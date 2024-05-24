Украина провела массированную атаку на Крым с применением ракет, беспилотников и безэкипажных катеров
Украинская хунта накануне поздно вечером атаковала Крым ракетами и беспилотниками, под удар попало южное побережье полуострова. Воздушная тревога была объявлена по всей республике после 22:00 часов.
Предварительно, Киев ударил по Крыму британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, американскими оперативно-тактическими ATACMS и беспилотниками самолетного типа. Минобороны пока официальных данных не сообщило, некоторые российские ресурсы пишут о минимум 16 ракетах, запущенных из района Одессы и Кременчуга. Целью стало южное побережье, район Судака и Алушты.
По данным властей Крыма, атаку удалось отразить, все ракеты были сбиты. Однако имеются жертвы, погибли от осколков двое жителей Симферопольского района. Также имеется попадание в хозяйственный объект в Алуште, там работают экстренные службы, подробностей нет. Позднее во второй волне атаки прилетели четыре беспилотника, запущенные из района Чаплынки Херсонской области, их тоже сбили.
- написал в своем ТГ-канале глава Крыма Аксенов.
Под утро у западного побережья Крыма наша авиация уничтожила несколько безэкипажных катеров ВМС Украины, точных данных по количеству нет. Во время атаки над нейтральными водами Черного моря у полуострова крутился американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.
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