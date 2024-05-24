Украина провела массированную атаку на Крым с применением ракет, беспилотников и безэкипажных катеров

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Украина провела массированную атаку на Крым с применением ракет, беспилотников и безэкипажных катеров

Украинская хунта накануне поздно вечером атаковала Крым ракетами и беспилотниками, под удар попало южное побережье полуострова. Воздушная тревога была объявлена по всей республике после 22:00 часов.

Предварительно, Киев ударил по Крыму британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, американскими оперативно-тактическими ATACMS и беспилотниками самолетного типа. Минобороны пока официальных данных не сообщило, некоторые российские ресурсы пишут о минимум 16 ракетах, запущенных из района Одессы и Кременчуга. Целью стало южное побережье, район Судака и Алушты.



По данным властей Крыма, атаку удалось отразить, все ракеты были сбиты. Однако имеются жертвы, погибли от осколков двое жителей Симферопольского района. Также имеется попадание в хозяйственный объект в Алуште, там работают экстренные службы, подробностей нет. Позднее во второй волне атаки прилетели четыре беспилотника, запущенные из района Чаплынки Херсонской области, их тоже сбили.

В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации

- написал в своем ТГ-канале глава Крыма Аксенов.

Под утро у западного побережья Крыма наша авиация уничтожила несколько безэкипажных катеров ВМС Украины, точных данных по количеству нет. Во время атаки над нейтральными водами Черного моря у полуострова крутился американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +12
    Сегодня, 07:12
    у полуострова крутился американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.
    Вот кого в первую очередь надо сбивать.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:20
      Уронить бы его... А потом - это буря магнитная на Солнце, мы тут не при делах.

      зы Пишут двое погибших. Рабочие. Шли со смены домой.... am
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        0
        Сегодня, 07:36
        Цитата: marchcat
        Вот кого в первую очередь надо сбивать.


        Это будет прецедент. Разведчик летает в международной зоне и явных атакующих действий не совершает. Россия побеждает, пока что. Поэтому нет оснований повышать ставки, пусть этим занимается противная сторона. Если до прямых атак не дойдет, то за нами сохранится право поступать с рядом стран НАТО и самими США так же. А врагов у них, желающих отомстить им, - много. Так что есть кому и разведданные передавать, и грозное вооружение.

        Цитата: Nexcom
        Уронить бы его... А потом - это буря магнитная на Солнце, мы тут не при делах.

        Хорошо бы, но так все подстроить, что бы нас нельзя было обвинить - непросто.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 07:40
        Цитата: Nexcom
        Уронить бы его... А потом - это буря магнитная на Солнце, мы тут не при делах.

        А почему мы не можем объявить нейтральные воды Чёрного моря бесполётной зоной и сбивать всё что там находится?
    2. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +1
      Сегодня, 07:23
      Тут даже двух мнений на этот счёт быть не может. Разведка-удар, - никаких сомнений в передаче разведданных. Иначе так и будет дальше.
    3. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 07:31
      Надо начинать патрулировать центральный район Чёрного моря самолётами РЭБ, под прикрытием истребителей.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:35
        Тогда какелы начнут шмалять и по этим самолётам, коих у нас не так много.....
        Придётся их по-серьёзному прикрывать, одними истребителями явно не обойтись.
        1. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          0
          Сегодня, 07:37
          Написано про это: четверка Сушек прикроет.
    4. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 07:37
      Хуситы сбивают, мы что хуже? Сбить пару и перестанут летать и не надо бояться, эти упыри только силу понимают.
  2. Комментарий был удален.
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 07:19
    Лето будет "жарким" в Крыму. исходя из таких новостей.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:21
      Отдыхающим в Крым ехать в этом году будет явно неинтересно при таких раскладах.....
      1. Комментарий был удален.
      2. Прощай оружие. Звание
        Прощай оружие.
        0
        Сегодня, 07:24
        Краснодар Абхазия. Байкал. как альтернатива.(не стоит испытывать судьбу. тем более на отдыхе с детьми.)
        1. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          0
          Сегодня, 07:33
          Слетал бы на Камчатку, пофотографировал медведей.
      3. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 07:27
        сейчас на 60-70% путевок в санатории раскуплено, сколько дикарями не известно, когда опасность пугала??? вспомните Египет, когда уговаривали не ехать а потом посылали корабли и самолеты чтобы всех вывести
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:28
          Ну безбашенность у определённой категории наших туристов всегда присутствовала.....
          1. Nastia Makarova Звание
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 07:31
            привлекают ценами, у нас в Сочи наоборот цены поднялись на 30% а желающих только увеличивается и так по всему Краснодарскому побережью
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 07:21
    Такая хорошая концепция "санитарных зон"... и вот, рубят на корню.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 07:24
      что рубят? каких зон? выражайтесь яснее
  5. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 07:23
    Во время атаки над нейтральными водами Черного моря у полуострова крутился американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.
    - может все таки пригласить хуситов - пусть хоть они тапками своими сбивают, раз наши боятся?
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 07:33
    Во время атаки над нейтральными водами Черного моря у полуострова крутился американский разведывательный беспилотник MQ-8 Reaper.

    А эту ворону почему не сбили?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:37
      Потому что Риперы не заходят в воздушное пространство России - границу нашу не нарушают, гадят нам из нейтрального пространства. А там сбивать мы не имеем права по международным законам. К сожалению...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:34
    Украинская хунта накануне поздно вечером атаковала Крым ракетами и беспилотниками
    А везде пишут, что дни xoxлофф даано уже сочтены и они вот вот сдадутся wink
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:35
    А наши опять тупо смотрели на светящего дона и радовались, какая же техника продвинутая, чудо прям, грех такую сбивать! :)
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 07:40
    некоторые российские ресурсы пишут о минимум 16 ракетах, запущенных из района Одессы и Кременчуга. Целью стало южное побережье, район Судака и Алушты.

    тот кто это пишет, знает, что от Кременчуга до Алушты 500 км?
    прилетели четыре беспилотника, запущенные из района Чаплынки Херсонской области

    А автор знает, где находится Чаплинка? Открою ему тайну- посередине между Новой Каховкой и Армянском. Сами по себе стреляли, что ли?