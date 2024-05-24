Украинский Генштаб выводит остатки 47-й ОМБр ВСУ с фронта для прикрытия границы в Сумской области

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Украинский Генштаб выводит остатки 47-й ОМБр ВСУ с фронта для прикрытия границы в Сумской области

Командование ВСУ приняло решение перебросить остатки 47-й отдельной механизированной бригады в Сумскую область для прикрытия границы. Об этом сообщает британский аналитик Александр Меркурис.

По данным британца, Генштаб ВСУ принял решение вывести понесшую большие потери 47-ю ОМБр ВСУ с линии фронта, но не на переформирование и отдых, а на прикрытие границы в Сумской области. Решение принято на фоне ожидания наступления российской армии на данном направлении. При этом не исключается, что переброшена лишь часть бригады, тогда как остатки по-прежнему затыкают дыры в обороне ВСУ.



Есть сообщения о том, что в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley. Обескровленная 47-я механизированная бригада, которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках линии фронта, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений.

— заявил Меркурис.

Как подчеркивается, данная бригада участвует в боях непрерывно уже на протяжении года, командование перебрасывает ее с направления на направление, тем самым затыкая дыры в обороне. Ранее считалась одной из самых боеспособных в составе ВСУ, но после боев в Запорожской области и под Бердычами нуждается в срочном пополнении. Однако у Киева нет резервов, поэтому будет прикрывать Сумское направление.
7 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +3
    Сегодня, 09:48
    Правильно.Надо добивать бригаду.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 09:56
      Более перебитой бригады у хохла сложно найти, пожалуй, еще 128-я)))
      Эту Магуру так долго готовили, экипировали, а потом она везде была в полном попадосе...Начали с Запорожья, а закончат в Сумах. Правильно, там им сдаться будет легче...
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 09:50
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинский Генштаб выводит остатки 47-й ОМБр ВСУ с фронта для прикрытия границы в Сумской области

    Что, "Бредли" с "Леопердами" подошли к концу? Остались наверное только "Козаки"
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 09:57
    Это называется "Тришкин кафтан" , сколько ни штопай , рвётся рядом.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 09:59
    Этот сброд надо ПРИНЦИПИАЛЬНО уничтожить под корень!
  6. nobody75 Звание
    nobody75
    +2
    Сегодня, 10:13
    "Бег к морю" начался! Только украина - не франция!
    С Уважением
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:14
    . не на переформирование

    Формируй не формируй все одно получишь.... feel