Немецкий обозреватель: Судя по происходящему в Волчанске, город перейдёт под российский контроль довольно скоро

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Немецкий обозреватель: Судя по происходящему в Волчанске, город перейдёт под российский контроль довольно скоро

Украинские войска не удержат Волчанск, город будет взят российскими войсками довольно скоро, такой пессимистический прогноз для Киева дал немецкий военный обозреватель Юлиус Репке, внимательно следящий за развитием ситуации на данном направлении.

Волчанск перейдет под полный контроль российской армии в течение нескольких дней, несмотря на заявления Генштаба ВСУ об обратном. По мнению Репке, у украинцев просто не хватит сил и средств, чтобы остановить наступление ВС России. На данный момент они приостановили продвижение российских войск, но потеря города — это лишь вопрос времени. Как подчеркнул немец, сегодня российские солдаты занимают те здания, где еще пять дней назад «позировали» сотрудники ГУР МО Украины.



Вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней. Не похоже, что российские войска можно остановить в северной части Волчанска.

— написал Репке в одной из запрещенных в России соцсетей.


По последним данным, штурмовые отряды группировки войск «Север» контролируют 40% территории Волчанска, т. е. его северную часть. Однако бои на северном берегу реки Волчья все еще продолжаются, не везде еще удалось выбить ВСУ. Южная часть города и район ж/д вокзала отделены рекой, которую еще придется форсировать.

По мнению многих экспертов, заявления о том, что наступление российских войск в Харьковской области «потеряло темп», являются неуместными. Войска выполняют поставленные боевые задачи, исходя из имеющихся сил и средств. Никто не требует в кратчайшие сроки взять тот же Волчанск, основная задача — вытащить на себя резервы противника и перемолоть их, дав возможность нашим действовать на других направлениях.
3 комментария
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  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 22:48
    Ну и славно! Воинам удачи, берегите себя и товарища.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 22:51
    Сейчас все изменилось, как только полгорода под контролем.... в ход идет последний довод королей... Жаль, что в Артёме такого не было... в Соли, Угле, Работе.... Много пацанов... soldier кто не дождался... даже на себя recourse
  3. Штааль Звание
    Штааль
    -2
    Сегодня, 22:52
    1/ Согласно последней геолокации, бои идут в северной части города, которую мы ещё не взяли, если конкретно, то бьёмся в районе высокоэтажек.
    2/ Восточнее города тоже продвижения нет, более того, ожидаем контратаку ВСУ с Белого Колодезя.
    3/ Западнее города тоже продвижения нет.
    4/ Уничтоженный 11 мая мост украинцы восстановили, по нему идёт снабжение группировки.
    5/ И да, скоро город не перейдёт под наш контроль.