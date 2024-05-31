Как победить миллион камикадзе? Защита предприятий
Продолжение статьи «Как победить миллион камикадзе? Защита бронетехники».
В предыдущей статье мы рассмотрели систему защиты бронетехники от дронов-камикадзе, способную гарантированно уничтожить кустарный FPV-дрон на расстоянии десятков метров от техники.
Сегодня же мы изучим защиту производственных и военных объектов от дронов-камикадзе большой дальности.
Не секрет, что противник получил возможность наносить массированные удары такими дронами, что приводит к потерям нефтеналивных баз и нефтеперегонных заводов – это говорит о необходимости пересмотра стратегии их защиты.
Автор уже пытался предложить стратегию защиты на основе применения штурмовых вертолетов – к сожалению, она не была лишена таких недостатков, как:
– потребность отвлечения от выполнения задач на поле боя большого количества штурмовых вертолетов;
– необходимость использовать для перехвата дронов управляемые ракеты.
Дрон с поршневым двигателем – машина даже более простая и дешевая, чем управляемая ракета.
Перехват дронов ракетами – заведомо проигрышный вариант, который ведет к истощению боекомплекта систем ПВО.
Первое, что приходит на ум – отказаться от использования ракет, что и было сделано практически.
Военные (как наши, так и противник) используют заградительный огонь крупнокалиберных пулеметов, что имеет крайне сомнительную эффективность и позволяет надеяться в лучшем случае на удачу.
Мало того, что атакующий дрон могут перехватить лишь в самый последний момент, так ещё и останется открытым вопрос – куда же прилетят все эти пули в итоге? Недостатки такой тактики очевидны.
Система контроля воздушного пространства
Самое главное, что необходимо реализовать для успешного перехвата дронов – это систему контроля защищаемого воздушного пространства.
Идеальным вариантом, по мнению автора, мог бы стать вертолет ДРЛО, однако, поскольку вертолеты ДРЛО в кратчайший срок создать невозможно – мы будем рассматривать радиолокационную станцию, размещенную на вышке.
Достаточно высокую вышку можно найти на любом промышленном предприятии или военной базе.
В качестве рабочей лошадки идеально подходит радиолокационная станция 1Л122 «Гармонь» или её аналоги (в т. ч. зарубежные).
1Л122 «Гармонь»:
1) освоена промышленностью, давно в серийном производстве;
2) имеет модульную конструкцию с выносным (удаленным от станции) пультом управления, что позволяет разместить РЛС на вышке, а пульт вынести в защищенное помещение;
3) характеризуется достаточной дальностью обнаружения воздушной цели 40 км, однако, учитывая относительно малую ЭПР дронов – предлагаю намеренно занизить и принять дальность обнаружения дрона около 10 км.
Ещё раз подчеркну, что система контроля воздушного пространства – это уже половина дела.
Радиолокационная станция 1Л122 «Гармонь» на автомобильном шасси.
Клин вышибают клином
Идеальное средство борьбы с дронами-камикадзе большой дальности оказалось настолько очевидным, что его никто не заметил...
Давайте составим типовой портрет дрона-камикадзе большой дальности. Как правило – это тихоходная (скорость порядка 200 км/ч) цель, летящая на малой высоте, практически не маневрирующая.
Поразить такую цель из зенитного пулемета весьма сложно: все же 200 км/ч – это приличная скорость.
Можно было бы установить пулемет в дверной проем, например, Ан-2 (согласно открытым источникам – у России могут быть сотни Ан-2 на хранении), но максимальная скорость Ан-2 ненамного превышает скорость дрона.
Можно установить пулемет в дверной проем вертолета, как это сделали американцы на видео ниже – вертолет быстрее, чем «Кукурузник», но где взять несколько сотен лишних вертолетов?
Как видите – попасть по дрону из пулемета довольно сложно. А если придется отражать атаку сразу нескольких десятков БПЛА?
Есть решение красивое и элегантное! Необходимо сбивать дроны... другими дронами!
Какими именно?
Сверхскоростными FPV-дронами, этакими «дронами-каннибалами» – охотниками за другими дронами. И вот почему:
- FPV-дроны невероятно дешевы – их стоимость не превышает сотен, а при оптимизации производства – десятков тысяч рублей.
- FPV-дронов можно сделать много – уже сегодня в России, согласно официальным заявлениям, может производиться более тысячи FPV дронов ежесуточно.
- FPV-дроны можно собирать из компонентов, поставляемых из дружественных России стран, а в перспективе и полностью локализовать производство.
- FPV-дроны невероятно маневренны и быстры.
- FPV-дроны способны действовать на удалении нескольких километров от пульта.
Теперь прошу обратить внимание на сверхскоростной FPV-дрон Red-Bull.
Этот крохотный малыш способен преодолеть более пяти километров на одной зарядке батарей, активно маневрируя, разгоняясь до скорости 350 км/ч!
