Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году

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Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году

Любители «Танкового биатлона» в этом году не смогут насладиться этим зрелищем, международные «Армейские игры» проводиться не будут. Как сообщают источники, в войсках даже не проводились отборочные соревнования.

Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году, хотя в прошлом заявляло, что с 2024 года соревнования будут проходить раз в два года по четным годам. Причина отказа не сообщается, эксперты практически в один голос говорят, что военные специалисты нужнее в зоне спецоперации, а не где-то еще, а летние месяцы нужно использовать для подготовки резервов.



По словам источников, на которых ссылаются «Известия», планируемые на весну этого года отборочные соревнования по различным дисциплинам на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов с начала года не проходили. Официального заявления от военного ведомства об отмене «Армейских игр» пока не поступало, возможно, что оно появится позднее. В прошлом году заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в 2024-м игры совместят с международным военно-техническим форумом «Армия» и Московской конференцией по безопасности.

Последние «Армейские игры» проводились в 2022 году, когда уже шла специальная операция. На данный момент российские военные свое мастерство показывают на поле боя. Возможно, что после окончания конфликта игры возобновятся, но это уже будет зависеть от нового министра обороны. Пока он занимается чисткой военного ведомства, что является не менее интересным мероприятием.
14 комментариев
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  1. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 06:13
    Причина отказа не сообщается... laughing Дурной сон какой-то...
    1. Комментарий был удален.
  2. SergLv Звание
    SergLv
    +6
    Сегодня, 06:15
    Все правильно, игры кончились, начались суровые боевые будни. Теперь мастерство прививается боевыми условиями а не приближенными к боевым. Правда и цена другая.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +12
    Сегодня, 06:15
    Наконец-то прикрыли детище тестя блогера
    1. ShDE Звание
      ShDE
      -1
      Сегодня, 06:26
      Зря Вы так. Биатлон был очень зрелищный. После победы хотел бы возобновления игр. Ну не за олимпискин флаг же болеть.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +12
        Сегодня, 06:29
        На счёт "зрелищности" можно спорить. Но все дело в том, что "танковые биатлоны" на боеготовность войск не влияют. От них больше вреда, чем пользы.
        1. 1 z1 Звание
          1 z1
          +1
          Сегодня, 06:51
          От них больше вреда, чем пользы.

          hi
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 06:37
      Это детище-пыль в глаза главному..Видимость успешной армии
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:20
    Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году
    Сегодня свое мастерство российские танкисты показывают в реальных боях, а не на танкодромах, а зарубежные при желании могут и у себя посоревноваться.
  5. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 06:23
    наработка опыта и компетенций ныне в другом месте для ВС РФ происходит, а другие страны всегда может принять Китай к примеру и провести там игры
  6. Multicam Звание
    Multicam
    -1
    Сегодня, 06:25
    Цитата: Медведев_Дмитрий
    Причина отказа не сообщается... laughing Дурной сон какой-то...

    Ну а как Вы хотели, Дмитрий Анатольевич?!
    Вы боретесь с врагами внешними в запрещенном твиттере, а новый министр борется сними внутри государства:))
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 06:32
    а зачем их проводить..если в реале можно тренироваться на укрофашистских шестерках и НАТОвсах.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 06:39
      Мечты...Все эти команды,да на СВО..Китайцев,азиатов,африканцев...Пороху нюхнуть..
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:27
    Когда летом 2022 года наши танки горели в СВО из-за * (неудачного) командования, а МО устраивало "Танковый биатлон" у меня было странное ощущение: то ли Шойгу со своими генералами * (неумный человек), то ли они считают нас всех дуракaми, которые "пипл все схавает". Именно после этого мое отношение к С.К.Шойгу, который в МЧС показал себя выдающимся организатором, резко изменилось в худшую сторону.
    Именно на Шойгу идеально проявилось "Правило (закон) Питера"
    В системе иерархии абсолютно каждый работник рано или поздно достигнет своего уровня некомпетентности.
    Это значит, что каждый служащий с каждым повышением приближается к должности, которая окажется для него неподходящей и слишком сложной, и он уже не сможет качественно выполнять свои обязанности.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:35
    Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году

    Да уж куда там играть, тем более некоторые армейцы уже доигрались, а многие тихо сидят в ожидании своей очереди. Так что игры, на самом деле, в полном разгаре. Просто сменилось место действия, ну и конечно сами участники.