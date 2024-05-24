Место крушения вертолёта с Раиси обнаружил иранский, а не турецкий беспилотник

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Место крушения вертолёта с Раиси обнаружил иранский, а не турецкий беспилотник

В Исламской Республике Иран продолжается расследование крушения вертолета Bell 212, разработанного еще в 70-е годы прошлого века в США, произошедшее 19 мая в горах иранской провинции Восточный Азербайджан. Тогда в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту машины — всего восемь человек. Среди них были президент республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа.

О крушении вертолёта по телефону успел сообщить как раз глава МИД Ирана, который ещё около часа после жёсткой посадки машины оставался в живых. После этого начались поисково-спасательные работы, которые сильно затруднялись плохой погодой, туманом и горно-лесистой местностью. Кроме того, поиски велись в тёмное время суток. Нашли вертолёт только утром 20 мая.



Через несколько часов после начала поиска места крушения в прессе появилось сообщение, что турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла» в районе, где предположительно упал вертолет. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что турецкий БПЛА, действительно, обнаружил некий источник тепла рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Однако, как выяснилось позднее, это не были обломки упавшего вертолёта, скорее всего тепловизор БПЛА принял за них остатки непотушенного костра.

Вчера в Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана сообщили, что реальное место крушения вертолёта было обнаружено иранскими разведывательно-поисковыми дронами, а не новейшим турецким БПЛА Bayraktar Akinci, как об этом ранее писало турецкое государственное информагентство Anadolu.

Значимость вклада турецкого летательного аппарата в поисковых мероприятиях оперативно подчеркнул глава компании-производителя Baykar Сельчук Байрактар. Он заявил, что эта спасательная операция «оставит след во всём мире» из-за эффективности Akıncı. Впоследствии в Anadolu вышла аналитическая статья, где утверждалось, что Иран не обладает беспилотниками, способными выполнить подобную поисково-спасательную миссию.

Иранские военные не согласились с этими утверждениями. В официальном заявлении ВС Ирана по этому поводу говорится, что турецкий беспилотник не обнаружил место крушения, приняв за него тепловой след костра одной из спасательных команд, а обломки обнаружил иранский беспилотник Сухопутных войск КСИР.

Как настаивают Вооруженные силы Ирана, собственные беспилотники не были оперативно задействованы в районе крушения вертолёта, поскольку находились в северной части Индийского океана. Официальная версия Тегерана гласит, что место падения в конечном счете было обнаружено иранскими наземными спасателями и беспилотниками, отозванными из Индийского океана.

По данным иранского государственного информагентства IRNA, переданные Турцией координаты нахождения вертолёта отклонялись от действительного места на семь километров. Командующий Корпусом стражей исламской революции провинции Восточный Азербайджан Сардар Асгар Аббасколизаде заявил журналистам, что турецкий БПЛА обнаружил тёмное пятно, но прибывшие на место спасатели не нашли обломков вертолёта.
23 комментария
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  1. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 10:37
    Важно знать, как и кто уронил вертолет.
    При нынешнем развитии БПЛА это мог быть и дрон.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:50
      Фактор hi, да никто его не ронял, поездка была "местечковая" на раз, два, вот и отнеслись к организации спустя рукава. Понадеялись на авось да небось.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +4
        Сегодня, 10:54
        Сам уронился?
        Ну да, Израилю и США с бриттами так удобнее лапшу вешать на уши обывателю
    2. NICK111 Звание
      NICK111
      +2
      Сегодня, 10:53
      Мало вероятно, что "указания" КВС, как лететь в тумане, давал кто-то из высокопоставленных пассажиров, как было с польским Ту 154. Это исключено. У КВС был свой "минимум", что позволяло пилотирование в тех метеоусловиях. В одном месте собрать сразу так много ключевых фигур дорогого стоило. Управляемые из вне ошибки и погрешности авионики выяснить уже вряд ли получится.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +1
        Сегодня, 11:06
        Не туман, а была незначительная облачность.

        Вот что рассказал глава администрации президента страны Голам -Хоссейн Эсмаили. Он летел в другом вертолёте, в одной общей колоне из трех авиамашин, где в вертолёте американского производства "Bell 212" находился Раиси.

        " Во время нашего перелёта погода была вполне благоприятная. Небольшая облачность наблюдалась только вблизи рудника Сунгун. Эту облачность мы увидели после получаса полёта. Она висела над медным рудником Сунгун, и это был не туман.

        На траектории нашего полёта никакого тумана не было. Возможно он и был где-то в глубине ущелья, но я такого не разглядел. Увиденные нами облака находились немного выше вертолёта.

        Тот пилот вертолёта на котором находился президент Раиси дал нам, как командир, команду набрать высоту и подняться выше облаков, чтобы пройти над ними."

        После этого два вертолёта сопровождения увеличили высоту и примерно через полминуты пилот вертолёта на котором летел Голам-Хоссейн Эсмаили понял вдруг, что вертолёт президента пропал.

        "Вскоре облака перед нами рассеялись и мы увидели внизу рудник добычи меди Сунгун. Наш пилот развернул машину и полетел искать вертолёт президента, исчезнувший из виду. Мне тут же сказали, что вертолёт мог разбиться, потому что контакта между нами не было уже порядка полутора минут.

