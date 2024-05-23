Российские ресурсы сообщают о снятии с должности командующего 20-й армии Сухраба Ахмедова

Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии. Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов.

Оба благодаря несоответствующим с реальностью докладам министра обороны на имя президента получили внеочередные повышения в звании по генеральской линии.

Вслед за чистками на Фрунзенской набережной изменения начались в действующей армии. Появилась информация, что со своей должности снят командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов, об этом сообщают российские медиа.На данный момент известно, что генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова отправили в отставку, формулировка приказа не приводится. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, Ахмедова вывели в распоряжение Минобороны, других подробностей нет.— написал Рогов в своем ТГ-канале.Стоит отметить, что Ахмедова неоднократно обвиняли в больших потерях российских войск на Угледарском направлении. В ноябре 2022 года морпехи 155-й бригады морской пехоты писали открытое письмо, в котором сообщали о некомпетентности данного генерала, бросавшего бойцов в неподготовленные штурмы. Тогда за четыре дня бригада потеряла порядка 300 человек и лишилась практически всей техники. Но Ахмедов был протеже не менее печально известного Рустама Мурадова.— пишет ТГ-канал «Осведомитель».Будем ждать развития дальнейших событий, на одном Ахмедове, думается, это не закончится.