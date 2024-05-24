Британское издание заявило о якобы «неизбежности» новой волны мобилизации в России
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Новая волна мобилизации в России может начаться в конце этого или начале следующего года. С таким утверждением выступает британское издание Financial Times.
Автор публикации, вышедшей на страницах британской газеты, утверждает, что власти России будут вынуждены провести новую волну мобилизации, чтобы сохранить преимущество в конфликте на Украине. При этом он ссылается на заявление некоего источника, якобы очень близкого к руководству Минобороны России.
Как пишет издание, к концу 2024-го или в начале 2025 года руководство ВС России будет вынуждено отойти от нынешней стратегии набора военнослужащих по контракту и объявить мобилизацию. Без этого ВС России не смогут провести крупные военные операции, на это банально не хватит сил и средств. Уже сейчас командование российской группировки «жертвует» некоторыми оперативными успехами на фронте, не имея возможности их развивать.
До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной
— приводит издание слова источника.
Стоит отметить, что заявления со стороны Запада о якобы второй волне мобилизации в России звучат постоянно, особенно активно на фоне объявления тотальной мобилизации на Украине. В российском Минобороны такие заявления опровергают, заявляя, что нынешняя система набора в армию по контракту эффективнее мобилизации, значительно превосходя ее по количеству пришедшего в войска народу. Кстати, новый министр обороны сразу заявил, что мобилизация в России не планируется.
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