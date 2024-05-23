«Лучше обсудить с Россией рыболовство»: Японское издание посоветовало властям страны забыть о Курилах

Москва не в той позиции, чтобы Токио мог продвигать свои претензии по «северным территориям». Лучше сосредоточиться на том, что можно решить, например рыболовстве

Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений.