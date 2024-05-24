Показаны кадры прилёта FPV-камикадзе группировки войск «Север» по внедорожнику HMMWV ВСУ в Волчанске
4
Вооруженные силы Российской Федерации с помощью FPV-камикадзе атаковали автомобиль HMMWV ВСУ в Волчанске. Кадры прилета дрона появились в интернете.
Как известно, российская армия активно применяет дроны-камикадзе для нанесения ударов по вражеской военной технике и скоплениям личного состава. Так произошло и в этот раз. На кадрах можно увидеть, как едет автомобиль HMMWV ВСУ. Затем прямо в лоб ему прилетает FPV-дрон – камикадзе. В результате внедорожник уничтожается вместе с находящимися внутри него украинскими военнослужащими.
Применение подобных дронов отлично зарекомендовало себя на фронте. Вражеские формирования несут регулярные потери в результате ударов дронов-камикадзе. На активное использование российскими военными таких беспилотников жалуются и украинские эксперты.
По данным украинских военных аналитиков, ВСУ несут большие потери от применения FPV-дронов. Прежде всего, удары с помощью таких дронов наносятся по автомобилям, бронированным машинам, артиллерийским системам украинских формирований. Также с помощью беспилотников атакуются и вражеские позиции. В результате ударов дронов-камикадзе противник лишается ценной техники и личного состава.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация