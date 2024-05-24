Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году
Любители «Танкового биатлона» в этом году не смогут насладиться этим зрелищем, международные «Армейские игры» проводиться не будут. Как сообщают источники, в войсках даже не проводились отборочные соревнования.
Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в этом году, хотя в прошлом заявляло, что с 2024 года соревнования будут проходить раз в два года по четным годам. Причина отказа не сообщается, эксперты практически в один голос говорят, что военные специалисты нужнее в зоне спецоперации, а не где-то еще, а летние месяцы нужно использовать для подготовки резервов.
По словам источников, на которых ссылаются «Известия», планируемые на весну этого года отборочные соревнования по различным дисциплинам на уровне частей, соединений, армий, флотов и округов с начала года не проходили. Официального заявления от военного ведомства об отмене «Армейских игр» пока не поступало, возможно, что оно появится позднее. В прошлом году заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в 2024-м игры совместят с международным военно-техническим форумом «Армия» и Московской конференцией по безопасности.
Последние «Армейские игры» проводились в 2022 году, когда уже шла специальная операция. На данный момент российские военные свое мастерство показывают на поле боя. Возможно, что после окончания конфликта игры возобновятся, но это уже будет зависеть от нового министра обороны. Пока он занимается чисткой военного ведомства, что является не менее интересным мероприятием.
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