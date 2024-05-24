В России завершаются испытания роботизированного комплекса разминирования
1
Фото иллюстрационное
В России завершается разработка перспективного роботизированного комплекса разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинга».
Согласно сообщению, в Новосибирске компания «Комплит Техник» совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования завершают этап опытных испытаний роботизированного комплекса разминирования, способного дистанционно обнаруживать и уничтожать взрывоопасные предметы. Планируется, что в скором времени данный комплекс отправится на территорию новых регионов, где будут проведены уже боевые испытания.
Как заявили в холдинге, при разработке комплекса была применена некая уникальная технология, применение которой станет «прорывом» в области разминирования.
Проведена серьезная работа по изучению различных технологий гуманитарного разминирования территорий с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Из них выбрана уникальная методика, наиболее эффективная на практике.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация