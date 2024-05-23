Верховная Рада вернула в систему образования Украины начальную военную подготовку
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На Украине в систему образования возвращают начальную военную подготовку по советскому образцу, но с уклоном в патриотическое воспитание. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.
Депутаты ВРУ во втором чтении приняли законопроект, вводящий в программу для учащихся средних и высших учебных заведений начальную военную подготовку. Предмет будет называться «Защита Украины», а программу для него разработают Министерство образования и науки Украины по согласованию с Минобороны. При этом предмет будет обязателен к изучению, как математика и украинский язык.
Как заявил депутат ВСУ Железняк, вместо допризывной подготовки будет введена начальная общевойсковая подготовка, хорошо разбавленная идеологической составляющей. Учащихся будут учить не только правильно держать автомат, но и объяснять, за какие «ценности» необходимо помирать.
Законом вводится понятие «начальная общевойсковая подготовка», что позволит правительству сделать изучение этого предмета обязательным. Больший акцент делается на технологиях, на внутренней мотивации гражданина защищать свое государство
— заявили в Раде.
О введении такого предмета в образовательную программу на Украине заговорили в 2021 году. Тогда же Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления».
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