Снайперская мухобойка для спецназовца, десантника и морпеха
Снайпер ФСО, Москва, Кремль, 9 мая 2022 года. Да, новость от мая этого года, что специалистов ФСО запечатлели с «новым оружием», не совсем верна.
Винтовка эта на самом деле не новая и известна давно, причём многим она знакома под жаргонными названиями «муха» или «мухобойка». Да-да, ведь это та самая Steyr SSG 08 из компьютерных онлайн игр Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 2. Но это скорее лирическое отступление, чем часть истории этого оружия.
Наверное, самое известное фото австрийской винтовки в Российской Армии. Дмитрий Анатольевич Медведев в бытность президентом РФ в Солнечногорске, 2010 год. У бойца, занимающегося на тренажёре, в руках винтовка Steyr SSG 04, которая на тот момент только поступала на вооружение.
Как и многие образцы вооружения, SSG 08 является развитием другой системы и имеет долгую историю службы.
Родоначальником винтовок серии SSG (Scharfschützengewehr, в буквальном переводе – снайперская винтовка) фирмы Steyr-Mannlicher стала SSG 69. В 1960-е австрийская армия всё ещё использовала вооружение времён Второй мировой войны. Часть осталась от немцев, часть от Советской Армии, часть была поставлена из США.
Разномастный зоопарк стрелкового вооружения, к тому же уже порядком устаревшего, решили заменять к концу 1960-х. К новой армейской снайперской винтовке предъявляли довольно жёсткие требования. Это и компактность, и малый (для такого оружия, понятное дело) вес, и надёжность, и хорошая точность.
Боец 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с винтовкой Steyr SSG 04 на стрельбище, 2011 год.
И наследники австро-венгерской оружейной школы из Steyr-Mannlicher справились на отлично. Винтовка весила 4 кг, была в длину 1 140 сантиметров, а роторный магазин вмещал 5 патронов, при этом не выступал за габариты ложа оружия. Само ложе тоже было довольно инновационным по меркам своего времени, так как было полимерным.
Ну а стебель затвора с тремя парами запирающих боевых упоров в его задней части и ствол, который производили методом холодной ковки, делали винтовку неимоверно живучей и надёжной. Ну то есть хотите выстрелить из винтовки «магнумом», пожалуйста, хотите пулемётным патроном с тяжелой или бронебойной пулей, да на здоровье (ну а мало ли, оружие-то армейское).
Оружие бойцов 7 дшд(г) на дисплее для журналистов, 2011 год. На переднем плане австрийская винтовка Steyr SSG 04.
Винтовка стала поступать на вооружении австрийской армии и полиции, а также нидерландской морской пехоты. В 1970 году появилась гражданская модель. И оружие просто взорвало оружейный рынок, став настоящим хитом. Оно использовалось различными силовыми ведомствами в более чем двух десятках стран, а выпуск гражданской версии был прекращён только в 2015 году.
Снайперская пара подмосковного центра «Сенеж», выигравшая Командные открытые соревнования по стрельбе из нарезного оружия, 4 ноября 2012 года. У бойца на переднем плане Steyr SSG 08.
В 2004 году свет увидела очередная снайперская винтовка для армии и полиции – Steyr-Mannlicher SSG 04. Она стала тяжелее и длиннее, ведь требования по дальности и точности изменились за почти 40 лет, но главное осталось неизменным – упор на высокие эксплуатационные характеристики и надёжность. Да и габариты по меркам начала 2000-х всё равно были довольно скоромные.
Одна из винтовок снайперской пары, победившей на соревнованиях 4 ноября 2012 года – Steyr SSG 08 калибра .300 Win.Mag. Хорошо видно, каким компактным становится оружие со сложенным прикладом и без ПББС.
Сильно поменялся стебель затвора. Запирающие боевые упоры перенесли вперёд. Их стало 4, друг за другом по два, передние весьма массивные, задние поменьше, как бы страхующие.
Конструкторы внедрили в винтовку запатентованную систему Safe Bolt System (SBS), которая за несколько десятилетий была отработана на коммерческих моделях австрийского производителя.
Помимо предохранителя собственной конструкции, SBS – это увеличение надёжности работы затвора (специальная проточина в стебле затвора позволяет ему не примерзать к ствольной коробке и должна до определённого момента отводить грязь, не допуская заклинивания) и усиление ресивера. Ресивер усилен дополнительной втулкой, главная задача которой – не допустить прорыва пороховых газов из патронника в сторону стрелка.
Оружие 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. На переднем плане Steyr SSG 08.
Модель 2004 года стала как бы пробой пера в современном снайперском оружии. Концепция была опробована, признана удачной и через 4 года получила развитие в очередной модели – Steyr-Mannlicher SSG 08.
Эта винтовка опять стала хитом австрийских оружейников. Она была принята на вооружение собственно австрийскими спецподразделениями, правоохранителями и военными более чем десятка стран.
Главным отличием от предыдущей модели стало наличие складного приклада. Винтовка ещё подросла в длине, а делать своё оружие компактным австрийцы всё же хотят, так что хотя бы в транспортном положении они решили быль компактнее всех конкурентов. Со сложенным прикладом винтовка имеет длину чуть менее метра (или чуть более, в зависимости от применяемого патрона и длинны ствола), что в общем смешной показатель для снайперского оружия.
Один из бойцов ВДВ, учувствовавший в штурме аэропорта Гостомель, со своей снайперской винтовкой Steyr SSG 08.
Австрийские винтовки давно и прочно заняли своё место в оружейках различных отечественных спецподразделений. На самом деле и фото специалистов ФСО на Красной площади с Steyr-Mannlicher SSG 08 уже публиковались, и других инфоповодов с этим оружием было предостаточно.
Винтовки эти прочно прописались не только в арсенале ФСО, но и ВДВ, и морской пехоты, и ССО. Для снайперов и разведчиков воздушно-десантных войск это давно обкатанная и любимая система.
Закупались австрийские снайперские винтовки и до событий 2014 года, и после. Несколько западных изданий в своё время сокрушались, что после 2014 года западные санкции не мешают российским военным покупать австрийское оружие (речь была не только про винтовки, но и про творения Гастона Глока).
Сейчас винтовки SSG активно применяются нашими бойцами в зоне СВО.
Фотография, появившаяся в инфополе весной этого года. Как утверждается, на фото винтовка Steyr SSG 08 бойца одного из подразделений ВДВ. Скорее всего, в стволе взорвался патрон, к сожалению, не такая редкая проблема в случае самостоятельного снаряжения боеприпасов. При этом сам боец не пострадал, видимо, система Safe Bolt System (SBS) своё дело сделала, прорыва пороховых газов в сторону стрелка не произошло.
Пусть повод и оказался немного дутым: на параде была запечатлена далеко не новая винтовка, и на вооружении ФСО она давно, но это всё же возможность вспомнить о таком интересном оружии, которое верой и правдой служит нашим бойцам на фронте и в тылу.
Оружие бойцов снайперской роты одного из подразделений ВДВ в ПВД в зоне СВО, 2023 год. На треноге установлена винтовка Steyr SSG 08.
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