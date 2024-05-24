Директор ФСБ Бортников: Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле»

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Директор ФСБ Бортников: Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле»

Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Глава российской спецслужбы выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходящем в Бишкеке. Говоря об организаторах теракта в «Крокусе», Бортников подчеркнул, что непосредственное отношение к нему имеет Главное управление разведки Минобороны Украины, возглавляемое Кириллом Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов).



По словам директора ФСБ, следствие еще продолжается, но уже установлена причастность ГУР МО Украины к теракту. Российские силовые структуры установят всех причастных, которых ждет наказание.

Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины (...) Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания.

- добавил Бортников.

Ранее в ФСБ сообщали, что украинские спецслужбы готовили два «коридора» для террористов, расстрелявших людей в «Крокус сити холле», переход украинской границы планировался в районах населенных пунктов Чуйковка и Сопыч Сумской области. В Следственном комитете подтвердили, что все следы ведут на Украину, а заявления США о якобы причастности к теракту боевиков «ИГ»* (террористическая организация, запрещена в России) являются попыткой выгородить Киев.
28 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 08:30
    Собственно говоря это нисколько не ново и неудивительно.....
    Скорее наоборот - было бы удивительно если бы тут не было следов СБУ.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +12
      Сегодня, 08:34
      Это государственный терроризм. Об этом нужно каждый день трубить со всех трибун ООН.
      Украина - террористическое государство. am
      Украина = ИГИЛ.
      Кстати, в покушении на Фицо всплыл украинский след.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:42
        Даже поляки уже некоторые вот такое заявляют:

        Польские журналисты отмечают, что Россия должна довести украинский конфликт до логического конца, после чего в Восточной Европе установится стабильный мир.

        https://www.kp.ru/online/news/5821797/

        Видимо даже до бздышеков начинает доходить что украина в таком виде не должна существовать.....
        1. Everevil Звание
          Everevil
          +1
          Сегодня, 08:53
          По мнению бздышеков Украина ни в каком виде не должна существовать в принципе. Это практически национальная идея ))
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 08:54
            Ну только если в виде Украиньска Воеводства в составе Польши, Львив - то польска местечко и так далее.... Вот это у поляков да - бзик ещё тот.
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +2
        Сегодня, 09:04
        Если есть железные доказательства , надо довести их до руководителей всех государств . Особенно поддерживающих Украину . И обвинить их в этой поддержке террористического государства . Хотя скорее всего им собственно на все доказательства наплевать . Но сделать это необходимо .
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Бородач
        Это государственный терроризм. Об этом нужно каждый день трубить со всех трибун ООН.
        Украина - террористическое государство. am
        Украина = ИГИЛ.
        Кстати, в покушении на Фицо всплыл украинский след.

        Украина = УГИЛ.
      4. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:11
        Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение............

        Учитывая, что сбу (возможно, военная разведка) является филиалом и подотчетным mi6 и цру , то понятно откуда нити тянутся.
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 09:01
      Не сбу, а гур Минобороны. Это разные службы.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 08:34
    Секрет Полишенеля раскрыт... belay
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:34
    Сколько можно с ними миндальничать? recourse
  4. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 08:40
    Ну сказал и сказал.Какие действия дальше будут?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 09:33
      Ну сказал и сказал.Какие действия дальше будут?
      Видимо то что они умеют лучше всего. Болтать языком и сдвигать сроки вправо.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:42
    уже установлена причастность ГУР МО Украины к теракту.
    О причастности ГУР говорилось и раньше. Вопрос в том почему Буданов и иже с ним до сих пор чувствуют себя превосходно? Знаковые административные здания стоят целехонькими в киеве, иностранные "гости" приезжая спокойно гуляют по киевским улицам не опасаясь за свою жизнь. Какое-то неравномерное соотношение с приграничными российскими городами.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 08:43
    заявления США о якобы причастности к теракту боевиков «ИГ»* (террористическая организация, запрещена в России) являются попыткой выгородить Киев.

