Российские ресурсы сообщают о снятии с должности командующего 20-й армии Сухраба Ахмедова

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Российские ресурсы сообщают о снятии с должности командующего 20-й армии Сухраба Ахмедова

Вслед за чистками на Фрунзенской набережной изменения начались в действующей армии. Появилась информация, что со своей должности снят командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов, об этом сообщают российские медиа.

На данный момент известно, что генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова отправили в отставку, формулировка приказа не приводится. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, Ахмедова вывели в распоряжение Минобороны, других подробностей нет.



Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии. Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов.

— написал Рогов в своем ТГ-канале.

Стоит отметить, что Ахмедова неоднократно обвиняли в больших потерях российских войск на Угледарском направлении. В ноябре 2022 года морпехи 155-й бригады морской пехоты писали открытое письмо, в котором сообщали о некомпетентности данного генерала, бросавшего бойцов в неподготовленные штурмы. Тогда за четыре дня бригада потеряла порядка 300 человек и лишилась практически всей техники. Но Ахмедов был протеже не менее печально известного Рустама Мурадова.

Оба благодаря несоответствующим с реальностью докладам министра обороны на имя президента получили внеочередные повышения в звании по генеральской линии.

— пишет ТГ-канал «Осведомитель».

Будем ждать развития дальнейших событий, на одном Ахмедове, думается, это не закончится.
18 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +10
    Сегодня, 20:13
    Не жалкл генералу Ахмедову русских парней. Ну и его жалеть не стоит. Тем более, что без генеральской пенсии не отанется.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 20:20
      Я думаю под его началом были парни многих национальностей, но и их ему не было жалко. Так как звёздочек у них на погонах было маловато чтоб думать о таких
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 20:33
        Как бы я не особенно радовался сменой министра обороны на "гражданского", но уже радует , может не всех и не так, но движение есть.
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +4
    Сегодня, 20:14
    Есть генералы по призванию, умные и справедливые, но к сожалению бывают невыдающиеся люди просто носящие генеральские погоны. Причем амбиции у последних - непомерные.
  3. GeorgeSev85 Звание
    GeorgeSev85
    +6
    Сегодня, 20:17
    Тогда за четыре дня бригада потеряла порядка 300 человек и лишилась практически всей техники


    Там еще организовали построение под Кременной, его ждали пару часов ... А потом прилетел Хаймарс и по итогу много погибших. sad
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Сегодня, 20:19
    А снять откровенного вредителя можно было только по случаю очередной инаугурации? Нельзя это делать по причине обнаружения этого вредительства?
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 20:20
    Неужели и этого "героя" нашла заслуженная награда?
  6. golen Звание
    golen
    +2
    Сегодня, 20:21
    "... благодаря несоответствующим с реальностью докладам министра обороны на имя президента..." Это как? Неужели нашему Президенту можно безнаказанно врать?
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 20:24
      Неужели нашему Президенту можно безнаказанно врать?
      - учитывая переназначение Мантурова вполне....
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 20:29
      Неужели нашему Президенту можно безнаказанно врать?
      Можно но не всем. Вот Меркель и компания врали - им можно безнаказанно, а этого будут наказывать (причём можно было и чуть раньше за его "заслуги").
  7. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 20:23
    Я очень надеюсь, что морпехи (кому повезло выжить )под чутким руководством этого "генерала" под Угледаром, не забудут ,после окончания СВО,в полной мере "отблагодарить " данного товарища за "проделанную работу" am
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 20:36
      И как по вашему "отблагодарят" этого "товарища"? То что этого "товарища" сняли уже большой плюс.
  8. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +2
    Сегодня, 20:26
    Ой!...
    Как-то "вдруг", всё мутненько стало в МО... АЙ-ай!... Никто до этого не видел, не замечал, не подозревал... Дали команду, - Пооонеслось!...
    Жаль, что, наверняка, и непричастные, и, даже, -заслуженные пострадают( Попов(?), - не знаю, информациией достоверной не обладаю,- но, похоже, - жертва... (((...
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 20:31
      Цитата: A.A.G.
      Дали команду, - Пооонеслось!...

      В армии без команды ничего не делается.
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 20:34
        Знаю. Так было ранее... Ныне, - политиканы рулят во всём...
        Естественно, - бОльшей частью, - поперёк. hi
  9. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 20:28
    Похоже, начинается лавина. И похоже, в нашей стране слышат голоса не только ближние, но и дальние. Надеюсь, станет чище не только в Минобороны.
  10. Freelander Звание
    Freelander
    +1
    Сегодня, 20:31
    Похоже скоро из генералов можно будет сформировать батальон штрафников
  11. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 20:37
    [/quote] Но Ахмедов был протеже не менее печально известного Рустама Мурадова.[quote]

    Очень показательные фамилии.
    Только не надо обвинять меня в ксенофобии.