки

На протяжении всего украинского конфликта Польша продолжает быть основным перевалочным пунктом для западных военных поставок в соседнюю Украину.

Одним из основных мест в Польше, через которое идут эти поставки, является аэропорт «Жешув-Ясенки» в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной.



По словам главы польского МВД Томаша Семоняка, ведётся усиление безопасности этого аэропорта. Об этом министр заявил в интервью агентству Bloomberg. При этом Семоняк не стал уточнять, какие именно меры принимаются для усиления безопасности аэропорта.

Глава МВД Польши сказал также, что какое-то государство (очевидно, о ком идёт речь) «ведет враждебные действия на польской территории».

Международный аэропорт «Жешув-Ясенки» имеет вторую по длине взлётно-посадочную полосу в Польше после аэропорта им. Шопена в Варшаве. По данным Bloomberg, этот аэропорт является перевалочным пунктом для 90% всех западных военных поставок на Украину.

Ранее польский президент Анджей Дуда говорил, что Варшава ведёт переговоры с Вашингтоном о размещении на свой территории американского ядерного оружия.

Польша также часто бывает местом проведения военных учений сил Североатлантического альянса.
8 комментариев
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  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 19:29
    По словам главы польского МВД Томаша Семоняка, ведётся усиление безопасности этого аэропорта.

    Это возможно говорит о том, что решение об использовании ПВО Нато на территории украины уже принято наглосаксонским обкомом.
  2. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +3
    Сегодня, 19:41
    Думаю, речь идет о техническом обслуживании, обслуживании и подготовке к полетам F-16. Вероятно, там будут размещены украинские боевики. Интересно, что рядом с аэропортом была создана американская база с собственными батареями «Патриот». В самом городе размещено несколько тысяч американцев. Польские бары и рестораны ввели меню для американских солдат. Точно так же некоторые бары и дискотеки изменили свой декор, чтобы напоминать американские заведения. Результатом польско-американского сотрудничества являются маленькие чернокожие человечки из Жешува, бегающие по детским площадкам. wassat
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:49
      Главное мосты через одер-нейса.
      Все на дунай(бэк).

      Ну и рейн, конечно. Перекрыть упавшими мостами. Пусть пока жешуются
      1. Ryaruav Звание
        Ryaruav
        0
        Сегодня, 20:01
        антивирус, тут с мостами через днепр не понятки , а вы за дунай одер висла эльба
  3. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 19:56
    если наши ударят то им никакие патриоты не помогут, взгляните на окраину и все понятно
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 20:03
    По всей видимости готовятся какую-то пакость сотворить, а самим малость ссыкотно. Вот и засуетились. angry
  5. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 20:16
    Ну вот англосаксы свою красную линию нарисовали а что не найдется в каком корпусе днр кинжала на вооружении? чтоб проверить красную то линию хотя бы выбить показательно пво?? хотя нет не найдется у хуситов не нашлось же пары противокорабельных ракет и тут не найдется
  6. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 20:32
    Враждебные польше действия на территории польши ведет сама польша. Им надо убить самих себя.