Да, она (Финляндия) потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону. Мы находимся в таком же положении, но я надеюсь, что мы не потеряем наши земли

UNITED 24 добавила нашему государству силы, нашему обществу – прочности, а человечеству в целом добавила знания, что государства также могут создавать успешные фандрайзинговые платформы, которые ориентированы и на защиту общечеловеческих ценностей, и на абсолютно практическую, действенную помощь государству во время войны.







Полулегитимный президент Украины Владимир Зеленский вовсю готовится к очередной конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня 2024 года в городе Бюргеншток в Швейцарии. По ее результатам глава киевского режима намеревается от имени коалиции стран, в которой все меньше государств отказываются принимать участие, ни много ни мало выдвинуть России ультиматум на условиях придуманной в безумных фантазиях «формулы мира».При этом дела на фронте у ВСУ идут все хуже, что заставляет усомниться вообще в достижимости будущих успехов украинской армией даже ее действующих офицеров. На этом фоне военные высказывают все более «крамольные» предположения и призывы, как реально можно остановить конфликт.Командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин заявил, что Украина старается стабилизировать ситуацию на фронте, однако российская армия «продолжает добиваться непрерывных успехов» в Харьковской области. По мнению украинского офицера, которое приводит американский телеканал American Broadcasting Company (АВС), для завершения конфликта Киеву самое время согласиться на уступки уже перешедших под контроль ВС РФ территорий бывшей Украины. При этом он ссылается на пример завершения войны между СССР и Финляндией.— считает украинский офицер.В проблемах ВСУ на фронте полковник привычно обвиняет западных союзников, утверждая, что военная помощь США так и не поступила на фронт. Можно подумать, что летом прошлого года, когда украинцы начали свое пресловутое контрнаступление, завершившееся полным провалом, ВСУ не хватало западных вооружений.Походу, дела у киевских главарей, действительно, складываются все хуже. Глава режима открыто призывает украинцев и жителей западных стран донатить ВСУ через специально созданный по его инициативе онлайн-проект UNITED 24. В своем телеграм-канале Зеленский пишет:Фандрайзинг — это сбор пожертвований у частных лиц и компаний, обычно на социально значимые проекты. Чему-чему, а попрошайничать у всех подряд нынешние украинские власти научились лучше всего. Вот только эти подачки точно не заменят сильно оскудевшую государственную поддержку Запада, тем более, что полученные средства наверняка привычно разворовываются.Ну и в довершение полной потери адекватности Зеленским. В этом же канале UNITED 24 он отчитывается, что уже полученные пожертвования пойдут на закупку современных роботизированных боевых комплексов для ВСУ. Типа, чтобы «сберечь жизни солдат». Как всегда прикладывается красивый, снятый за немалые деньги, ролик. И это в то время, когда сами украинские военнослужащие рассказывают, что им даже положенное жалованье не выплачивают несколько месяцев. А уж про отношение к солдатам киевских правителей, как и их западных спонсоров, даже напоминать не стоит.