Уполномоченный по правам человека в РФ отправила украинскому омбудсмену список пленных, которых Украина не хочет обменивать

20
Уполномоченный по правам человека в РФ отправила украинскому омбудсмену список пленных, которых Украина не хочет обменивать

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напрравила своему украинскому коллеге Лубинцу список военнопленных, которых по неизвестной причине не хочет обменивать киевский режим. Военное командование украинской армии придумывает различные надуманные предлоги, чтобы не обменивать пленных.

По словам Москальковой, список военнопленных уже неоднократно передавали украинской стороне. Но каждый раз командование ВСУ отказывается от обмена.



Направила этот список украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов

- подчеркнула Москалькова.

Российская Федерация также предложила обменять католических священников на православных священников. Но украинские власти почему-то отказываются от данного обмена. Всего в списке военнопленных, подлежащих обмену, фигурирует уже 500 человек. Известно, что от обмена военнопленных Украина отказывается уже на протяжении четырех месяцев.

Зато украинская сторона согласовала обмен 38 военнослужащих из нацистского формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации как террористическая организация).
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -4
    Сегодня, 10:30
    Не понял про попов.
    Мы что, наловим ксензов по далям и весям российским и автозаками отправим к украинской границе? Мутно об этом в заметке написано.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +5
      Сегодня, 10:35
      Скорее всего речь о капелланах.
      1. Бюрер Звание
        Бюрер
        +1
        Сегодня, 11:58
        Вряд ли, капелланов-католиков всего несколько человек в ВСУ. Или Москалькова путает католиков и греко-католиков (униатов)
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      Сегодня, 10:43
      Не понял про попов.
      Мы что, наловим ксензов по далям и весям российским и автозаками отправим к украинской границе?

      Ксендзы в ВСУ присутствуют в боевых частях и возможно попали в плен + кто-то из них остался на освобождённых нами территориях и вёл подрывную деятельность против России.
      Главное, чтобы потом наши власти запретили всем этим "святым отцам" католической церкви посещать и вести на территории России деятельность на веки вечные. hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:46
        кредо hi, ага, у нас в наглую ведут сборы на ВСУ а кое кто и не скрывает что желает зла России и ничего живёт и денежки тут получает-заробатывает и поклонников-единомышленников имеет, а вы на веки вечные.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 12:25
          у нас в наглую ведут сборы на ВСУ а кое кто и не скрывает что желает зла России и ничего живёт и денежки тут получает-заробатывает и поклонников-единомышленников имеет
          Это Вы к примеру оплаты за транзит газа, продажу ГСМ и тому подобное?
      2. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 11:09
        Дык возможно попали или попали? И что, в товарных количествах? laughing
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      -1
      Сегодня, 12:45
      Да Бог с ними, с попами.
      Зато украинская сторона согласовала обмен 38 военнослужащих из нацистского формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации как террористическая организация).

      То есть 38 фашистов уедут на Украину?
      Зачем их брать в плен? Что бы они по возвращении еще больше нам гадили. Непонятно.
  2. Комментарий был удален.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 10:31
      А какелам только нацики нужны - остальные побоку.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 10:46
        В нацистов англосаксы вкладывали больше всех средств, притом они являются идейными фашистами и мотивированными убийцами, поэтому для англосаксов они и являются наиболее ценными кадрами.
        А мясо пока ещё на Украине хватает. soldier
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:48
        Nexcom hi, конечно да, идейные неонаци важнее чем мобилизанты и прочие отловленные, они костяк и ядро многих подразделений.
      3. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 11:16
        Хорошо что списки отказников опубликованы и везде в сети есть. Пусть родные на окраине посмотрят, да и все остальные: за что они воюют. Наших в плену более 500 человек, вот наши и хотели обменять и забрать своих, но в рейхе свои не нужны, а наших помучить ещё подольше.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 10:31
    украинская сторона согласовала обмен 38 военнослужащих из нацистского формирования «Азов»
    Выбирают на обмен самых одиозных боевиков, а серая скотинка им не очень и нужна....
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 10:35
    Вот почему бы этот список в СМИ не опубликовать? Пусть бы родственники тех пленных увидели своих в этом списке и начали задавать вопросы этой зеленской шайке-лейке.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:40
      Уарабей hi, скорее всего что одно из условий полная конфиденциальность, вот и молчат, а всплывает либо через источники СМИ либо "задним числом".
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 10:40
      Публикуют анти-Зе ресурсы. Но это вряд ли поможет, т.к. для хахлов расклад по пленным 500 к 5000 гораздо предпочтительнее, чем 0 к 4500.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:41
      Уарабей.Симоньян и опубликовала список с" отказняками" и " идейными" .
    4. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 10:51
      Эти списки уже продемонстрировали на 1-м или "Россия". Позавчера кажется.
  5. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 10:49
    Если за пленного, как за дохло, родственники получили гроши, то если им сказать, что им придётся их (гроши) вернуть, то и они от своего родственника откажутся,
    Охлыс-с-с
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 11:21
      Вряд ли они что-то получили. Таких пропавшими без вести объявляют, а за это выплаты не предусмотрены.