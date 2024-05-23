Стрелявший в Фицо Юрай Цинтула заявил, что хотел возобновить поставки оружия на Украину

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Стрелявший в Фицо Юрай Цинтула заявил, что хотел возобновить поставки оружия на Украину

В деле стрелявшего в словацкого премьера Роберта Фицо Юрая Цинтулы все же имеется «украинский след». Как заявил на суде стрелок, своим покушением он хотел возобновить поставки словацкого оружия на Украину. Об этом пишет словацкое издание Pravda.

Обвиняемый в покушении на Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал за возобновление поставок оружия на Украину, а стрельбой в премьера он хотел возобновить поставки военной помощи Киеву. По его словам, власти республики относились к Европейскому союзу «как иуды», поэтому он и решил действовать. Выслушав Цинтулу, суд принял решение оставить его под арестом, поскольку существует большая вероятность повторного нападения на премьера. В дальнейшем, если суд признает его виновным, срок наказания может составить от 25 лет до пожизненного.



На допросе он сообщил, что поскольку не согласен с политикой действующего правительства, с закрытием Офиса специальной прокуратуры, с преследованием работников культуры и СМИ, а главное — хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и считает действующее правительство предательским по отношению к Европейском союзу

- говорится в сообщении суда.

Ранее про «украинский след» в покушении заявил вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха. По его словам, западные СМИ пытаются отбелить Цинтулу, хотя он действительно является проукраинским.

Сам Цинтула заявил в суде, что не хотел убивать Фицо, но планировал навредить его здоровью, чтобы тот не мог исполнять свои функции.
13 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +5
    Сегодня, 22:01
    Гейропейский дурдом...
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 22:06
      Ничего не обычного, просто обычный миролюбивый европеец, проявил демократические действия.
      1. poquello Звание
        poquello
        +2
        Сегодня, 22:35
        Цитата: Mitos
        Ничего не обычного, просто обычный миролюбивый европеец, проявил демократические действия.

        к этому миролюбивому подтягивается целая куча иностранных граждан, которые его персональное миролюбие развивали
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 22:36
        не хотел убивать Фицо, но планировал навредить его здоровью

        Видно адвокаты уже научили, что говорить. Хотел навредить здоровью и выстрелил в Фицо шесть раз. Ха! Уже не смешно!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 22:07
      Стрелявший в Фицо Юрай Цинтула заявил, что хотел возобновить поставки оружия на Украину

      Ну а что ему мешало...??? Покупал бы на свои да поставлял бы хоть чёрту лысому... am Слабая какая то отмазка... negative
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 22:34
        У старика умопомешательство на почве Украины.Телевизора пересмотрел наверно.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 22:04
    Он хотел или те кто за ним? Он просто кукла, тут дураку понятно что это предупреждение таким несогласным. Жутко конечно
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 22:20
    срок наказания может составить от 25 лет до пожизненного.

    Да? Есть шанс, что хотя бы "минималку" протянет?
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 22:26
    Ну хаврилой принципом он явно не стал... просто дед отмороженный под уже не в сраку лет и который уже одной ногой там.
    Скорее всего пытался оплатить долги семьи и т.п... Таким только кличь брось и бабки
  5. German Titov Звание
    German Titov
    +2
    Сегодня, 22:27
    Сам Цинтула заявил в суде, что не хотел убивать Фицо, но планировал навредить его здоровью, чтобы тот не мог исполнять свои функции.

    Был у меня такой клоун . (Родителей не хотел убивать, хотел в больницу отправить) . "Топориком" головы покрошил и на других хотел списать. Они ему денег "зажали", на проституток не хватало.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 22:33
    Выслушав Цинтулу, суд принял решение оставить его под арестом, поскольку существует большая вероятность повторного нападения на премьера.

    Это что за бред? Выходит, если Цинтула смог бы 100% доказать суду, что второй раз нападать на премьера не будет, то его освободили бы из-под ареста?
  7. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 22:51
    .... Мужику за семьдесят, а он всё в сказки верит, ... Лавров прав- неумные люди, ....
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 22:51
    . хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине

    Ну так а чего бы ему не продать всё своё имущество, отправить к украм, а затем самому перебраться туда? Фицо помешал? fool