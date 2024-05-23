Американский телеканал: полковник ВСУ допустил потерю Киевом территорий для завершения конфликта

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Американский телеканал: полковник ВСУ допустил потерю Киевом территорий для завершения конфликта

Полулегитимный президент Украины Владимир Зеленский вовсю готовится к очередной конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня 2024 года в городе Бюргеншток в Швейцарии. По ее результатам глава киевского режима намеревается от имени коалиции стран, в которой все меньше государств отказываются принимать участие, ни много ни мало выдвинуть России ультиматум на условиях придуманной в безумных фантазиях «формулы мира».

При этом дела на фронте у ВСУ идут все хуже, что заставляет усомниться вообще в достижимости будущих успехов украинской армией даже ее действующих офицеров. На этом фоне военные высказывают все более «крамольные» предположения и призывы, как реально можно остановить конфликт.



Командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин заявил, что Украина старается стабилизировать ситуацию на фронте, однако российская армия «продолжает добиваться непрерывных успехов» в Харьковской области. По мнению украинского офицера, которое приводит американский телеканал American Broadcasting Company (АВС), для завершения конфликта Киеву самое время согласиться на уступки уже перешедших под контроль ВС РФ территорий бывшей Украины. При этом он ссылается на пример завершения войны между СССР и Финляндией.

Да, она (Финляндия) потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону. Мы находимся в таком же положении, но я надеюсь, что мы не потеряем наши земли

— считает украинский офицер.

В проблемах ВСУ на фронте полковник привычно обвиняет западных союзников, утверждая, что военная помощь США так и не поступила на фронт. Можно подумать, что летом прошлого года, когда украинцы начали свое пресловутое контрнаступление, завершившееся полным провалом, ВСУ не хватало западных вооружений.

Походу, дела у киевских главарей, действительно, складываются все хуже. Глава режима открыто призывает украинцев и жителей западных стран донатить ВСУ через специально созданный по его инициативе онлайн-проект UNITED 24. В своем телеграм-канале Зеленский пишет:

UNITED 24 добавила нашему государству силы, нашему обществу – прочности, а человечеству в целом добавила знания, что государства также могут создавать успешные фандрайзинговые платформы, которые ориентированы и на защиту общечеловеческих ценностей, и на абсолютно практическую, действенную помощь государству во время войны.

Фандрайзинг — это сбор пожертвований у частных лиц и компаний, обычно на социально значимые проекты. Чему-чему, а попрошайничать у всех подряд нынешние украинские власти научились лучше всего. Вот только эти подачки точно не заменят сильно оскудевшую государственную поддержку Запада, тем более, что полученные средства наверняка привычно разворовываются.

Ну и в довершение полной потери адекватности Зеленским. В этом же канале UNITED 24 он отчитывается, что уже полученные пожертвования пойдут на закупку современных роботизированных боевых комплексов для ВСУ. Типа, чтобы «сберечь жизни солдат». Как всегда прикладывается красивый, снятый за немалые деньги, ролик. И это в то время, когда сами украинские военнослужащие рассказывают, что им даже положенное жалованье не выплачивают несколько месяцев. А уж про отношение к солдатам киевских правителей, как и их западных спонсоров, даже напоминать не стоит.



16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:07
    Корея была ,теперь Финляндия - что ещё придумают,Фашистскую Германию в 45 .Тоже для нас не очень подходит.
  2. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 19:09
    Походу, дела у киевских главарей,

    Не главарей, а тварей
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:52
      Полковник может миром в восточной Европе править? Лондону пофиг на финский вариант. Даже на вашингтон...
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 19:12
    Один маааленький вопрос: а такое исчадие ада как укрорейх нам на границе надо?
    Ответ: нет не надо.
    Так что вопрос с уступками регионов отпадает сам собой. hi
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 19:41
      У противника, который последние несколько недель терпел одно поражение за другим похоже, открылось второе дыхание. По некоторым данным, ВСУ стягивают существенные резервы и натовскую боевую технику к наиболее критическим районам — под Волчанск и Часов Яр. Кроме того, утверждают специалисты, управлять западной военной техникой, среди которой танки Абрамс, будут исключительно иностранные военные.
      «Искандеры» наносят удары по двум направлениям. Два участка получают огневое воздействие кассетными боеприпасами, где идет переброска резервов из Херсона, Николаева, Одессы, Полтавы. ВСУ перебрасывают тяжелую технику к Волчанску и Часову Яру. Пришли шведские, французские и американские БМП (боевые машины пехоты ) и колесные танки с САУ (самоходная артиллерийская установка ) «Цезарь» - сообщает один из военно-политических каналов.Еще один канал сообщает, что «начинка» у западной техники также будет иностранной: «Злые языки бессовестно настаивают на переброске на восточный фронт кадровых частей НАТО из сил быстрого реагирования. Могилизация не успевает - приходится затыкать дыры тем, что есть под рукой».

      Военный обозреватель Алексей Суконкин при этом отмечает, что противник в районе Волчанска уже сосредоточил до 27 батальонов, значительное количество артиллерии, огромное количество ударных беспилотников.

      ВСУ несут запредельные потери в бронетехнике на Волчанском направлении, рассказал военный разведчик Герой России Рустем Клупов. По его данным, только одна из самых подготовленных частей ВСУ, 21-я мехбригада, под Волчанском потеряла за две недели боев 19 из 25 своих танков «Леопард». При этом девять танков из числа потерянных были уничтожены, а 10 вышли из строя из-за критических повреждений.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +3
        Сегодня, 19:48
        hi Спасибо, но я умею читать новости с фронта без Вашей помощи. И "телеграмм" и "военную хронику", карты смотрю и другие источники. Да и с сыновьями общаюсь которые под ружьём.
  4. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +2
    Сегодня, 19:12
    Почему "полулегитимный"?
    Зе протух....
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 19:48
      Это да: что в нём легитимного? Разве что пол, так и то как-то сомнительно: ведёт себя, как баба! laughing
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 19:18
    Ну вот,вчера был уже нелегитимным,а сегодня уже полу....А то что гтворят,то это для западных ушей,а не для нас.С призывом-Дайте!..
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 19:50
      Да может там просто опечатка во втором слоге...
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 19:23
    Знаете, реальные ситуации на нуле.... окружены уже... просим сдаться и на мове орали... отстреливаются до последнего... когда бк кончается - выходят бросая пустое уже оружие... Жаль остальные хлопцы не знают, что с данными хлопцами случается. Второго шанса жизнь не дает. am И самый прикол в том... что я от сослуживцев и не разу не слышал, чтобы кто-то сохранил при себе гранату для себя. Все надеются, что положат побольше и тихо мирно в "рашке" типа в плену вначале, потом с гражданством (а потом я думаю пойдет поедет диверсионка и терракты). Хотели бы сдаваться некоторые - сдавались бы когда предлагали.

    К чему я это.... 404 почти БК растреляла и теперь пытается мирняк замутить и набирать силы.... а ее кормить будут как германию в 20, 30 и во время войны теже штаты.... не прошло и 100 лет - история циклична.... Поэтому нужно бить денно и нощно yes
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 20:17
      Жаль остальные хлопцы не знают, что с данными хлопцами случается.

      А что с ними случается? Это вы о чём?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 20:22
        Все просто до банальности, что с ними случилось - не успели ни смс отослать, видео снять и может чему-либо помолится. Я в такой ситуации был и у меня во взводе у всех всегда отдельно РГОха лежит. Других пацанов и не брали. Побольше с собой забрать. А вот конкретные вещи увы тут не для форума. Возможно и писал одну ситуацию 22 года назад.
        З.Ы, Просто странный вопрос, с моего сообщения предыдущего и так понять можно request
  7. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 19:26
    Полулегитимный президент Украины Владимир Зеленский

    Зеленский - полуукраинский...
  8. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 19:50
    Полулегитимный президент Украины Владимир Зеленский


    Я подозреваю что Зе не полулегетимный, а просроченный. Как та самая осетрина второй свежести.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 20:13
      Ну осетрина (даже второй свежести) и Зеленский это вещи несовместимые. wink Зе это какой-то полуфабрикат полностью не съедобный, из мусорных баков.