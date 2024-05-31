Как победить миллион камикадзе? Защита предприятий

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Как победить миллион камикадзе? Защита предприятий


Продолжение статьи «Как победить миллион камикадзе? Защита бронетехники».



В предыдущей статье мы рассмотрели систему защиты бронетехники от дронов-камикадзе, способную гарантированно уничтожить кустарный FPV-дрон на расстоянии десятков метров от техники.

Сегодня же мы изучим защиту производственных и военных объектов от дронов-камикадзе большой дальности.

Не секрет, что противник получил возможность наносить массированные удары такими дронами, что приводит к потерям нефтеналивных баз и нефтеперегонных заводов – это говорит о необходимости пересмотра стратегии их защиты.

Автор уже пытался предложить стратегию защиты на основе применения штурмовых вертолетов – к сожалению, она не была лишена таких недостатков, как:

– потребность отвлечения от выполнения задач на поле боя большого количества штурмовых вертолетов;

– необходимость использовать для перехвата дронов управляемые ракеты.

Дрон с поршневым двигателем – машина даже более простая и дешевая, чем управляемая ракета.

Перехват дронов ракетами – заведомо проигрышный вариант, который ведет к истощению боекомплекта систем ПВО.

Первое, что приходит на ум – отказаться от использования ракет, что и было сделано практически.

Военные (как наши, так и противник) используют заградительный огонь крупнокалиберных пулеметов, что имеет крайне сомнительную эффективность и позволяет надеяться в лучшем случае на удачу.

Мало того, что атакующий дрон могут перехватить лишь в самый последний момент, так ещё и останется открытым вопрос – куда же прилетят все эти пули в итоге? Недостатки такой тактики очевидны.

Система контроля воздушного пространства


Самое главное, что необходимо реализовать для успешного перехвата дронов – это систему контроля защищаемого воздушного пространства.

Идеальным вариантом, по мнению автора, мог бы стать вертолет ДРЛО, однако, поскольку вертолеты ДРЛО в кратчайший срок создать невозможно – мы будем рассматривать радиолокационную станцию, размещенную на вышке.

Достаточно высокую вышку можно найти на любом промышленном предприятии или военной базе.

В качестве рабочей лошадки идеально подходит радиолокационная станция 1Л122 «Гармонь» или её аналоги (в т. ч. зарубежные).

1Л122 «Гармонь»:

1) освоена промышленностью, давно в серийном производстве;

2) имеет модульную конструкцию с выносным (удаленным от станции) пультом управления, что позволяет разместить РЛС на вышке, а пульт вынести в защищенное помещение;

3) характеризуется достаточной дальностью обнаружения воздушной цели 40 км, однако, учитывая относительно малую ЭПР дронов – предлагаю намеренно занизить и принять дальность обнаружения дрона около 10 км.

Ещё раз подчеркну, что система контроля воздушного пространства – это уже половина дела.


Радиолокационная станция 1Л122 «Гармонь» на автомобильном шасси.

Клин вышибают клином


Идеальное средство борьбы с дронами-камикадзе большой дальности оказалось настолько очевидным, что его никто не заметил...

Давайте составим типовой портрет дрона-камикадзе большой дальности. Как правило – это тихоходная (скорость порядка 200 км/ч) цель, летящая на малой высоте, практически не маневрирующая.

Поразить такую цель из зенитного пулемета весьма сложно: все же 200 км/ч – это приличная скорость.

Можно было бы установить пулемет в дверной проем, например, Ан-2 (согласно открытым источникам – у России могут быть сотни Ан-2 на хранении), но максимальная скорость Ан-2 ненамного превышает скорость дрона.

Можно установить пулемет в дверной проем вертолета, как это сделали американцы на видео ниже – вертолет быстрее, чем «Кукурузник», но где взять несколько сотен лишних вертолетов?


Как видите – попасть по дрону из пулемета довольно сложно. А если придется отражать атаку сразу нескольких десятков БПЛА?

Есть решение красивое и элегантное! Необходимо сбивать дроны... другими дронами!

Какими именно?

Сверхскоростными FPV-дронами, этакими «дронами-каннибалами» – охотниками за другими дронами. И вот почему:

  1. FPV-дроны невероятно дешевы – их стоимость не превышает сотен, а при оптимизации производства – десятков тысяч рублей.
  2. FPV-дронов можно сделать много – уже сегодня в России, согласно официальным заявлениям, может производиться более тысячи FPV дронов ежесуточно.
  3. FPV-дроны можно собирать из компонентов, поставляемых из дружественных России стран, а в перспективе и полностью локализовать производство.
  4. FPV-дроны невероятно маневренны и быстры.
  5. FPV-дроны способны действовать на удалении нескольких километров от пульта.

Теперь прошу обратить внимание на сверхскоростной FPV-дрон Red-Bull.

Этот крохотный малыш способен преодолеть более пяти километров на одной зарядке батарей, активно маневрируя, разгоняясь до скорости 350 км/ч!

