Британское издание заявило о якобы «неизбежности» новой волны мобилизации в России

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Британское издание заявило о якобы «неизбежности» новой волны мобилизации в России

Новая волна мобилизации в России может начаться в конце этого или начале следующего года. С таким утверждением выступает британское издание Financial Times.

Автор публикации, вышедшей на страницах британской газеты, утверждает, что власти России будут вынуждены провести новую волну мобилизации, чтобы сохранить преимущество в конфликте на Украине. При этом он ссылается на заявление некоего источника, якобы очень близкого к руководству Минобороны России.



Как пишет издание, к концу 2024-го или в начале 2025 года руководство ВС России будет вынуждено отойти от нынешней стратегии набора военнослужащих по контракту и объявить мобилизацию. Без этого ВС России не смогут провести крупные военные операции, на это банально не хватит сил и средств. Уже сейчас командование российской группировки «жертвует» некоторыми оперативными успехами на фронте, не имея возможности их развивать.

До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной

— приводит издание слова источника.

Стоит отметить, что заявления со стороны Запада о якобы второй волне мобилизации в России звучат постоянно, особенно активно на фоне объявления тотальной мобилизации на Украине. В российском Минобороны такие заявления опровергают, заявляя, что нынешняя система набора в армию по контракту эффективнее мобилизации, значительно превосходя ее по количеству пришедшего в войска народу. Кстати, новый министр обороны сразу заявил, что мобилизация в России не планируется.
29 комментариев
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  1. salat Звание
    salat
    +3
    Сегодня, 09:18
    Ничего не планируется но происходит))
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +5
    Сегодня, 09:18
    Кстати, новый министр обороны сразу заявил, что мобилизация в России не планируется.

    Заявлениям наших министров веры нет! Ибо никогда такого небыло и вот опять заявил. Всё будет так, как сложится обстановка и решит ВГК,
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +9
      Сегодня, 09:25
      А тут дело не в заявлениях министра, достаточно здраво оценить расклад. Война будет до победного, это уже понятно. Тем составом, который сейчас есть, ее не выиграть. К тому же за штурмами Часова Яра, Новомихайловки, Победы, Невельского, Белогоровки стоят человеческие жизни. Это по тв вещают о рациональном ведении войны с нашей стороны, почитайте тех, кто постоянно бывает на фронте, мы тоже идем в мясные штурмы. И людей этих не вернуть. Поэтому мобилизация будет, хотя власти ее постоянно оттягивают...
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 09:49
        Коммерсант пишет что Попова сегодня отпустят под домашний арест... Хорошо бы, для начала хотя бы так. Вообще, в целом это беспредел, человек который себя зарекомендовал в войсках был отстранен и отстранен теми, укого сейчас целыми шайками пакуют... Каждого берут вместе с поддельниками! Дело, по которому арестовали Тимура Иванова длится с 2016 года!
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        +1
        Сегодня, 10:04
        Банальная арифметика, да.
        Еще в том феврале без полмиллиона на фронте и столько же в арьергарде нечего там было ловить на полтыще только городов. И это не считая тыла с банальным хотя б взводом "дружинников" на деревню следующие несколько лет.
        А не сотней тысяч спартанцев ...
      3. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 10:04
        у нас стационарные пункты приема по контракту снова пооткрывали. Были закрыты последние пол года.
    2. Комментарий был удален.
  3. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    +11
    Сегодня, 09:19
    Это зависит от целей и задач. Если только Донецкая и Луганская область, то можно и обойтись. А если Харьков и/или тем более Одесса и Николаев то конечно понадобится я думаю серьезная и масштабная.
  4. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 09:21
    Лучше бы написали о неизбежности ударов по обьектам Великобритании.
    Оказывается, есть люди которые не только разделяют эту точку зрения, но и докладывают о ней ВВП.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 09:59
      ......он ссылается на заявление некоего источника, якобы очень близкого к руководству Минобороны России.

      Он, наверно, знает не только это от "источников" очень близких к руководству Мин. Обороны. what
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 09:23
    .Британское издание заявило о якобы «неизбежности» новой волны мобилизации в России

    А эти с острова, спят и видят ещё одну мобилизацию....
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +8
    Сегодня, 09:25
    Если цели СВО, озвученные 22 февраля 2022 года, остались прежние - без очередной волны мобилизации не обойтись. В принципе у нас мобилизацию никто и не отменял, закончить мобилизацию можно только демобилизаций.
  7. 9PA Звание
    9PA
    -8
    Сегодня, 09:26
    Нужна еще примерно двойная по объему мобилизация (тысяч 800 в 2 волны), насыщение т80бвм бмп3 коалиция, Фабы и ид и тп. И нужен тактический ядерный удар по Польше и другим
  8. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 09:28
    объявить мобилизацию. Без этого ВС России не смогут провести крупные военные операции, на это банально не хватит сил и средств.
    ...очередная гендерская бредятина лишенная смысла от слова совсем...мобилизованные получают денежное довольствие наравне с контрактниками....отличие мобилей от контрабасов лишь в том что в случае ранения мобиль получает 3 ляма и идёт на гражданку...а контрабасу после ранения автоматом продлевают контракт.....вот недоумки гендерные...сначала б в теме разобрались
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 10:03
      Под средствами не банальное бабло имеется в виду. При чем тут денежное довольствие и компенсации?
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -2
        Сегодня, 10:15
        При чем тут денежное довольствие и компенсации?
        ...при том что гендерные недоумки считают мобилизованных просто рекрутами, по типу призыва по срочной службы, но это не так. срочи в бойне не участвуют от слова совсем. а мобы . такие же в обеспечении как и контрабасы...именно об этом я и печатаю
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          Сегодня, 10:20
          Недоумки разумные вещи пишут. Без мобилизации РФ не может проводить крупные операции. Не достаточно сил и средств ,для их проведения. А проводить их надо. Буферные территории надо максимально расширять. Денежные выплаты дело десятое. Пока мошна у борцунов не сильно похудела. Газом торговали 20 лет по полной. Расходы на социалку не сильно обременительны были,десятки миллионов кинули на пенсию и в промышленность и инфраструктуру не сильно вкладывались. Привлекали сторонние средства,туда где хоть что- то делалось.
        2. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          0
          Сегодня, 10:24
          Для танкистов - можешь хоть квадриллион фантиков напечатать - буде коробка спичек по миллиону.
  9. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +2
    Сегодня, 09:28
    Чтобы развить успех - отрезать Украину от моря и блокировать западную границу, мобилизация нужна.
    Если "играть вдолгую", можно обойтись тем, что имеется.
  10. ААК Звание
    ААК
    +3
    Сегодня, 09:30
    Официально, конечно, мобилизация возможно и не будет объявлена, но если наше политическое и военное руководство всё же желает достичь целей СВО, объявленных 24.02.2022, обеспечить безопасность России, взяв под контроль всю Новороссию и Слобожанщину (создав на оставшемся отрезке территории до линии Житомир-Винница подроссийское квази-государство Малороссию, как анти-украину), то проведение мобмероприятий в отношении ещё хотя-бы полумиллиона человек просто необходимо, а этих людей надо ещё экипировать, вооружить и тактически подготовить 3-6 месяцев (кстати, а почему в расчёт того, во сколько реально обходятся затраты на СВО не включаются суммы, перечисляемые гражданами РФ из своих доходов в различные фонды на нужды армии, стоимость имущества и товаров, закупаемых волонтёрами, а также прямые расходы граждан на приобретение нормальной экипировки для своих близких - добровольцев, контрактников и мобилизованных, ведь это весьма и весьма значительные суммы....)
  11. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 09:39
    8го сентября единый день голосования, к 1 ноября 24 г будет закончено формирование электронного реестра военнообязанных. Так что не ранее
    ноября.
    СВО продолжается третий год и конца края не видно, Великая Отчественная война продолжалась 1418 дней.
    Выводы делайте сами.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -2
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Бускан
      граждан России не спросили когда решили начать СВО. Я не хочу умирать не понятно ради чего.

      Ради того, чтобы фашисты под крылом демократов не захватили власть в РФ.
  12. Комментарий был удален.
  13. _Батя_ Звание
    _Батя_
    0
    Сегодня, 09:41
    Очевидное - невероятное lol
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:47
    Как там по современному,западным сми надо вымутить положительный тренд для своего читателя.Без него просто " бяда".
  15. Заступник Звание
    Заступник
    +1
    Сегодня, 10:00
    Здравия желаю. По поводу "новой волны"у нас пока тихо . Накануне, "первой волны"у нас ходили "глухие слухи",а мы привыкли к "окопному радио". Зачастую,в своей основе,оно не ошибается
    РS.
    У нас ходит слух,что Герасимов, ещё в ноября настаивал на аресте Иванова,но Шойгу, всё время верховному доказывал,что это вредно
  16. hazarn Звание
    hazarn
    0
    Сегодня, 10:05
    Мобилизация.. мобилизация.. - кто работать будет, женщины? Так они физически не тянут.. Уже сейчас очень сложно на вакансию сотрудника найти, ожидания не менее 80000р в месяц - кто такую доходность закладывал в готовую продукцию? Кто кормить, возить, строить-ремонтировать, обеспечивать пром.производство будет? О каком контроле за ценами и наличием на полках может идти речь при таких ожиданиях, так с 1 июля очередная индексация квартплаты.. Ждем как в Турции 70% инфляцию?
  17. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +1
    Сегодня, 10:15
    Предлагаю вместо мобилизации устроить набор добровольцев. Но организовать его так: принять закон, по которому с авторов комментариев в СМИ, в которых выражается горячее одобрение тотальной мобилизации, освобождению всей "бывшей Украины", не считаясь с потерями, применению ЯО, включая удары по "Фашингтону" снимается анонимность (технически это несложно), и данные патриотические высказывания трактуются как заявления на добровольное участие в СВО, с последующей отправкой на ЛБС. Отмазки по возрасту, здоровью, полу не принимаются. Таким образом мы получим миллионы мотивированных добровольцев, полностью исключив необходимость в мобилизации.
    1. Pytnik Звание
      Pytnik
      0
      Сегодня, 10:25
      Вы что, тут половина "хенералов " Сразу пропадёт laughing
  18. алексей1213 Звание
    алексей1213
    0
    Сегодня, 10:20
    Нужна не мобилизация а РЕБ ,дроны ,связь и массовое применение авиации. Сейчас у фронта роту незаметно не сосредоточить заметят и на подходе раздолбают. Воевать надо не массой пехоты а головой без этого можно собрать и десять мил. народу результат будет минимальный при больших потерях.
  19. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 10:21
    . В российском Минобороны такие заявления опровергают, заявляя, что
    Что заявляли в верхнем руководстве уже не один опровергла жизнь. recourse