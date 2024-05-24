Отечественные БЭК на стадии испытаний
БЭК «Одуванчик» в сборочном цеху
В последние годы за рубежом активно развивалось направление безэкипажных катеров. Плавсредства с автоматическими системами управления предлагалось применять для решения различных боевых и вспомогательных задач. Позже аналогичные разработки появились и в нашей стране, но не получили особого внимания. После начала текущей Спецоперации и появления подобной техники у киевского режима, отечественные проекты начали развиваться активнее. К настоящему времени до испытаний и применения в реальной обстановке дошли уже два подобных образца.
Многоцелевой образец
В начале десятилетия тематикой безэкипажных катеров (БЭК) занялся холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод». Уже в 2022 г. на военно-техническом форуме «Армия» он представил перспективный многоцелевой катер под названием «Визир». Это изделие предлагалось использовать для патрулирования акваторий, размещения средств наблюдения и вооружений и т.д.
В сентябре 2023 г. КМЗ объявил, что его разработкой заинтересовалось министерство обороны. На тот момент шли предварительные переговоры о доработке имеющегося образца, сборке опытной партии и последующем проведении испытаний. Переговоры завершились успехом, и в ноябре завод-изготовитель получил заказ на новую технику.
Минобороны пожелало получить партию из 10 катеров в одноразовом ударном исполнении. Поставка БЭК ожидалась до конца года, и вскоре после этого планировали начать испытания. При этом проверку собирались устроить в зоне проведения Спецоперации, очевидно, с применением по реальным целям противника. В середине декабря КМЗ отчитался о проводимых работах. На тот момент предприятие собрало первый из требуемых катеров и отгрузило его заказчику. Остальные находились на разных стадиях сборки.
БЭК "Визир", унифицированный с "Одуванчиком"
В первых сообщениях беспилотник-камикадзе обозначался просто и очевидно – «одноразовый катер». В дальнейшем его назвали быстроходным безэкипажным катером-носителем (ББКН) и дали имя «Одуванчик». Впрочем, все эти названия являются временными, и официальное обозначение катеру даст заказчик.
По известным данным, опытная партия «Одуванчиков» вышла на испытания в феврале 2024 г. Какая-либо информация с этих мероприятий пока отсутствует. Неизвестно, какие проверки проходят новые БЭК / ББКН и как с ними справляются. Впрочем, можно ожидать, что испытания уже приближаются к своему завершению, и вскоре будут раскрыты их результаты. После этого могут появиться и новости о принятии на вооружение, запуске серийного производства и развертывании в войсках.
Боевой «Одуванчик»
Изделия «Визир» и «Одуванчик» представляют собой легкие безэкипажные платформы с высокими ходовыми характеристиками, предназначенные для размещения различных нагрузок и вооружений. С целью упрощения производства, БЭК выполнили на основе корпуса и силовой установки серийного катера РК-700М / «03080» / «Сапфир». При этом готовые агрегаты дополнили электроникой новой разработки.
Катер «Сапфир» имеет длину 7,5 м и ширину 2,4 м. В зависимости от комплектации, полное водоизмещение достигает 2 т. По всей видимости, «Одуванчик» имеет такие же габариты и массу. Корпус изготавливается из композита и имеет «скоростные» обводы. Сверху корпус закрывается сплошной крышей, на которой могут размещаться вооружения и/или мачта с необходимыми приборами.
Базовая платформа комплектуется дизельным двигателем и водометным движителем. Они позволяют развивать скорость хода до 43 узлов (80 км/ч) и дают дальность до 108 морских миль (200 км).
"Народный БЭК" приближается к цели. Предположительно, май 2024 г.
«Визир» и «Одуванчик» оснащены информационно-управляющей системой собственной разработки КМЗ. Также имеется система технического зрения «Мурена», приборы навигации, связи и т.д. БЭК может работать по командам оператора или действовать по заложенной программе, в т.ч. реагируя на внешние факторы.
Полезная нагрузка безэкипажной платформы достигает 600 кг. В случае с «Одуванчиком» это может быть боевая часть большой массы с контактным или дистанционным взрывателем. При помощи осколочно-фугасного или иного заряда такой БЭК / ББКН способен повреждать и уничтожать различные надводные и береговые цели, к которым сможет приблизиться.