Если вы, как и автор, неравнодушны к технологиям и скорости – то получите неподдельное эстетическое удовольствие от просмотра.


Ну как ощущения? Вы уже понимаете, что такой «дрон-каннибал» легко догонит любой БПЛА большой дальности.

Если оснастить этого малыша стандартной двухсотграммовой тротиловой шашкой с контактным взрывателем – мы получим идеального убийцу любых других БПЛА большего размера.

Можно ли построить «дрон-каннибал» ещё лучше этого? Да, можно.

Более того – оказалось, что компоненты такого «дрона-каннибала» на 80 % унифицированы с компонентами, к примеру, дрона «Упырь» от команды «Повернутых на войне» или «ВТ-40» от проекта «Судный день».

Связь с пультом управления и FPV-очками, управляющие контроллеры, GPS, гироскопы – все абсолютно стандартно и легкодоступно на рынке.

Рама сильно отличается от классики, но точно так же печатается на 3D-принтере – никаких отличий в процессе её изготовления нет.

Основные отличия:

  1. более мощные моторы (например – T-motor 3115 900kv). 6 500 руб. на Aliexpress. Ссылка на сайт производителя.
  2. более энергоемкие батареи (например – DOGCOM 2200mAh 160C 22,2V). 5 000 руб. на Aliexpress. Ссылка на сайт производителя.
  3. термостойкие провода (например – для питания аудиоусилителей).
  4. количество контроллеров мощности двигателей (по одному на каждый).

Все это легко покупается на Aliexpress за весьма умеренные деньги...

Кроме того, потребуется ночная оптика. Тепловизор был бы идеален – однако в условиях текущего дефицита тепловизоров и учитывая, что объект атаки – воздушная цель, будет вполне достаточно и обычного усилителя света.

Возможно – есть технические сложности изготовления? Требуется много времени на разработку?

Нет!

Благодаря энтузиастам, которые выложили в открытый доступ весь технологический процесс изготовления, с проектированием не будет никаких проблем – достаточно повторить проект «дрона-каннибала», представленный в видеороликах ниже.

К слову сказать – этот проект завершился настоящим триумфом! Дрон из доступных каждому любителю деталей, собранный практически на коленке, развил скорость более 500 км/ч!

500 км/ч! Более пяти километров дальности! Превосходный задел для «дрона-каннибала» – охотника на другие дроны. Необходимо только добавить немного взрывчатки и контактный взрыватель...

Благодаря видеороликам ниже, у нас есть компоновочная схема, спецификация, весь процесс сборки от начала и до конца с полезными комментариями авторов проекта! Бери и делай точно так же...

Видео № 1 – здесь больше видеополетов, чем технической информации, но есть и полезные факты.


Видео № 2 – кладезь технической информации. Конструкция. Спецификация. Этапы сборки – здесь есть всё необходимое!


Ремарка автора: приведенный в видео «вольтаж» батарей (48 вольт) достигается путем последовательного соединения батарей меньшего напряжения.

Как мы помним из курса физики, в случае последовательного соединения аккумуляторов:

  • напряжение системы является суммой всех соединённых последовательно аккумуляторов;
  • ёмкость системы остаётся неизменной;
  • нагрузка на батарею повышается от первой батареи к последней.

Важно: использовать одинаковые, полностью заряженные батареи.

Для более равномерного распределения нагрузки можно поиграть с параметром отдачи тока («С», на примерах из видео С = 160 на каждой батарее).

Повышая данный параметр от первой батареи к последней, можно добиться лучшего распределения нагрузки, но это экспериментально, и только если батареи будут гореть.

Организация защиты предприятий от дронов большой дальности


Повторюсь, что система контроля воздушного пространства – половина успеха.

Необходима вынесенная на высокую вышку радиолокационная станция, например, 1Л122 «Гармонь» (или её аналог), с некоторыми незначительными доработками пульта управления.

Пульт управления РЛС должен обеспечить передачу координат всех выявленных целей на внешний компьютер, который (основываясь на фактической координатной привязке РЛС к местности) покажет все выявленные цели как точки на понятной и наглядной карте местности.
Каждый «дрон-перехватчик» должен быть оснащен системой определения координат на основе GPS/ГЛОНАСС или сотовой связи.

Эти данные должны передаваться на тот же внешний компьютер, который отметит на карте местности и атакующие дроны противника, и «перехватчики», как точки с уникальным номером.

Наглядная карта местности с координатами, направлением и скоростью всех атакующих дронов противника и «дронов-перехватчиков» должна отображаться на широкоформатном экране.

Боевой расчет «дрона-перехватчика» – два человека. Оператор и его штурман.

После определения цели и взлета «дрона-перехватчика» штурман, основываясь на информации с широкоформатного экрана, подсказывает оператору верное направление движения (левее или правее, выше или ниже и т. п.).

