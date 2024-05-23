Польские власти усиливают безопасность приграничного аэропорта, через который на Украину идут западные поставки
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На протяжении всего украинского конфликта Польша продолжает быть основным перевалочным пунктом для западных военных поставок в соседнюю Украину.
Одним из основных мест в Польше, через которое идут эти поставки, является аэропорт «Жешув-Ясенки» в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной.
По словам главы польского МВД Томаша Семоняка, ведётся усиление безопасности этого аэропорта. Об этом министр заявил в интервью агентству Bloomberg. При этом Семоняк не стал уточнять, какие именно меры принимаются для усиления безопасности аэропорта.
Глава МВД Польши сказал также, что какое-то государство (очевидно, о ком идёт речь) «ведет враждебные действия на польской территории».
Международный аэропорт «Жешув-Ясенки» имеет вторую по длине взлётно-посадочную полосу в Польше после аэропорта им. Шопена в Варшаве. По данным Bloomberg, этот аэропорт является перевалочным пунктом для 90% всех западных военных поставок на Украину.
Ранее польский президент Анджей Дуда говорил, что Варшава ведёт переговоры с Вашингтоном о размещении на свой территории американского ядерного оружия.
Польша также часто бывает местом проведения военных учений сил Североатлантического альянса.
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