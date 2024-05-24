После освобождения Андреевки и Клещеевки ВС РФ могут продвигаться в сторону Краматорска

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После освобождения Андреевки и Клещеевки ВС РФ могут продвигаться в сторону Краматорска

Освобождение населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике открывает российской армии путь к освобождению агломерации Славянска и Краматорска. Это территория Российской Федерации, находящаяся под контролем бандеровских оккупантов. Соответственно, данные города должны быть освобождены.

Краматорск играет роль центра украинской военной администрации в Донбассе, точнее – на его оккупированной территории. Поэтому его освобождение будет играть и очень важную символическую роль.



Не исключено, что будет разворачиваться наступление и на Харьков. Украинские военные эксперты допускают вероятность сдачи Харькова, учитывая отсутствие развитой линии обороны на данном направлении. Конечно, штурм города-миллионника – непростая для российской армии задача, однако ее важно выполнить, учитывая значение Харькова для украинской экономики. Ведь Харьков – крупнейший промышленный центр Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации в настоящее время оказывают масштабное давление на украинские формирования, причем по всем направлениям.

Далее может последовать создание специальной «санитарной зоны» глубиной примерно в 200-300 километров. Это позволит обезопасить российские населенные пункты от ударов дальнобойными ракетами ВСУ.
23 комментария
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 08:50
    Так вроде освобождали уже населенные пункты с такими названиями или это "однофамильцы"?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 08:55
      В ходе контрнахрюка 2023 данные населенные пункты достались ВСУ.На данный момент времени снова освобождены от ВСУ.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:16
        Интересная новость:
        Российские военные взяли в плен иностранного офицера французского легиона в зоне СВО в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело» в пятницу.
        По данным канала, офицер находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, за его жизнь сейчас борются врачи. Если он выживет, то станет ценным источником информации.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 09:18
          Читал.Его раненого французского офицера ВСУ добить хотели,там ранение около сердца.Вроде как оклемался получается.

          Стали известны подробности о французском офицере, попавшем в российский плен в районе Клещеевки в ДНР. Как пишет Telegram-канал "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)", мужчина получил ранение в ногу, после чего его пытались добить прямо на поле боя.

          "По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло", - говорится в сообщении.

          О пленении "офицера французского легиона" сообщает и "Военное дело". По данным Telegram-канала, его состояние оценивается как очень тяжелое, медики пытаются спасти ему жизнь.

          "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" называет пленного "инструктором французского военного легиона". Из этой формулировки, как и из сообщения "Военного дела", нельзя сделать однозначный вывод, является ли пленный обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона, который является подразделением ВС Франции.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 09:19
            Если выживет из него можно сделать очень интересный политический проект...
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +2
              Сегодня, 09:21
              Так уже есть один из Французского Легиона.Фамилия Дмитренко. Сдался, активно даёт показания.По-моему даже официально не уволился из Легиона.

              23-летний Максим Дмитренко (*) уроженец Волгограда, военнослужащий французского иностранного легиона в звании легионер 1-го класса, оператор боевого дрона – в январе 2023 года был осужден за участие в вооруженных формированиях Украины. Отбывая срок в местах заключения, наемник ответил на вопросы российских спецслужб. В частности, рассказал, что, хоть Франция официально и не объявляла об участии в боевых действиях против Российской Федерации, но «при этом является участником вооруженного конфликта».

              Подробности тут.

              https://mskvremya.ru/article/2024/1786-nayemnik-dmitrenko-o-sluzhbe-v-vsu
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 09:28
                Легионер 1-го класса это круто)))
                На самом деле, французы давно используют наемников для обставления своих дел. И этот Бмитренко точно не этнический француз!
          2. Штааль Звание
            Штааль
            0
            Сегодня, 09:46
            Так он выжил в конце концов?
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 08:56
      Вся территория Украины является санитарной зоной.
      Это наша корова. И мы её доим. (С) Улицы разбитых фонарей.
      Украина - террористическое государство. Если от неё оставить хоть какой-то огрызок, теракты в России не прекратятся никогда. Все бандеровцы должны быть отправлены к Бандере. am good
      Карфаген должен быть разрушен. (С) good
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 09:02
        Цитата: Бородач
        Все бандеровцы должны быть отправлены к Бандере.

        Или хотя бы в Канаду.
        1. Sergey39 Звание
          Sergey39
          +1
          Сегодня, 09:10
          Лучше к «бандере», Нам будет спокойней.
    3. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 09:08
      В ДНР много одноимённых населённых пунктов. К примеру, Красногоровка есть и под Авдеевкой, и под Марьинкой, а Андреевок и Семёновок несколько в разных районах.
    4. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 09:15
      . Так вроде освобождали уже населенные пункты с такими названиями или это "однофамильцы"

      Просто новость о старой новости
  2. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +2
    Сегодня, 08:57
    Тогда уж скорее к окружению Торецка
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 09:00
      Также продолжается огневая обработка позиций ВСУ восточнее Керамика и в районе Александрополя (Розовки). Наш прорыв здесь будет обозначать крушение главной линии обороны, опирающейся на холмы, что заметно усложнит ситуацию не только для противника в Калиново, но и постепенный заход в тыл группировке противника в Нью-Йорке и Дзержинске.

      Причем первый город, являющийся на сегодня главной логистической базой и местом сосредоточения резервов, наша авиация "утюжит" уже который день подряд.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 09:11
        С освобождением Новгородского и Дзержинска решится проблема постоянных обстрелов Горловки.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:07
      Из всей статьи,главное слово-Могут.С куда и как время покажет.
      1. vargo Звание
        vargo
        0
        Сегодня, 10:11
        В статье формулировка вообще шикарная. В стиле "мы взяли деревню Клещеевка, теперь можем идти на Киев и Львов"... Почти такой же смысл
    3. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 09:10
      Только после освобождения Часов Яра. Тогда возможна тенденция к окружению через него с одной стороны и Очеретино-с другой.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 09:13
    . После освобождения Андреевки и Клещеевки ВС РФ могут продвигаться в сторону Краматорска

    Каким образом? Часов Яр ещё не освобождён. А там ещё Константиновку с левого фланга убирать. До "в сторону Краматорска" ещё и помыслов нет
    1. vargo Звание
      vargo
      0
      Сегодня, 10:05
      Тоже обалдеваю от мыслей автора статьи, который видимо смотрит на карту в масштабе где всех этих городов и сел просто не видно.
  4. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 09:23

    Далее может последовать создание специальной «санитарной зоны» глубиной примерно в 200-300 километров.

    Затормозилось наше продвижение
  5. vargo Звание
    vargo
    +1
    Сегодня, 10:04
    Не знаю в каком мире живет автор статьи, но до Краматорска и Славянска ещё есть Часов Яр, ещё есть куча мелких сел, которые тоже нужно взять, а там не простые укрепы. Харьков огромный город и на него сил сейчас тратить смысла особого нет. По итогу всё что написал автор статьи это какой-то безудержный диванный розовый мир. Какая-то грубая пропаганда, закидывания шапки на большие дистанции.