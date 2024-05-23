Стрелявший в Фицо Юрай Цинтула заявил, что хотел возобновить поставки оружия на Украину
В деле стрелявшего в словацкого премьера Роберта Фицо Юрая Цинтулы все же имеется «украинский след». Как заявил на суде стрелок, своим покушением он хотел возобновить поставки словацкого оружия на Украину. Об этом пишет словацкое издание Pravda.
Обвиняемый в покушении на Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал за возобновление поставок оружия на Украину, а стрельбой в премьера он хотел возобновить поставки военной помощи Киеву. По его словам, власти республики относились к Европейскому союзу «как иуды», поэтому он и решил действовать. Выслушав Цинтулу, суд принял решение оставить его под арестом, поскольку существует большая вероятность повторного нападения на премьера. В дальнейшем, если суд признает его виновным, срок наказания может составить от 25 лет до пожизненного.
- говорится в сообщении суда.
Ранее про «украинский след» в покушении заявил вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха. По его словам, западные СМИ пытаются отбелить Цинтулу, хотя он действительно является проукраинским.
Сам Цинтула заявил в суде, что не хотел убивать Фицо, но планировал навредить его здоровью, чтобы тот не мог исполнять свои функции.
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