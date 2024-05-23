В Москве задержан высокопоставленный офицер департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа

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В Москве задержан высокопоставленный офицер департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа

Чистки в Минобороны продолжаются, вслед за начальником Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенантом Вадимом Шамариным задержан высокопоставленный офицер Владимир Вертелецкий, представляющий департамент Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа. Об этом сообщают российские ресурсы.

Сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) задержали офицера департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Предварительно, он проводил махинации с государственными тендерами на оборонный заказ и привлекал для этого сторонних предпринимателей за определенную мзду. По имеющейся информации, Вертелецкий якобы передал знакомым бизнесменам хороший контракт с военным ведомством, за что получил дом и машину, которые записал на родственника.



В настоящее время Вертелецкий задержан по делу о получении крупной взятки. Решается вопрос о его мере пресечения

— сообщают источники в силовых структурах.

Суд арестовал на два месяца Владимира Вертелецкого, удовлетворив ходатайство следствия. На данный момент ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств. Сообщается, что в 2022 году он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту, причинив государству ущерб на сумму более 70 млн рублей.
56 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +8
    Сегодня, 19:41
    Убирайте сорняки, чтобы пшеница выросла чистой. Заставьте их работать. Заставьте их что-то сделать. На лесовосстановление, на расчистку леса или лучше на передовую.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 19:49
      Вы хоть, уважаемый, пишие, к кому обращаетесь с предложениями.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      -3
      Сегодня, 19:53
      Пошлют на урановые рудники по старинке увы... а там уже давно выщелачиванием, белые халатыки и радиации поменьше, чем на улице средний фон... recourse
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 20:07
        Интересно, winked а на какую должность их поставят на СВО, если они из зоны заявления напишут?
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 20:16
          Интересно, winked а на какую должность их поставят на СВО, если они из зоны заявления напишут?
          Дневальными по роте wink
          1. Ясная Звание
            Ясная
            0
            Сегодня, 20:35
            Цитата: Голландец Михель
            Интересно, winked а на какую должность их поставят на СВО, если они из зоны заявления напишут?
            Дневальными по роте wink

            А, на этой должности есть что украсть?
        2. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 20:37
          Каптёры, завхозы, хлеборезы. Куда же ещё воров пристраивать...
  2. Болторез Звание
    Болторез
    +4
    Сегодня, 19:41
    Кучно пошли, однако.
    более 70 млн рублей.
    На скромный домик в Лондоне должно было хватить.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 19:46
      Не,не хватит.Запросы не те.Даже у нас в Краснодарском крае и то с трудом..
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 19:50
      И даже на служанок трасвиститов отслюнявить... правда уже не в домике, и потенциальной служанкой lol
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +10
      Сегодня, 19:58
      В МО можно заходить и писать постановление об аресте,под копирку.Сколько же там грязи? А где то в госпиталях,пацаны молодые без рук,без ног. Зло берет...(((
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 20:12
        Увы и ах Андрей.... "хорошо там, где попа в тепле" (с) и увы многие так и живут... Я не понимаю этих людей... Если чистка будет, а я вижу, что назревает.... я всеми руками за good ... Я меня была ситуация 22 лет назад... был против приказа... пришлось выполнить... погибло 2 пацана хороших, полвзвода раненых и я начистил кое-кому морду... полгода сам знаешь под чем. Понизили в звании и за тот бой лишили награды (завернули представление). Но награда нашла того героя - в аналогичной ситуации попал в засаду через полгода и, что удивительно - погиб только он recourse Награжден посмертно.... Может искупал свою вину... не знаю. request soldier Я тоже виноват... эмоции.... пацан один на моих руках умер... пока отходили и тащили... ну ничего не смогли сделать. После госпиталя по возвращению... просто пришел и дал в челюсть....
    4. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      0
      Сегодня, 19:59
      "Кучно пошли, однако.".. good 37 год говорите laughing Ну-ну! Толи еще будет!
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 20:09
        Цитата: vladimirvn
        "Кучно пошли, однако.".. good 37 год говорите laughing Ну-ну! Толи еще будет!

