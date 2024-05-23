«Лучше обсудить с Россией рыболовство»: Японское издание посоветовало властям страны забыть о Курилах

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«Лучше обсудить с Россией рыболовство»: Японское издание посоветовало властям страны забыть о Курилах

Японии следует забыть о Курильских островах и решать с Россией другие актуальные вопросы, которых накопилось великое множество. Об этом пишет Hokkaido Shimbun.

Японское издание посоветовало властям страны забыть о Курилах, попытавшись решить с Россией другие вопросы, пока еще это возможно. По мнению автора материала, Россия активно сближается с Китаем, который является противником Японии, и также, как и Москва, поддерживает историческую справедливость и выступает против переписывания истории. Кроме того, несмотря на все усилия коллективного Запада, Россия ничуть не ослабела, сумев перестроить свою экономику и модернизировать армию.



Москва не в той позиции, чтобы Токио мог продвигать свои претензии по «северным территориям». Лучше сосредоточиться на том, что можно решить, например рыболовстве

— советует автор.

Между тем Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио, которые только ухудшаются. Как заявили в российском МИДе, Япония ввела против России 22-й пакет экономических санкций, объясняя его принятие причинами, никак не связанными с отношениями двух стран. Проще говоря, Япония стала полным вассалом США, выполняя все приказы Вашингтона. Так что тут не о Курилах надо думать, а о возобновлении нормального диалога, перед этим уйдя от антироссийской риторики.

Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений.

— заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
10 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:45
    Москва не в той позиции, чтобы Токио мог продвигать свои претензии по «северным территориям».

    Надо же. Здравые мысли, а автор не в отставке. Там обычно отставники разумно начинают рассуждать
  2. al3x Звание
    al3x
    +6
    Сегодня, 18:46
    Лучше послать японцев на...все четыре стороны, чтобы и о рыбе забыли и о Курилах.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:28
      «Лучше обсудить с Россией рыболовство»

      А не пошли бы они в очень далекое путешествие...........
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 18:51
    Ну да, хоть рыбки съесть.)) а поздно!
  4. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +1
    Сегодня, 18:54
    «Японский народ будет втянут в огненный ад», – посол Китая в Японии У Цзянхао после того, как Япония пообещала поддержку Тайваню.
    Есть прогноз, что в июне начнётся... soldier
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:58
    Этот НИС будет похлеще авианосца,по приходу в Владивосток этого судна 10 июля ,в Японии возможны харакири и сипуки.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:09
      hi Извиняюсь за мой японский, но их ...пуки завоняли на всю Россию (не только на дальний восток). И от этой,ихней, "вони" ждать каких-то разговоров с Россией просто глупо.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 18:58
    Нет смысла разговаривать с японцами. У японцев рабская натура уже на генетическом уровне, несколько поколений в оккупации выросло, что оккупанты приказывают то и хрюкают.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:34
    Как раз рыболовство и испортило отношения с Японией, когда они умудрились выловить в Охотском море всего лосося так, что популяция несколько лет не могла восстановиться. И СССР сказал что теперь море внутреннее и японцы пусть плывут куда-то в другую сторону
  8. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 20:19
    А харакири массово сделать назло России уже слабО??? Без рыбки ручонки дрожат? Пусть медуз жрут!