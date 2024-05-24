Показаны кадры прилёта FPV-камикадзе группировки войск «Север» по внедорожнику HMMWV ВСУ в Волчанске

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Показаны кадры прилёта FPV-камикадзе группировки войск «Север» по внедорожнику HMMWV ВСУ в Волчанске

Вооруженные силы Российской Федерации с помощью FPV-камикадзе атаковали автомобиль HMMWV ВСУ в Волчанске. Кадры прилета дрона появились в интернете.

Как известно, российская армия активно применяет дроны-камикадзе для нанесения ударов по вражеской военной технике и скоплениям личного состава. Так произошло и в этот раз. На кадрах можно увидеть, как едет автомобиль HMMWV ВСУ. Затем прямо в лоб ему прилетает FPV-дрон – камикадзе. В результате внедорожник уничтожается вместе с находящимися внутри него украинскими военнослужащими.



Применение подобных дронов отлично зарекомендовало себя на фронте. Вражеские формирования несут регулярные потери в результате ударов дронов-камикадзе. На активное использование российскими военными таких беспилотников жалуются и украинские эксперты.




По данным украинских военных аналитиков, ВСУ несут большие потери от применения FPV-дронов. Прежде всего, удары с помощью таких дронов наносятся по автомобилям, бронированным машинам, артиллерийским системам украинских формирований. Также с помощью беспилотников атакуются и вражеские позиции. В результате ударов дронов-камикадзе противник лишается ценной техники и личного состава.
4 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 09:42
    Свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

    После огненной завесы, которую [накануне] устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория [под контролем РФ] стала больше, уже за 50%. Мы аккуратно, но уверенно идем вперед, — подчеркнул Водолацкий.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 09:43
    Кадры прилета дрона появились в интернете.
    belay Это фото внедорожника HMMWV ВСУ в Волчанске fool fool
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:09
      Не надо критиковать девочек-редакторов с ВО. А вдруг они хотя бы красивые.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:08
    С той стороны ровно то же самое, в дронах нехватки не видно, одинаково достается обеим сторонам.