Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом

У ФРГ нет никакого морального права упоминать слово геноцид, кроме как в контексте своих преступлений

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провела голосование по признанию событий 1995 года в Сребреница в период войны в Хорватии и Боснии геноцидом. Инициатором внесения документа на рассмотрение ГА ООН выступили Германия и Руанда — страны, власти которых ответственны за самые массовые преступления геноцида в ХХ веке.Согласно официальным данным, 11 июля 1995 года армия боснийских сербов заняла Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН в апреле 1993 года «зоной безопасности». Согласно расследованию, в результате резни было убито более 8 000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.Президент Сербии Александр Вучич изначально выступал против постановки на голосование на Генассамблее ООН этого вопроса. Он назвал положительное решение по этой теме нивелированием самого понятия геноцид, прописанного в соответствующей международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ГА ООН 9 декабря 1948 года и вступившей в силу 12 января 1951 года. Вучич цитировал слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма и выражал благодарность России за твердую позицию в отношении территориальной целостности Сербии.Однако вчера, 23 мая, голосование состоялось. Резолюцию поддержали 84 государства, 19 высказались против, в том числе Россия, Белоруссия, Венгрия и Китай, еще 68 стран воздержались. Естественно, среди тех, кто голосовал «за» страны так называемого коллективного Запада во главе с США, которые очень недовольны независимой политикой Белграда и требуют от сербских властей, помимо всего прочего, присоединения к антироссийским санкциям, поддержки Украины и признания суверенитета Республики Косово.Кроме того, Генассамблея ООН учредила «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». Согласно резолюции, 11 июля будет ежегодно отмечаться как «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». В документе «безоговорочно осуждается» любое отрицание «геноцида в Сребренице».В резолюции указано, что в Сребренице в 1995 году будто бы было убито 8372 мусульманина, и ни словом не упомянуты жертвы среди сербов. Известно, что мусульманские боевики под предводительством Насера Орича захватили Сребреницу в апреле 1992 года, и до 11 июля 1995-го зверски убили более 3,5 тысяч мирных сербов в окрестностях, а десятки тысяч сербов были подвергнуты пыткам. При этом Орич находился в Сребренице под защитой «миротворцев ООН».После голосования президент Сербии Александр Вучич в знак протеста накинул на спину и обернулся сербским национальным флагом. Соответствующее фото он выложил в соцсетях.— написал сербский лидер под фотографией.Хотя резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательный юридический характер для членов организации, данное решение в очередной раз показало политику двойных стандартов Запада и тех стран, которые все еще подвержены его влиянию. К примеру, за полгода с небольшим в секторе Газа от действий израильских военных только по официальным оценкам погибли более 35 000 мирных палестинцев.Пока что ГА ООН ограничилась принятием резолюций с требованием о прекращении огня в анклаве и признанием израильских поселений на оккупированных территориях Палестины незаконными. На этом же заседании Генассамблеи ситуация в секторе Газа вновь обсуждалась. Директор Всемирной продовольственной программы в Палестине Мэтью Холлингворт сказал, что тысячи семей, бегущих из Рафаха, сталкиваются с нехваткой продовольствия и чистой воды, растет число случаев инфекционных заболеваний. Однако никакого документа по этому поводу принято не было.— прокомментировал решение ГА ООН постоянный представитель России Василий Небензя.