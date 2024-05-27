Снайперская мухобойка для спецназовца, десантника и морпеха

Оружие бойцов снайперской роты одного из подразделений ВДВ в ПВД в зоне СВО, 2023 год. На треноге установлена винтовка Steyr SSG 08.

Фотография, появившаяся в инфополе весной этого года. Как утверждается, на фото винтовка Steyr SSG 08 бойца одного из подразделений ВДВ. Скорее всего, в стволе взорвался патрон, к сожалению, не такая редкая проблема в случае самостоятельного снаряжения боеприпасов. При этом сам боец не пострадал, видимо, система Safe Bolt System (SBS) своё дело сделала, прорыва пороховых газов в сторону стрелка не произошло.

Один из бойцов ВДВ, учувствовавший в штурме аэропорта Гостомель, со своей снайперской винтовкой Steyr SSG 08.

Одна из винтовок снайперской пары, победившей на соревнованиях 4 ноября 2012 года – Steyr SSG 08 калибра .300 Win.Mag. Хорошо видно, каким компактным становится оружие со сложенным прикладом и без ПББС.

Снайперская пара подмосковного центра «Сенеж», выигравшая Командные открытые соревнования по стрельбе из нарезного оружия, 4 ноября 2012 года. У бойца на переднем плане Steyr SSG 08.

Наверное, самое известное фото австрийской винтовки в Российской Армии. Дмитрий Анатольевич Медведев в бытность президентом РФ в Солнечногорске, 2010 год. У бойца, занимающегося на тренажёре, в руках винтовка Steyr SSG 04, которая на тот момент только поступала на вооружение.

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