        Во тебе, бабушка и Путин - кот Леопольд winked
        1. vladimirvn Звание
          vladimirvn
          0
          Сегодня, 20:14
          Вот и виноватые нашлись, за провалы на СВО.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +20
    Сегодня, 19:43
    Во как новый президент начал чистить..Не чета старому belay feel Чего то раньше мешало,или ждал..Долго.У моря погоды..
    1. депрессант Звание
      депрессант
      +8
      Сегодня, 19:47
      . Во как новый президент начал чистить..Не чета старому

      Дмитрий... good drinks wassat )))
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 19:48
      С языка сорвали.... Ну я не ВВВ laughing Новый "срок" ВВП явно на пользу пошел аднака good
      З.Ы. hi soldier
      1. maiman61 Звание
        maiman61
        0
        Сегодня, 19:53
        А пока гром не грянет, мужик не перекрестится!
    3. al3x Звание
      al3x
      +8
      Сегодня, 19:48
      Только вот главный во всём этом бардаке заблаговременно ушёл другую работу работать recourse
  4. Tamanskiy Звание
    Tamanskiy
    +5
    Сегодня, 19:45
    А вы всё спрашивали, зачем Белоусова назначили?
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 19:46
    Там вообще хоть кто-то останется?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 19:48
      Караул останется...Охранять то надо имущество..Чтобы последнее не ушло..
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +9
      Сегодня, 19:54
      Цитата: sdivt
      Там вообще хоть кто-то останется?

      Я бы сформулировал вопрос иначе: Там есть хоть кто-нибудь, кто не ворует?
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +5
        Сегодня, 20:01
        Боюсь, что этот вопрос можно задать не только о МО...
        Уверен, во всех этих арестах мы видим только верхушку айсберга, и не понимаем ни масштабов, ни истинных причин происходящего
      2. spirit Звание
        spirit
        +3
        Сегодня, 20:15
        Там есть хоть кто-нибудь, кто не ворует?

        Если взять пару средних аналитиков и открыть им данные к имуществу тех, о ком покойный Пригожин, говорил:
        -
        Надушенные духами как "бабы"
        То через пару недель, придеться строить отдельную колонию, Генеральскую.
  6. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 19:46
    Не тех начали.
    Минзападприкрытие, экономукрытие. Губеры фз44, 94.и вся эконом система требует песни вместо белого стиха о аунасвсехорошо.
    А кто по 300 млрд дол в офшор сбрасывает?
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 19:47
    Измельчание идёт. Всё генералов брали, а ща просто офицеры пошли. Что дальше? request
    1. maiman61 Звание
      maiman61
      +1
      Сегодня, 19:54
      Там и ефрейторы остались!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:24
      Цитата: Кот Александрович
      Измельчание идёт. Всё генералов брали, а ща просто офицеры пошли.

      Не совсем "просто офицер", тоже рыба из крупных пород.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 20:34
        О, а в заметке написали, что офицер! Генералы обижаются, когда их в одну кучу с офицерами валят... laughing
  8. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +6
    Сегодня, 19:49
    Запаздывает ВО... Ну да ладно. Вот ещё Ахметова сняли, который 20 армией командывал. Пока, только сняли (отправили в распоряжение), но есть надежда, что этот мясник за Угледар ответит.
    Следующий будет Мурадов. А там глядишь и НГШ.
    1. Hyperion Звание
      Hyperion
      +2
      Сегодня, 19:56
      Ахметова в штурмовики, или хотя бы на лесозаготовку. Мечты...
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        0
        Сегодня, 20:12
        Да легко, получит срок и пойдёт с зоны. Конвейер работает. Но думаю на фронте (в штурмах), его не увидят. Да и хорошо, а то отсидится на 2 ой линии полгода и с "чистой совестью"...
        Эти двое (Мурадов и Ахметов) ради очередного звания и должности, людей пачками в землю укладывал. И техники СОТНИ единиц потеряли.
  9. Bacha Звание
    Bacha
    0
    Сегодня, 19:49
    Дай бог, чтобы Белоусову присвоили звание "капитан очевидность"
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 20:12
      Цитата: Bacha
      Дай бог, чтобы Белоусову присвоили звание "капитан очевидность"

      Если так и дальше пойдет, то Белоусову, на первых порах, не помешает бронежилет.
  10. Монтесума Звание
    Монтесума
    +8
    Сегодня, 19:55
    Почти хокку:

    Сильный ветер в сосновом лесу...
    Не бывало такого давно
    С шумом падают шишки с верхушек...
  11. Фактор Звание
    Фактор
    +4
    Сегодня, 19:58
    И как с такой коррупцией, воровством, кумовством и по сути предательством среди генералитета можно было идти войну?
    Разве Верховный Главнокомандующий не знал положение дел в армии?
    Или его опять обманули Шойгу, ФСБ и др. службы безопасности?
    Это уже не Зазеркалье, а какой-то животный мир. Лампасники все никак не нажруться у государственной кормушки.
    И не только они. Верхушка вертикали власти сгнила.
    Одной косметикой и точечной посадкой государственную машину не оздоровить.
    1. dauria Звание
      dauria
      -1
      Сегодня, 20:13
      И как с такой коррупцией, воровством, кумовством

      Кто ж знал, что на Украине меньше кумовства и коррупции ? Проклятые НАТОвские контролёры не дали разгуляться . laughing
    2. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 20:19
      И как с такой коррупцией, воровством, кумовством и по сути предательством среди генералитета можно было идти войну?

