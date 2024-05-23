«Лучше обсудить с Россией рыболовство»: Японское издание посоветовало властям страны забыть о Курилах
Японии следует забыть о Курильских островах и решать с Россией другие актуальные вопросы, которых накопилось великое множество. Об этом пишет Hokkaido Shimbun.
Японское издание посоветовало властям страны забыть о Курилах, попытавшись решить с Россией другие вопросы, пока еще это возможно. По мнению автора материала, Россия активно сближается с Китаем, который является противником Японии, и также, как и Москва, поддерживает историческую справедливость и выступает против переписывания истории. Кроме того, несмотря на все усилия коллективного Запада, Россия ничуть не ослабела, сумев перестроить свою экономику и модернизировать армию.
— советует автор.
Между тем Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио, которые только ухудшаются. Как заявили в российском МИДе, Япония ввела против России 22-й пакет экономических санкций, объясняя его принятие причинами, никак не связанными с отношениями двух стран. Проще говоря, Япония стала полным вассалом США, выполняя все приказы Вашингтона. Так что тут не о Курилах надо думать, а о возобновлении нормального диалога, перед этим уйдя от антироссийской риторики.
— заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
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