В Москве задержан высокопоставленный офицер департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа
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Чистки в Минобороны продолжаются, вслед за начальником Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенантом Вадимом Шамариным задержан высокопоставленный офицер Владимир Вертелецкий, представляющий департамент Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа. Об этом сообщают российские ресурсы.
Сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) задержали офицера департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Предварительно, он проводил махинации с государственными тендерами на оборонный заказ и привлекал для этого сторонних предпринимателей за определенную мзду. По имеющейся информации, Вертелецкий якобы передал знакомым бизнесменам хороший контракт с военным ведомством, за что получил дом и машину, которые записал на родственника.
В настоящее время Вертелецкий задержан по делу о получении крупной взятки. Решается вопрос о его мере пресечения
— сообщают источники в силовых структурах.
Суд арестовал на два месяца Владимира Вертелецкого, удовлетворив ходатайство следствия. На данный момент ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств. Сообщается, что в 2022 году он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту, причинив государству ущерб на сумму более 70 млн рублей.
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