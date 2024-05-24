Уполномоченный по правам человека в РФ отправила украинскому омбудсмену список пленных, которых Украина не хочет обменивать

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напрравила своему украинскому коллеге Лубинцу список военнопленных, которых по неизвестной причине не хочет обменивать киевский режим. Военное командование украинской армии придумывает различные надуманные предлоги, чтобы не обменивать пленных.По словам Москальковой, список военнопленных уже неоднократно передавали украинской стороне. Но каждый раз командование ВСУ отказывается от обмена.- подчеркнула Москалькова.Российская Федерация также предложила обменять католических священников на православных священников. Но украинские власти почему-то отказываются от данного обмена. Всего в списке военнопленных, подлежащих обмену, фигурирует уже 500 человек. Известно, что от обмена военнопленных Украина отказывается уже на протяжении четырех месяцев.Зато украинская сторона согласовала обмен 38 военнослужащих из нацистского формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации как террористическая организация).

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»