Верховная Рада вернула в систему образования Украины начальную военную подготовку

На Украине в систему образования возвращают начальную военную подготовку по советскому образцу, но с уклоном в патриотическое воспитание. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.Депутаты ВРУ во втором чтении приняли законопроект, вводящий в программу для учащихся средних и высших учебных заведений начальную военную подготовку. Предмет будет называться «Защита Украины», а программу для него разработают Министерство образования и науки Украины по согласованию с Минобороны. При этом предмет будет обязателен к изучению, как математика и украинский язык.Как заявил депутат ВСУ Железняк, вместо допризывной подготовки будет введена начальная общевойсковая подготовка, хорошо разбавленная идеологической составляющей. Учащихся будут учить не только правильно держать автомат, но и объяснять, за какие «ценности» необходимо помирать.— заявили в Раде.О введении такого предмета в образовательную программу на Украине заговорили в 2021 году. Тогда же Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления».

Законом вводится понятие «начальная общевойсковая подготовка», что позволит правительству сделать изучение этого предмета обязательным. Больший акцент делается на технологиях, на внутренней мотивации гражданина защищать свое государство

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