    Получается что США заранее знали о готовящемся терракте...если поспешили до официального расследования терракта выложить кто его готовил...и нам об этом не сообщили.
    Значит по логике событий США соучастник этих террористов и возможно заказчик этого деяния...Буданов всего лишь организатор... а малограмотные таджики выступили всего лишь как расходный материал...мясо грубо говоря.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 10:03
      Значит по логике событий США соучастник этих террористов и возможно заказчик этого деяния...
      А у вас еще есть сомнения? Как минимум все это устроено на деньги сша. При чем они этого даже и не скрывают. Но те кому положено почему то в упор этого не хотят замечать. Хоть ссы в глаза...
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:47
    Кто бы сомневался: животная ненависть к нам и прёт из Банковой.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 08:48
    Директор ФСБ Бортников: Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле»

    Господин Бортников! Нам от непосредственного участия украинской военной разведки в терактах, убийствах, вылазках на территорию России легче (спокойнее не становится). Если случайно поутру на фонарном столбе или каком суку обнаружится подвешенное за голову тело с табличкой: «Он (она) работал (а) на украинскую разведку», - мы ни разу не вспомним ни о правах человека, ни о моратории на смертную казнь...
    stop Мало того, добавим: «Вот и славно! Собаке собачья смерть!»
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 09:06
      Желательно бы прорядить украино-польскую агентурную грядку особенно среди беженцев из Украины. Депортация как первоочередной способ без учёта динамики диалога выявленных фактов извлечения информации ...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 10:03
        особенно среди беженцев из Украины. Депортация- вы видимо предпологаете что депортация - это подвести к границе и пнуть в направлении страны 404?
        Я вас удивлю - но на Украину мы сейчас граждан Украины депортировать не можем.
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 10:06
          Особенно тех кто из Киева под шумок переехали в Санкт-Петербург и Москву к своим собратьям по бизнес идее купи/продай.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 09:53
      мы ни разу не вспомним ни о правах человека, ни о моратории на смертную казнь...
      Вы то может и не вспомните. А вот полиция, росгвардия, суды и фсин очень даже вспомнят. И показательно накажут причастных упрятав их далеко и надолго, если вообще живыми оставят. А то у кое кого детишки живущие на западе могут пострадать.
  9. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 08:49
    Валить всех гостей из-за бугра приехавших на Жд вокзал вокзал Куева.
    Здания уничтожить на банковой.
    Раду Верховную прям во время работы и заседания стереть.
    Благо гиперзвук и Кинжалами быстро и без проблем.
    Но только надо приказ отдать нашим парням.
    Пока этого нет, значит другие расклады у наших.
    Но очень ждут этого многие.
    Спасибо было бы огромным.
    А то Аналена Бок-7 раз в Куеве была.
    Надо бы сделать поездку в один конец.
    Без обратного билета.
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 08:50
    Бортников "нашел" только причастность ГУР МО Украины? А причастность диаспор и Британии "не нашел"? Я не говорю, что Украина не причастна, но ее роль там минимальна, у нее просто нет сил, средств и влияния для самостоятельной организации и проведения такого теракта.
  11. Ив762 Звание
    Ив762
    +1
    Сегодня, 08:54
    Следствие продолжается, ... каждый причастный к нему не избежит наказания.

    .. what ..
    И всё-таки такие заявления, публичные, стоит подкреплять доказательствами. Так же публично. request
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Ив762
      стоит подкреплять доказательствами. Так же публично.
      Да вы что? Например, огласить донесение разведчика Иванова, работающего в ГУР под прикрытием или завербованного агента. А с материалами уголовного дела знакомятся по следующим правилам:
      Допускается ознакомление с материалами уголовного дела: потерпевшего, гражданского истца или ответчика, их представителей (ч. 1 ст. 216 УПК РФ); обвиняемого и его защитника (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). Таким способом следствие и суд охраняют оперативные данные от несанкционированного доступа и в целях неразглашения секретных сведений. Таким образом, допуск к делу имеют только участники процесса. Чтобы иметь возможность изучить материалы уголовного дела участник должен подтвердить свой процессуальный статус. Иных лиц не допустят. Доступ к материалам уголовного дела предоставляют представителям по доверенности или адвокату на основании ордера. Вы, что хотите Бортникова под Монастырь и пару статей УК РФ подвести?
  12. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 09:09
    По идее все следы ведут к домам ротшильдов, морганов, соросов, но дальше ГУР Украины их не хотят видеть в упор, себе дороже.
  13. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 09:11
    В Следственном комитете подтвердили, что все следы ведут на Украину
    Жаль, что следы нельзя повестить за теракт.