США завершили обучение боевому применению истребителей F-16 первой группы украинских пилотов

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США завершили обучение боевому применению истребителей F-16 первой группы украинских пилотов

Соединенные Штаты завершили подготовку первой группы украинских пилотов к боевому применению истребителей F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на командование авиабазы в Аризоне, где проходило обучение.

По данным издания, первая группа украинских пилотов уже завершила подготовку и отправилась из США в Европу для дополнительной. Сколько человек в этой группе, дата окончания обучения и другие подробности не раскрываются. Ранее сообщалось, что американцы готовят 12 украинцев, разбив их на две группы по уровню владения английским языком. Предварительно, в первой могло быть четыре человека, но это не точно. Прошедших обучение пилотов отправили в Европу «оттачивать мастерство» пилотирования истребителей F-16. С большой долей вероятности, это будет происходить в Румынии, где создан центр по подготовке пилотов именно на американские истребители. Кроме того, туда Нидерланды отправили несколько самолетов, предназначенных для обучения украинцев.



Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Украину из Нидерландов вернулась первая группа прошедших обучение техников.

Напомним, что истребители F-16 Украине пообещали четыре страны: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Предварительно, речь идет примерно о 60 самолетах. Зеленский уже заявил, что это Киев не устраивает, ему нужно в два раза больше, и это минимум. По срокам поставки истребителей тоже не все ясно.
1 комментарий
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:40
    Кто там кричал что не посмеют? Скоро прилетят и много и пока будем воевать ограничено прилетит ещё и не такое!