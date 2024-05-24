Путин обсудит с Лукашенко вопросы безопасности и участие Белоруссии в учениях с тактическим ядерным оружием

4
Путин обсудит с Лукашенко вопросы безопасности и участие Белоруссии в учениях с тактическим ядерным оружием

Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Главной темой встречи станет обсуждение проведения второй части учений по практическому применению ТЯО.

Путин отправился в Белоруссию по личному приглашению Лукашенко, республика стала второй, куда прибыл российский президент после инаугурации. Первым уже традиционно стал Китай. Встреча двух президентов произошла в аэропорту Минска, белорусский лидер прибыл лично встретить российского президента. Путин подтвердил, что основной темой переговоров станут вопросы безопасности, а также участие Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.



Многое сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается

— заявил Путин.

Лукашенко также заявил, что основным вопросом станет безопасность, стратегическое партнерство, также будут обсуждаться международные отношения.

После прибытия из аэропорта президенты двух стран продолжили общение в неформальной обстановке, «без галстуков». Официальные переговоры пройдут сегодня днем. После Белоруссии российский президент отправится с визитом в Узбекистан.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:39
    — «Наше Отечество – от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее»
    (А.Г.Лукашенко)
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 07:07
    МИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Россия разместила в Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обсуждения военной доктрины и концепции безопасности республики на Всебелорусском народном собрании.

    Лучшая ситуация для мира на Украине и угрозы Белоруссии. Новые заявления Лукашенко

    "Стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать, - сказал он. - Но о тактическом оружии и речи быть не может - оно должно быть на территории Беларуси"
    .


  3. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 07:08
    проведет переговоры

    Лучше бы дал пинка усатому, чтобы тот признал Крым и принял участие в СВО, а не только просил кредиты.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:27
      И что изменит признание Лукашенко Крыма и участие в СВО? Может сначала стоит посмотреть в зеркало? Давно Сбербанк стал работать в Крыму, а на новых присоединенных территориях когда собирается начать работать? Или это другое?