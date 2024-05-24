Директор ФСБ Бортников: Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле»
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Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле», заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Глава российской спецслужбы выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходящем в Бишкеке. Говоря об организаторах теракта в «Крокусе», Бортников подчеркнул, что непосредственное отношение к нему имеет Главное управление разведки Минобороны Украины, возглавляемое Кириллом Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов).
По словам директора ФСБ, следствие еще продолжается, но уже установлена причастность ГУР МО Украины к теракту. Российские силовые структуры установят всех причастных, которых ждет наказание.
Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины (...) Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания.
- добавил Бортников.
Ранее в ФСБ сообщали, что украинские спецслужбы готовили два «коридора» для террористов, расстрелявших людей в «Крокус сити холле», переход украинской границы планировался в районах населенных пунктов Чуйковка и Сопыч Сумской области. В Следственном комитете подтвердили, что все следы ведут на Украину, а заявления США о якобы причастности к теракту боевиков «ИГ»* (террористическая организация, запрещена в России) являются попыткой выгородить Киев.
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