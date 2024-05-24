США завершили обучение боевому применению истребителей F-16 первой группы украинских пилотов

Соединенные Штаты завершили подготовку первой группы украинских пилотов к боевому применению истребителей F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на командование авиабазы в Аризоне, где проходило обучение.По данным издания, первая группа украинских пилотов уже завершила подготовку и отправилась из США в Европу для дополнительной. Сколько человек в этой группе, дата окончания обучения и другие подробности не раскрываются. Ранее сообщалось, что американцы готовят 12 украинцев, разбив их на две группы по уровню владения английским языком. Предварительно, в первой могло быть четыре человека, но это не точно. Прошедших обучение пилотов отправили в Европу «оттачивать мастерство» пилотирования истребителей F-16. С большой долей вероятности, это будет происходить в Румынии, где создан центр по подготовке пилотов именно на американские истребители. Кроме того, туда Нидерланды отправили несколько самолетов, предназначенных для обучения украинцев.Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Украину из Нидерландов вернулась первая группа прошедших обучение техников.Напомним, что истребители F-16 Украине пообещали четыре страны: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Предварительно, речь идет примерно о 60 самолетах. Зеленский уже заявил, что это Киев не устраивает, ему нужно в два раза больше, и это минимум. По срокам поставки истребителей тоже не все ясно.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»