      А вы думаете откуда у разведки НАТО был подробный план Гостомельской операции задолго до ее начала?)Нам ещё крупно повезло, что Зеля оказался недальновидным "воякой" ,а то бы был самый черный день в истории ВДВ и мясорубка ,в которой никто бы не выжилno
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +2
        Сегодня, 20:23
        Думается, что Путин дал отмашку на аресты лампасников не столько за коррупцию, а именно за предательство.
        Пригожин же об этом орал на весь эфир, а его и ликвидировали.
  12. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 19:59
    Вот так волей-неволей задумаешься, что методы Сталина были правильными. Ведь чуть ослабь надзор, сразу тотальное воровство, казнокрадство, измена Родине на каждом шагу. Судя по масштабам арестов, нет никакого сомнения, что сообщения идут только о высокопоставленнызх генералах и чиновниках, а сколько по этим делам арестовывается сошек поменьше: полковников и ниже чином. Не даром Александр Васильевич Суворов говорил, что любого интенданта, отслужившего более десяти лет, можно смело расстреливать - не ошибёшься.

    Превращение армии в питательное поле для всякой нечисти, для предателей и достойных продолжателей дела Иуды и Власова - печальная и страшная история. Пока наши парни захлёбывались в крови, а их матери оплакивали погибших - эти, простите, упыри, а также их родственники, разворовывали нашу армию, надсмехаясь над самым святым. Грабя и воруя, торгуя Родиной - они подорвали доверие к многих к собственной стране. А за это, по хорошему, их должен ждать расстрел, как и их родственников, корошей и прочей болотной тины.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 20:24
      Почитайте воспоминания немецких пленных, которые работали на наших стройках. Узнаете много интересного насчет якобы отсутствовавшего воровства при Сталине. При любом режиме искусным жополизам позволено если не всё, то многое.
  13. Адрей Звание
    Адрей
    -3
    Сегодня, 19:59
    Вопреки ранее звучавшим заявлениям у нас все таки наступил 37-й год? Такими темпами пора отдельное СИЗО для МО строить.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 20:27
      В Лефортово формируется филиал Генштаба wink
      1. spirit Звание
        spirit
        0
        Сегодня, 20:32
        В Лефортово формируется филиал Генштаба

        Там очень не хватает "прославленного резчика по дереву" шахматы вырезать wink
  14. Alex_Bora Звание
    Alex_Bora
    -1
    Сегодня, 19:59
    Такое ощущение, что специально назначенных "стрелочников" выдергивают по мелочи.
    Опять же за сумму ущерба у нас всегда назначают не сумму фактически понесенных убытков, т.е сумму украденного или потраченного на откаты/взятки/подставные фирмы-подрядчики и т.п., а всю сумму контракта, в котором произошел эпизод.
    Так же для прессы громче звучит!
    Да и сумма контракта не больно то и большая.
    И ведь не может быть, чтобы фигуранты гораздо более крупных мутных схем и детали их реализации не были бы известны "ещё вчера".

    Как "кость бросают с барского стола" народу, истосковавшемусю по справедливости и возмездию прогнившей верхушки...
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      0
      Сегодня, 20:31
      Да хоть так , не до жиру ...Кто из нас мог полгода назад всего о таком помечтать ? Заикнешься про смену МО или НГШ , в тебя все тапки мира летят - "как вы смеете..." , "коней на переправе...", "это-крамола..." . Инет , он все записывает . А теперь все скабеевские болтуны вроде морозовых вдруг "прозрели" ...Противно...
  15. Скорин Звание
    Скорин
    +3
    Сегодня, 20:04
    А я то думаю, что нам все время про какие-то образцы "не имеющие аналогов в мире" рассказывали! А это видно было про размах воровства генералов) Высшее руководство гордилось, но вслух до поры до времени не могло говорить про таких "неимеющиханалогов" генералов.
  16. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:14
    Похоже, это новый министр обороны так разруливает wink
  17. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 20:18
    Занимательный начальникопад в МО. laughing
  18. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 20:19
    Эх...чувствую полетят головы....в лондон....
  19. Eskobar Звание
    Eskobar
    0
    Сегодня, 20:26
    И как щас этот ущерб компенсировать, который он нанес??
  20. Касатик Звание
    Касатик
    +1
    Сегодня, 20:27
    Воровство всегда считалось грехом, но в военное время - это измена. Предательство. Доклад окончил.
  21. Клон Звание
    Клон
    0
    Сегодня, 20:27
    В Лефортово формируется "министерство обороны в изгнании"? Однако... feel
  22. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 20:30
    Народ на свои помогает российской армии, а путинские генералы из МО, в это время, воруют у этой же армии. Но, Шойгу не видел, а Путин не ведал.