Путин обсудит с Лукашенко вопросы безопасности и участие Белоруссии в учениях с тактическим ядерным оружием
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Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Главной темой встречи станет обсуждение проведения второй части учений по практическому применению ТЯО.
Путин отправился в Белоруссию по личному приглашению Лукашенко, республика стала второй, куда прибыл российский президент после инаугурации. Первым уже традиционно стал Китай. Встреча двух президентов произошла в аэропорту Минска, белорусский лидер прибыл лично встретить российского президента. Путин подтвердил, что основной темой переговоров станут вопросы безопасности, а также участие Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Многое сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственном нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается
— заявил Путин.
Лукашенко также заявил, что основным вопросом станет безопасность, стратегическое партнерство, также будут обсуждаться международные отношения.
После прибытия из аэропорта президенты двух стран продолжили общение в неформальной обстановке, «без галстуков». Официальные переговоры пройдут сегодня днем. После Белоруссии российский президент отправится с визитом в Узбекистан.
https://president.gov.by/ru
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