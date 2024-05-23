Верховная Рада вернула в систему образования Украины начальную военную подготовку

14
Верховная Рада вернула в систему образования Украины начальную военную подготовку

На Украине в систему образования возвращают начальную военную подготовку по советскому образцу, но с уклоном в патриотическое воспитание. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.

Депутаты ВРУ во втором чтении приняли законопроект, вводящий в программу для учащихся средних и высших учебных заведений начальную военную подготовку. Предмет будет называться «Защита Украины», а программу для него разработают Министерство образования и науки Украины по согласованию с Минобороны. При этом предмет будет обязателен к изучению, как математика и украинский язык.



Как заявил депутат ВСУ Железняк, вместо допризывной подготовки будет введена начальная общевойсковая подготовка, хорошо разбавленная идеологической составляющей. Учащихся будут учить не только правильно держать автомат, но и объяснять, за какие «ценности» необходимо помирать.

Законом вводится понятие «начальная общевойсковая подготовка», что позволит правительству сделать изучение этого предмета обязательным. Больший акцент делается на технологиях, на внутренней мотивации гражданина защищать свое государство
— заявили в Раде.

О введении такого предмета в образовательную программу на Украине заговорили в 2021 году. Тогда же Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления».
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    -1
    Сегодня, 21:11
    Поздновато!
    уже не успеют )))
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 21:32
      На Украине в систему образования возвращают начальную военную подготовку по советскому образцу, но с уклоном в патриотическое воспитание.

      А почему со школы начинают... Нужно прямо с детского сада русофобию прививать... Я тут намедне прочитал что в детских садах Украины запрещают различные зимние песни на русском языке под предлогом того, что это гибридное оружие Кремля.... Запрет запретом но можно уже и вот такие фарионовские уроки с детишками проводить и тогда они уже в школу пойдут самыми настоящими "юными бандерложками ...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 21:57
        Что-то я не фига не понял.
        До 22-ого, но после 14-ого регулярно видео появлялись видео, как детей в украинских школах учат с автоматами обращаться.
        Ну а после 22-ого даже полные ***ы должны были ввести в школах хотя-бы минимальную подготовку
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 22:02
          Что-то я не фига не понял.

          До 22-го у них была допризывная подготовка( разборка и сборка автомата), а сейчас вводится общевойсковая подготовка, где их будут обучать как из этого автомата нас убивать и за что в окопах самим умирать... Кстати, а за что...??? am
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 21:16
    У нас так же и что...
    Реальности действительности. request
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Лешак
      У нас так же и что..

      На картинке скорее всего ОБЖ, так как противогаз гражданский. Впрочем, если ты можешь в ГП-5 более-менее привычно себя ощущать и адекватно реагировать на внешние раздражители, то любой американский морпех тебе просто на один зуб.
  3. Село Звание
    Село
    -2
    Сегодня, 21:22
    но и объяснять, за какие «ценности» необходимо помирать.

    Лучше бы обж внедряли, там хоть есть моменты спасения.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 22:45
      А в НВП не было?
      ... В своё время был шокирован вестью из отечественных ресурсов о том, что инспекторы ГИБДД не умеют оказывать неотложную мёд. помощь( помниться, даже при сдаче на водительское удостоверение, были вопросы на данную тему)... 40+ лет назад(((...
      А ещё, - правда-нет(?) - не знаю... Пусть знающие проясняться: вроде, даже им ( сотрудникам ГИБДД) Запрещалось(?!) оказывать неотложную мед. помощь... во избежании "неквалифицированного вмешательства". ( а как же статья за оставление в беспомощном, опасном состоянии?)...
      1. Село Звание
        Село
        0
        Сегодня, 23:01
        даже при сдаче на водительское удостоверение, были вопросы на данную тему

        Чиво ты несешь? У нас давно ГИБДД. И там каждый знает как и когда оказывать помощь.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 21:44
    А наши до сих пор сопли жуют. НВП, физика, математика и география самые любимые предметы в школе были. Как оказалось и самые для жизни нужные. sad
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 22:03
    ...но и объяснять, за какие «ценности» необходимо помирать...


    Про "ценности" здесь:

    https://ruinformer.com/page/rusofobskij-bogohulnik
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 22:15
    Позно пить боржоми, когда почки отвалились. А вот у нас давно пора вернуть НВП, ДОСААФ, Ворошиловских стрелков и т.д. Чай пока не в раю еще живем. Я слава Богу или Иншааллах1... успел это время в умирающем в конце 80-х застать. Отец инструктором был после афгана по стрелковке.... Щас вспоминаю, как меня это бесило... чет куда то стрелять, подзатыльники постоянные... какой я тупой и деб... л... чистить все это и прочие прелести. feel Как говорится... тяжело в ученье... soldier Да вот в бою не проще, но лучше было бы ученье! Тем более, что мне как и отцу сейчас дальше инструктора не светит. А в подразделении на букву А у меня очень сильные терки, что 3 повесточки я отклонил
  7. German Titov Звание
    German Titov
    0
    Сегодня, 22:30
    Как-то странно было видеть советского пацана- не имеющего "азов" военной подготовки.
  8. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 22:54
    Вовремя, как ни когда, но время уже упущено, ещё тридцать лет назад нужно было обучить использовать презервативами, чтобы не размножались.