Оператор, следуя подсказкам штурмана, сближается с целью и атакует её тараном.

На этом видео – уничтожение FPV-дроном ВТ-40 украинского гексокоптера «Баба Яга».

Дроны-камикадзе большой дальности – это значительно более крупная и менее маневренная цель, а значит – и сбить её будет проще, нежели «Бабу Ягу».

Благодаря высочайшей маневренности FPV-дрона, можно надеяться на попадание с первой попытки, но даже в случае промаха – ничто не мешает повторить атаку.

Типовой дальности действия таких дронов (пять километров и более) достаточно для перехвата «камикадзе», атакующих на скорости до 200 км/ч.

Дешевизна изготовления, доступность компонентов и простота конструкции позволят производить сотни или даже тысячи таких дронов в сутки.

Есть возможность в кратчайший срок насытить ими армию и исключить расход несоизмеримо более дорогих зенитных ракет на копеечные дроны противника.

Присутствие на охраняемом объекте в постоянной готовности хотя бы четырех расчетов (способных поднять четыре перехватчика одновременно) позволит обеспечить надежную защиту объекта от атакующих дронов.

Если же количество расчетов кратно увеличить – противодроновая оборона объекта станет практически непробиваемой.

Для обороны одного объекта необходимо обеспечить круглосуточное дежурство не менее четырех расчетов «дронов-перехватчиков» и одного расчета РЛС (это не более 50 человек, и то при работе в три смены).

Необходимо также обеспечить материальную часть – не менее полусотни «дронов-перехватчиков», РЛС 1Л122 «Гармонь» или её аналог, компьютеры, широкоформатные мониторы.

Таким образом – в расчете на защиту одной тысячи предприятий необходимо:

  1. 50 000 солдат. Возможно привлечение солдат срочной службы – обучение пилотированию занимает не более месяца.
  2. 1 000 радиолокационных станций. При нехватке отечественных РЛС – есть возможность закупить аналоги в союзных России странах.
  3. 50 000 «дронов-перехватчиков». При темпе производства 1 000 в сутки – это около двух месяцев работы.
  4. вспомогательное оборудование – компьютеры, мониторы, очки, пульты и т. п.

Кто все это будет делать?

Автор полагает, что лучшее решение – обратиться к командам, которые уже занимаются разработкой и производством военных FPV-дронов внутри России («Повернутые на войне», «Судный день» и т. п.) – у них уже есть все необходимые компетенции, каналы поставок, оборудование и опыт работы.

Также следует обратиться к более официальным производителям беспилотной техники – например, к Zala – разработчику и производителю дронов «Ланцет».

Выводы


В статье наглядно показана возможность применения сверхскоростных FPV-дронов в качестве дешевого, массового и эффективного средства поражения других, более крупных беспилотников.

В настоящей статье предложено решение, которое позволит прекратить расход ценнейшего ракетного боекомплекта ЗРК на вражеские дроны-камикадзе и вывести борьбу с ними на качественно новый уровень.

Копия данного материала будет направлена в Министерство обороны, Министерство промышленности, некоторым командам энтузиастов, которые могли бы обеспечить инициативную разработку вышеизложенного внутри России.

Наш президент не раз говорил о проблеме защиты от дронов-камикадзе, необходимости открыть Министерство обороны для людей науки и техники – это, безусловно, ведь сегодня «война технических возможностей и научных достижений» даже более значима, чем «война грубой силы».

Автор надеется, что его статья будет полезна людям, исполняющим соответствующие указы Президента России.

Теперь несколько малоприятных фактов:

Под опубликованными выше видео с дронами иностранных энтузиастов уже можно найти комментарии людей (полагаю – украинской национальности), которые задумались о военном применении «сверхскоростных FPV» в интересах наших врагов – поэтому вопрос скорее в скорости нашей реакции.

Мы, безусловно, обязаны опередить противника! Если же враг попытается сделать то же самое – России достаточно использовать не винтовые, а реактивные дроны «Герань».

Скорость реактивных дронов значительно выше – поэтому сбить их другими дронами крайне проблематично, однако – у реактивных дронов значительно выше расход топлива и меньше дальность.

Невысокая дальность реактивных дронов не позволит «украинским вооруженным формированиям» достигать целей в глубине нашей территории.

Относительно небольшая площадь территории противника, напротив, даже реактивными «Геранями» может простреливаться почти насквозь.

Кроме того – все это лишний раз подчеркивает необходимость скорейшей разработки «противодроновой системы защиты бронетехники, которую автор детально рассматривал в предыдущей статье.

А на этом у меня всё. Искренне благодарю читателя за внимание!

Если вы, уважаемый читатель, близки к Министерству обороны России – прошу максимальной огласки всего вышеизложенного для скорейшего внедрения.

Призываю правительство России использовать настоящий материал как основу технического задания на разработку «дрона-каннибала», «дрона-перехватчика», с целью создания системы противодроновой обороны страны.