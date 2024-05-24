Вучич после одобрения Генассамблеей ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» обернулся сербским флагом

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Вучич после одобрения Генассамблеей ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» обернулся сербским флагом

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провела голосование по признанию событий 1995 года в Сребреница в период войны в Хорватии и Боснии геноцидом. Инициатором внесения документа на рассмотрение ГА ООН выступили Германия и Руанда — страны, власти которых ответственны за самые массовые преступления геноцида в ХХ веке.

Согласно официальным данным, 11 июля 1995 года армия боснийских сербов заняла Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности». Согласно расследованию, в результате резни было убито более 8 000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.



Президент Сербии Александр Вучич изначально выступал против постановки на голосование на Генассамблее ООН этого вопроса. Он назвал положительное решение по этой теме нивелированием самого понятия геноцид, прописанного в соответствующей международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ГА ООН 9 декабря 1948 года и вступившей в силу 12 января 1951 года. Вучич цитировал слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма и выражал благодарность России за твердую позицию в отношении территориальной целостности Сербии.

Однако вчера, 23 мая, голосование состоялось. Резолюцию поддержали 84 государства, 19 высказались против, в том числе Россия, Белоруссия, Венгрия и Китай, еще 68 стран воздержались. Естественно, среди тех, кто голосовал «за» страны так называемого коллективного Запада во главе с США, которые очень недовольны независимой политикой Белграда и требуют от сербских властей, помимо всего прочего, присоединения к антироссийским санкциям, поддержки Украины и признания суверенитета Республики Косово.

Кроме того, Генассамблея ООН учредила «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». Согласно резолюции, 11 июля будет ежегодно отмечаться как «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». В документе «безоговорочно осуждается» любое отрицание «геноцида в Сребренице».

В резолюции указано, что в Сребренице в 1995 году будто бы было убито 8372 мусульманина, и ни словом не упомянуты жертвы среди сербов. Известно, что мусульманские боевики под предводительством Насера Орича захватили Сребреницу в апреле 1992 года, и до 11 июля 1995-го зверски убили более 3,5 тысяч мирных сербов в окрестностях, а десятки тысяч сербов были подвергнуты пыткам. При этом Орич находился в Сребренице под защитой «миротворцев ООН».

После голосования президент Сербии Александр Вучич в знак протеста накинул на спину и обернулся сербским национальным флагом. Соответствующее фото он выложил в соцсетях.

Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом

— написал сербский лидер под фотографией.



Хотя резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательный юридический характер для членов организации, данное решение в очередной раз показало политику двойных стандартов Запада и тех стран, которые все еще подвержены его влиянию. К примеру, за полгода с небольшим в секторе Газа от действий израильских военных только по официальным оценкам погибли более 35 000 мирных палестинцев.

Пока что ГА ООН ограничилась принятием резолюций с требованием о прекращении огня в анклаве и признанием израильских поселений на оккупированных территориях Палестины незаконными. На этом же заседании Генассамблеи ситуация в секторе Газа вновь обсуждалась. Директор Всемирной продовольственной программы в Палестине Мэтью Холлингворт сказал, что тысячи семей, бегущих из Рафаха, сталкиваются с нехваткой продовольствия и чистой воды, растет число случаев инфекционных заболеваний. Однако никакого документа по этому поводу принято не было.

У ФРГ нет никакого морального права упоминать слово геноцид, кроме как в контексте своих преступлений

— прокомментировал решение ГА ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
19 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +6
    Сегодня, 09:18
    В здании ООН отключили кондиционеры за неуплату коммуналки, долг 2,5 млрд. долл.
    Треть участников не платят взносы, включая США. Пора уже перестать всерьез воспринимать это сборище, все равно пользы от них никакой нет.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 10:13
      «В здании ООН отключили кондиционеры за неуплату коммуналки, долг 2,5 млрд. долл.»©
      Если ещё хватает на туалетную бумагу, значи, пока продержатся... request
  2. mark1 Звание
    mark1
    +7
    Сегодня, 09:19
    Вучич после одобрения Генассамблеей ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» обернулся сербским флагом

    Отчаянный парень, как он их! sad
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:21
      Подчинить его не получается. Будут убивать.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 09:20
    Вот вам роль гегемона, который, по словом наших горе-экспертов "слабеет день ото дня, скоро умрет и наступит многополярный мир". Лавров, в любимом кремлевском стиле "сама сама" заявил, что многополярный мир уже сложился. К сож. за многополярный мир придется бороться очень серьезно. Мы, по ряду признаков, включая вышеизложенный, эту войну пока не выигрываем.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 09:24
    «Инициатором внесения документа на рассмотрение ГА ООН выступили Германия и Руанда» —
    — Эти в геноциде разбираются лучше всех,спецы ...
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 09:25
    Однако вчера, 23 мая, голосование состоялось. Резолюцию поддержали 84 государства,
    Полнейший беспредел. Хотя, стоит ли удивляться?
    Мир катиться в бездну.
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 09:34
    Германия и геноцид... Оно ещё и инициатор...
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 09:44
    Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом — написал сербский лидер под фотографией.
    Надеюсь Вучич усилил свою охрану ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:54
      Если дроном жахнут сверху - охрана из бравых сербов-бойцов не поможет.....
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 09:56
        Если дроном жахнут сверху - охрана из бравых сербов-бойцов не поможет.....
        Да понятно что, но тем не менее ...
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:01
        Но Вучич явно не поскромничал с использованием национального флага.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:02
          Маленький народ, много досталось и достаётся им шишек... Национализм у сербов очень высок. Обшаюсь с сербкой по работе - лишний раз в этом убеждаюсь.
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 10:04
            Мусульмане из Албании точно что не руководствовались чтением Корана при осуществлении своих действий в Сребренице.
  8. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:57
    «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице».

    Они еще "размышлять" будут! Пусть бы поразмышляли о свих делишках! am
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 10:02
      Странно что мы так и не услышали мнения официального Брюсселя в лице Жозеппа Борреля, хотя бы чисто протокольного характера мало ли кто после прочитает. winked
  9. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 10:05
    Какая поганая привычка - заворачиваться во флаг родной страны (спортсмены, политики)!
    Это же не пляжное полотенце! Флаг должен реять на древке или флагштоке, а не потные спины промакать!
  10. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:08
    Статья вводит в заблуждение.
    И Сербия и сам Вучич не подвергают сомнению и осуждению сам факт резни в Сребренице. Это давно официально подтверждено и осуждено парламентом Сербии и признано властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Ряд обвиняемых был осуждён судами Сербии. Весь спор идет по поводу использования слова геноцид.
  11. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 10:11
    У ФРГ нет никакого морального права упоминать слово геноцид, кроме как в контексте своих преступлений

    Молодец Небензя. Хорошо сказал.