Народный катер
15 мая телеграм-канал «Там за туманами» опубликовал короткое видео боевого применения некоего отечественного безэкипажного катера-камикадзе. Разведывательный БПЛА снял с воздуха, как катер на высокой скорости подошел к побережью, контролируемому противником, приблизился к пирсу и взорвал его. Место и время съемки не сообщались, но стали известны более интересные подробности.
«Там за туманами» сообщает, что это первое испытание и первое боевое применение нового БЭК отечественной разработки. Катер создавался командой энтузиастов, в которую входят авторы телеграм-канала. В недавнем прошлом проект продемонстрировали руководству оборонного ведомства, и он получил одобрение министра Сергея Шойгу. Изделие не имеет официального обозначения, и его пока именуют «Народным БЭК».
Пирс поражен
К настоящему времени проект ДЭК дошел до стадии сборки и испытаний первых образцов. Производство налажено на неназванной площадке в Тульской области. Подробные сведения о выпуске катеров, планы испытаний, результаты применения и т.д., по понятным причинам, не раскрываются. Впрочем, разработчики уже опубликовали некоторые особенности конструкции и часть характеристик катера.
Маломерный камикадзе
Как сообщается, «Народный БЭК» представляет собой одноразовую ударную систему на базе маломерного судна. Вероятно, как и в случае с «Одуванчиком», используется существующий катер и некоторые его агрегаты. Размеры и водоизмещение изделия пока остаются неизвестными, а единственное доступное видео не позволяет даже примерно оценить их.
Видео первого боевого применения показывает, что новый БЭК способен развивать высокую скорость. Вероятно, как и другие катера такого класса, он отличается высокой маневренностью. Дальность хода превышает 250 км или 135 морских миль.
Бортовой комплекс электроники включает средства управления, системы навигации и т.д. Заявлено наличие спутниковой и инерциальной навигации. Кроме того, катер имеет оптико-электронную станцию для ориентации в пространстве и поиска целей. По всей видимости, имеется как автономное управление, так и дистанционное.
Подрыв "Народного БЭК" в объективе тепловизора
Разработчики сообщают, что «Народный БЭК» способен выполнять задачи разного характера. Его можно использовать в качестве средства наблюдения и разведки – для выявления объектов и активности противника на море и на берегу. Кроме того, уже испытывается боевая конфигурация катера. Она несет боезаряд неназванного типа массой от 250 до 350 кг. Испытания показали потенциал такой БЧ на примере пирса деревянной или смешанной конструкции.
Перспективное направление
В последние годы отечественная промышленность в лице крупных предприятий и групп энтузиастов активно занимается разработкой различных беспилотных и безэкипажных систем. В частности, получает внимание направление дистанционно управляемых и автономных катеров, способных вести разведку, нести вооружение или атаковать цель путем подрыва. К настоящему времени до испытаний дошло уже два таких образца. При этом нельзя исключать, что создаются и тестируются и другие изделия этого класса, но работы ведутся тайно.
БЭК с разной аппаратурой представляют интерес для вооруженных сил. С их помощью можно расширить возможности по ведению разведки, патрулированию водных районов, перехвату надводных объектов и т.д. Кроме того, катера могут решать ударные задачи. В обоих качествах БЭК должны дополнить существующие системы разведки и ударные комплексы. Катера смогут заменять их в ряде ситуаций – когда с их помощью удастся получить лучшие результаты.
Полная информация об испытаниях изделий «Одуванчик» и «Народный БЭК» пока отсутствуют. Однако можно ожидать, что такая техника подтвердит расчетные характеристики. Кроме того, уже в ходе испытаний, демонстрируя свои боевые качества, она наносит урон противнику и способствует его скорейшей демилитаризации. Явные поводы для пессимизма в отношении двух известных проектов пока отсутствуют.
Очевидно, что направление БЭК получит развитие, и «Народный БЭК» с «Одуванчиком» не останутся единственными в своем классе. Как скоро появятся и выйдут на испытания новые катера, какими они будут и смогут ли поступить на вооружение, станет известно позже. Но положительные последствия этих событий понятны уже сейчас.
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