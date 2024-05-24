В России завершаются испытания роботизированного комплекса разминирования

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В России завершаются испытания роботизированного комплекса разминирования

Фото иллюстрационное


В России завершается разработка перспективного роботизированного комплекса разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинга».



Согласно сообщению, в Новосибирске компания «Комплит Техник» совместно с Фондом развития гуманитарного разминирования завершают этап опытных испытаний роботизированного комплекса разминирования, способного дистанционно обнаруживать и уничтожать взрывоопасные предметы. Планируется, что в скором времени данный комплекс отправится на территорию новых регионов, где будут проведены уже боевые испытания.

Как заявили в холдинге, при разработке комплекса была применена некая уникальная технология, применение которой станет «прорывом» в области разминирования.

Проведена серьезная работа по изучению различных технологий гуманитарного разминирования территорий с использованием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Из них выбрана уникальная методика, наиболее эффективная на практике.

— приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что новый комплекс способен обнаружить взрывоопасные предметы как на поверхности земли, так и в слое грунта, он создает безопасные проходы, уничтожая все мины, снаряды и т. д.
1 комментарий
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 10:25
    В России завершаются испытания роботизированного комплекса разминирования
    ВМВ была войной моторов, а ныне идет война машин.