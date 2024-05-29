Конструктор Жозеф Котин: «Башенные танки изжили свой век»



Творение КБ Котина «Объект 287»

Страх и любовь к ракетам



«Успехи» ИТ-1 едва не убили отечественное танкостроение в привычном виде

«Товарищ Хрущев беспокоится о том, что у нас сейчас нет такого направления, коренного изменения танкового вооружения. Он высказал такие мысли, что сейчас вроде бесперспективным становится соревнование брони и снаряда. Сейчас эти снаряды прошибают мощную броню, а к тому времени, когда придется пускать в дело, тогда «Шмель» (аллегория снаряда или ракеты) еще больше отточит свое жало. Мысль идти по пути утолщения брони, видимо, бесперспективное дело.



Хрущев сказал дальше, что танк должен надежно защищаться от ударной волны, от осколков и пуль, от радиации, от бактериологических и химических средств нападения, от мощного светового излучения, но нельзя рассчитывать на то, что защита танка должна выдерживать любое попадание. Это так, а значит его защита от прямого попадания – в маскировке, в складках местности, в его габаритах… Это резкое снижение габаритов, это приседание и самоокапывание…



У нас была артиллерия, а сейчас её заменила реактивная часть. Это лучше любой артиллерии. Артиллерия уже не вернется обратно».

«Одновременно в США проводятся теоретические и экспериментальные работы по ракетным системам «Поулкэт» и «Томагавк». Принципиально эти системы могут быть установлены на танках».

«В целом следует отметить, что у нас проводятся работы по автоматизации управления снарядами, на базе практически всех известных современных достижений науки и техники. Однако темпы этих разработок и практический выход явно неудовлетворителен. Ни одна из указанных работ не доведена до возможности начала опытно-конструкторского этапа. Одной из причин этого является недостаточный объем проводимых теоретических и экспериментальных исследований и небольшое количество научных и инженерных сил, привлекаемых к их выполнению».

«На экспериментальном этапе работ в условиях пусков ночью по высокотемпературным целям снаряд показал высокую степень попадания на дальности 1–1,2 км. Проверка в дневных условиях показала, что система не обеспечивает надежной селекции цели в условиях фоновых помех. Снаряд «Глаз» не требует непрерывного визирования цели после пуска, что является его основным тактическим преимуществом перед полуавтоматическими комплексами».

Замечания главного

«Мы считаем, что башенные танки, пушки или ракетные установки, выполненные в виде труб, имеющих несколько метров длины и выступающие из башни, изжили свой век».

«Ракета все еще обладает значительной мертвой зоной и требует иметь на машине вспомогательное вооружение, позволяющее компенсировать этот недостаток. Длина ракеты велика, система управления требует слежения за целью за весь промежуток полета ракеты».

«Мы понимаем, что это только начало, конструкторы-ракетчики сократят её габариты, сделают систему управления автоматической и сделают ракетный выстрел по своей простоте и надежности равноценным пушечному».



Жозеф Яковлевич Котин, прославленный конструктор тяжелых танков и один из авторов концепции безбашенных боевых машин