Если вы, как и автор, неравнодушны к технологиям и скорости – то получите неподдельное эстетическое удовольствие от просмотра.
Ну как ощущения? Вы уже понимаете, что такой «дрон-каннибал» легко догонит любой БПЛА большой дальности.
Если оснастить этого малыша стандартной двухсотграммовой тротиловой шашкой с контактным взрывателем – мы получим идеального убийцу любых других БПЛА большего размера.
Можно ли построить «дрон-каннибал» ещё лучше этого? Да, можно.
Более того – оказалось, что компоненты такого «дрона-каннибала» на 80 % унифицированы с компонентами, к примеру, дрона «Упырь» от команды «Повернутых на войне» или «ВТ-40» от проекта «Судный день».
Связь с пультом управления и FPV-очками, управляющие контроллеры, GPS, гироскопы – все абсолютно стандартно и легкодоступно на рынке.
Рама сильно отличается от классики, но точно так же печатается на 3D-принтере – никаких отличий в процессе её изготовления нет.
Основные отличия:
- более мощные моторы (например – T-motor 3115 900kv). 6 500 руб. на Aliexpress. Ссылка на сайт производителя.
- более энергоемкие батареи (например – DOGCOM 2200mAh 160C 22,2V). 5 000 руб. на Aliexpress. Ссылка на сайт производителя.
- термостойкие провода (например – для питания аудиоусилителей).
- количество контроллеров мощности двигателей (по одному на каждый).
Все это легко покупается на Aliexpress за весьма умеренные деньги...
Кроме того, потребуется ночная оптика. Тепловизор был бы идеален – однако в условиях текущего дефицита тепловизоров и учитывая, что объект атаки – воздушная цель, будет вполне достаточно и обычного усилителя света.
Возможно – есть технические сложности изготовления? Требуется много времени на разработку?
Нет!
Благодаря энтузиастам, которые выложили в открытый доступ весь технологический процесс изготовления, с проектированием не будет никаких проблем – достаточно повторить проект «дрона-каннибала», представленный в видеороликах ниже.
К слову сказать – этот проект завершился настоящим триумфом! Дрон из доступных каждому любителю деталей, собранный практически на коленке, развил скорость более 500 км/ч!
500 км/ч! Более пяти километров дальности! Превосходный задел для «дрона-каннибала» – охотника на другие дроны. Необходимо только добавить немного взрывчатки и контактный взрыватель...
Благодаря видеороликам ниже, у нас есть компоновочная схема, спецификация, весь процесс сборки от начала и до конца с полезными комментариями авторов проекта! Бери и делай точно так же...
Видео № 1 – здесь больше видеополетов, чем технической информации, но есть и полезные факты.
Видео № 2 – кладезь технической информации. Конструкция. Спецификация. Этапы сборки – здесь есть всё необходимое!
Ремарка автора: приведенный в видео «вольтаж» батарей (48 вольт) достигается путем последовательного соединения батарей меньшего напряжения.
Как мы помним из курса физики, в случае последовательного соединения аккумуляторов:
- напряжение системы является суммой всех соединённых последовательно аккумуляторов;
- ёмкость системы остаётся неизменной;
- нагрузка на батарею повышается от первой батареи к последней.
Важно: использовать одинаковые, полностью заряженные батареи.
Для более равномерного распределения нагрузки можно поиграть с параметром отдачи тока («С», на примерах из видео С = 160 на каждой батарее).
Повышая данный параметр от первой батареи к последней, можно добиться лучшего распределения нагрузки, но это экспериментально, и только если батареи будут гореть.
Организация защиты предприятий от дронов большой дальности
Повторюсь, что система контроля воздушного пространства – половина успеха.
Необходима вынесенная на высокую вышку радиолокационная станция, например, 1Л122 «Гармонь» (или её аналог), с некоторыми незначительными доработками пульта управления.
Пульт управления РЛС должен обеспечить передачу координат всех выявленных целей на внешний компьютер, который (основываясь на фактической координатной привязке РЛС к местности) покажет все выявленные цели как точки на понятной и наглядной карте местности.
Каждый «дрон-перехватчик» должен быть оснащен системой определения координат на основе GPS/ГЛОНАСС или сотовой связи.
Эти данные должны передаваться на тот же внешний компьютер, который отметит на карте местности и атакующие дроны противника, и «перехватчики», как точки с уникальным номером.
Наглядная карта местности с координатами, направлением и скоростью всех атакующих дронов противника и «дронов-перехватчиков» должна отображаться на широкоформатном экране.
Боевой расчет «дрона-перехватчика» – два человека. Оператор и его штурман.
После определения цели и взлета «дрона-перехватчика» штурман, основываясь на информации с широкоформатного экрана, подсказывает оператору верное направление движения (левее или правее, выше или ниже и т. п.).
