Место крушения вертолёта с Раиси обнаружил иранский, а не турецкий беспилотник
В Исламской Республике Иран продолжается расследование крушения вертолета Bell 212, разработанного еще в 70-е годы прошлого века в США, произошедшее 19 мая в горах иранской провинции Восточный Азербайджан. Тогда в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту машины — всего восемь человек. Среди них были президент республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа.
О крушении вертолёта по телефону успел сообщить как раз глава МИД Ирана, который ещё около часа после жёсткой посадки машины оставался в живых. После этого начались поисково-спасательные работы, которые сильно затруднялись плохой погодой, туманом и горно-лесистой местностью. Кроме того, поиски велись в тёмное время суток. Нашли вертолёт только утром 20 мая.
Через несколько часов после начала поиска места крушения в прессе появилось сообщение, что турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла» в районе, где предположительно упал вертолет. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что турецкий БПЛА, действительно, обнаружил некий источник тепла рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Однако, как выяснилось позднее, это не были обломки упавшего вертолёта, скорее всего тепловизор БПЛА принял за них остатки непотушенного костра.
Вчера в Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана сообщили, что реальное место крушения вертолёта было обнаружено иранскими разведывательно-поисковыми дронами, а не новейшим турецким БПЛА Bayraktar Akinci, как об этом ранее писало турецкое государственное информагентство Anadolu.
Значимость вклада турецкого летательного аппарата в поисковых мероприятиях оперативно подчеркнул глава компании-производителя Baykar Сельчук Байрактар. Он заявил, что эта спасательная операция «оставит след во всём мире» из-за эффективности Akıncı. Впоследствии в Anadolu вышла аналитическая статья, где утверждалось, что Иран не обладает беспилотниками, способными выполнить подобную поисково-спасательную миссию.
Иранские военные не согласились с этими утверждениями. В официальном заявлении ВС Ирана по этому поводу говорится, что турецкий беспилотник не обнаружил место крушения, приняв за него тепловой след костра одной из спасательных команд, а обломки обнаружил иранский беспилотник Сухопутных войск КСИР.
Как настаивают Вооруженные силы Ирана, собственные беспилотники не были оперативно задействованы в районе крушения вертолёта, поскольку находились в северной части Индийского океана. Официальная версия Тегерана гласит, что место падения в конечном счете было обнаружено иранскими наземными спасателями и беспилотниками, отозванными из Индийского океана.
По данным иранского государственного информагентства IRNA, переданные Турцией координаты нахождения вертолёта отклонялись от действительного места на семь километров. Командующий Корпусом стражей исламской революции провинции Восточный Азербайджан Сардар Асгар Аббасколизаде заявил журналистам, что турецкий БПЛА обнаружил тёмное пятно, но прибывшие на место спасатели не нашли обломков вертолёта.
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