Оператор, следуя подсказкам штурмана, сближается с целью и атакует её тараном.
На этом видео – уничтожение FPV-дроном ВТ-40 украинского гексокоптера «Баба Яга».
Дроны-камикадзе большой дальности – это значительно более крупная и менее маневренная цель, а значит – и сбить её будет проще, нежели «Бабу Ягу».
Благодаря высочайшей маневренности FPV-дрона, можно надеяться на попадание с первой попытки, но даже в случае промаха – ничто не мешает повторить атаку.
Типовой дальности действия таких дронов (пять километров и более) достаточно для перехвата «камикадзе», атакующих на скорости до 200 км/ч.
Дешевизна изготовления, доступность компонентов и простота конструкции позволят производить сотни или даже тысячи таких дронов в сутки.
Есть возможность в кратчайший срок насытить ими армию и исключить расход несоизмеримо более дорогих зенитных ракет на копеечные дроны противника.
Присутствие на охраняемом объекте в постоянной готовности хотя бы четырех расчетов (способных поднять четыре перехватчика одновременно) позволит обеспечить надежную защиту объекта от атакующих дронов.
Если же количество расчетов кратно увеличить – противодроновая оборона объекта станет практически непробиваемой.
Для обороны одного объекта необходимо обеспечить круглосуточное дежурство не менее четырех расчетов «дронов-перехватчиков» и одного расчета РЛС (это не более 50 человек, и то при работе в три смены).
Необходимо также обеспечить материальную часть – не менее полусотни «дронов-перехватчиков», РЛС 1Л122 «Гармонь» или её аналог, компьютеры, широкоформатные мониторы.
Таким образом – в расчете на защиту одной тысячи предприятий необходимо:
- 50 000 солдат. Возможно привлечение солдат срочной службы – обучение пилотированию занимает не более месяца.
- 1 000 радиолокационных станций. При нехватке отечественных РЛС – есть возможность закупить аналоги в союзных России странах.
- 50 000 «дронов-перехватчиков». При темпе производства 1 000 в сутки – это около двух месяцев работы.
- вспомогательное оборудование – компьютеры, мониторы, очки, пульты и т. п.
Кто все это будет делать?
Автор полагает, что лучшее решение – обратиться к командам, которые уже занимаются разработкой и производством военных FPV-дронов внутри России («Повернутые на войне», «Судный день» и т. п.) – у них уже есть все необходимые компетенции, каналы поставок, оборудование и опыт работы.
Также следует обратиться к более официальным производителям беспилотной техники – например, к Zala – разработчику и производителю дронов «Ланцет».
Выводы
В статье наглядно показана возможность применения сверхскоростных FPV-дронов в качестве дешевого, массового и эффективного средства поражения других, более крупных беспилотников.
В настоящей статье предложено решение, которое позволит прекратить расход ценнейшего ракетного боекомплекта ЗРК на вражеские дроны-камикадзе и вывести борьбу с ними на качественно новый уровень.
Копия данного материала будет направлена в Министерство обороны, Министерство промышленности, некоторым командам энтузиастов, которые могли бы обеспечить инициативную разработку вышеизложенного внутри России.
Наш президент не раз говорил о проблеме защиты от дронов-камикадзе, необходимости открыть Министерство обороны для людей науки и техники – это, безусловно, ведь сегодня «война технических возможностей и научных достижений» даже более значима, чем «война грубой силы».
Автор надеется, что его статья будет полезна людям, исполняющим соответствующие указы Президента России.
Теперь несколько малоприятных фактов:
Под опубликованными выше видео с дронами иностранных энтузиастов уже можно найти комментарии людей (полагаю – украинской национальности), которые задумались о военном применении «сверхскоростных FPV» в интересах наших врагов – поэтому вопрос скорее в скорости нашей реакции.
Мы, безусловно, обязаны опередить противника! Если же враг попытается сделать то же самое – России достаточно использовать не винтовые, а реактивные дроны «Герань».
Скорость реактивных дронов значительно выше – поэтому сбить их другими дронами крайне проблематично, однако – у реактивных дронов значительно выше расход топлива и меньше дальность.
Невысокая дальность реактивных дронов не позволит «украинским вооруженным формированиям» достигать целей в глубине нашей территории.
Относительно небольшая площадь территории противника, напротив, даже реактивными «Геранями» может простреливаться почти насквозь.
Кроме того – все это лишний раз подчеркивает необходимость скорейшей разработки «противодроновой системы защиты бронетехники, которую автор детально рассматривал в предыдущей статье.
А на этом у меня всё. Искренне благодарю читателя за внимание!
Если вы, уважаемый читатель, близки к Министерству обороны России – прошу максимальной огласки всего вышеизложенного для скорейшего внедрения.
Призываю правительство России использовать настоящий материал как основу технического задания на разработку «дрона-каннибала», «дрона-перехватчика», с целью создания системы противодроновой обороны страны.
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