        Наш вертолёт сделал несколько кругов в воздухе, но не смог установить радиосвязь с президентским бортом. Спустя примерно тридцать секунд мы приземлились на площадке шахты Сунгун.
        1. NICK111 Звание
          NICK111
          +1
          Сегодня, 11:22
          Уважаемый Фактор, если погода стояла вполне летная (я оперировал разошедшимися в нете снимками с густым туманом на месте катастрофы), то налицо диверсия. Что подразумевалось под "Жёсткая посадка"? Это практически падение и удар о твердую поверхность. Все произошло так внезапно, что пилот не успел даже сообщить в эфир о проблемах с пилотированием.
          1. Фактор Звание
            Фактор
            +1
            Сегодня, 11:37
            Туман стоял над землёй. Это и вводит в заблуждение публику.

            А на высоте полета тумана не было.

            Там горы имеют высоту 1300-1600 метров. Вертолет Белл 212, на котором летел Раиси имеет потолок до 4,5 тыс.м
            1. Andriuha077 Звание
              Andriuha077
              0
              Сегодня, 12:10
              Цитата: Фактор
              Тот пилот вертолёта на котором находился президент Раиси дал нам, как командир, команду набрать высоту и подняться выше облаков, чтобы пройти над ними."
              Командует своей группе, но сам выполнить уже не может вместе с остальными.

              Любопытно было бы проследить по открытым, кто конкретно обслуживал парк именно этих вертолётов, шаманил их двигатели и авионику.
              Только подчинённость и коллективы. Ясно, что подтверждений не найти в сгоревших обломках. В запасных президентских бортах могли бы найтись, если их ещё оттуда не стёрли.
              Облучение определённым грубым сигналом, запрограммированное на сброс оборотов.

              Так любой борт загремит, если соответствующую команду получат кланы.
    3. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      +2
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Фактор
      Важно знать, как и кто уронил вертолет.
      Про 212 писали: Угрозами названы... а также комплексы РЭБ (США, Израиля, Британии, Германии) для дезориентации в условиях плохой видимости.

      Начиная с целенаправленных убийств иранских учёных-ядерщиков в 2007 г.4 , Израиль (часто при поддержке своих союзников) провел десятки тайных операций на территории Ирана. Назовем лишь некоторые: внедрение Stuxnet (вредоносного программного обеспечения), нанесшего ущерб оборудованию иранского ядерного объекта в Натанзе в 2009 г.5 ; взлом секретного иранского ядерного архива на окраине Тегерана в январе 2018 г. и вывоз из страны нескольких грузовиков с документами из 32 сейфов6 ; убийство ведущего военного учёного-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 г.7 Столкнувшись со столь мрачным положением, местные политики открыто признали, что ситуация складывается таким образом, «будто Израиль создал крупномасштабную организацию в Тегеране и свободно руководит ее операциями».8

      Ознакомиться с полным текстом:
      Разведывательные службы Израиля в Иране
      на странице
      https://intelligence-express.ru/#almanac
      ^ https://t.me/bmpd_cast/19649
      ^ https://t.me/rogozin_do/5814
      Там же далее:

      Как выразился бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, это стало итогом действий «коррумпированной
      банды» в высших эшелонах разведывательного аппарата страны, которая
      обманывала руководство и общественность страны и допустила массовые пробелы в безопасности.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +1
        Сегодня, 11:11
        Все версии в ходу. Узнает ли народ подлинную?
        1. Andriuha077 Звание
          Andriuha077
          0
          Сегодня, 11:20
          Узнает ли народ подлинную?
          Народ интересуется не слишком, поскольку не может ни оценить всю красу версий, ни повлиять на что-нибудь в подобной истории. Хотя... глядя футбол, народ тоже не влияет, но смотрит.
          Индеец Зоркий Глаз с 2007-го наблюдает убийства учёных-ядерщиков и так далее, это жж неспроста, где-то нет стены.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 10:38
    иранскими наземными спасателями и беспилотниками, отозванными из Индийского океана.
    Это как понимать ?
    Вот теперь стало более понятней...
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 10:41
    КСИР) Ирана заявили, что турецкий БПЛА, действительно, обнаружил некий источник тепла рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Однако, как выяснилось позднее, это не были обломки упавшего вертолёта, скорее всего тепловизор БПЛА принял за них остатки непотушенного костра.

    Хорошо бы обследовать это место на предмет устройств способствоваших крушению вертолёта Раиси.
    Что интересно с вертолётом президента Ирана летели ещё два вертолёта сопровождения, они вернулись в целости и сохранности...странные причуды у судьбы...тот кого охраняли погиб не смотря на охрану. what
    1. Заступник Звание
      Заступник
      0
      Сегодня, 11:50
      "на предмет устройств"вообще-то Bell уже раритет,+ у Ирана не густо с опытными пилотами..
      Чтобы не послужило причиной аварии,но суть одна:"обезглавлено руководство"..
      Если бы это случилось во время боковых действий то полный триндец
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 10:43
    Даже тут реклама, это мы, мы, мы нашли, наши безпилотники самые безпилотные в мире, скорее купите их, налетай подешевело. Да уж.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +1
      Сегодня, 11:04
      Даже тут реклама,

      В народе есть поговорка «в каждой дырке затычка»…
  5. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 10:44
    О крушении вертолёта по телефону успел сообщить как раз глава МИД Ирана

    Долго не могли найти место нахождения включенного телефона в работающей сотовой сети? А как же РТР?
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 10:47
    Ну, и из за чего сыр - бор? Это как-то поможет тем, кто был на борту вертушки? Гораздо интереснее - почему она упала? И почему президент Ирана летал на старом американском вертолете?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:52
      ТермиНахТер hi, скорее всего сам так решил, американец более комфортный был, вот и полетели где помягче.
  7. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 10:49
    Это враньё, вертолёт был обнаружен турецким беспилотником Akinci. В Иране нет (я это утверждаю) летательных аппаратов с современными оптико-электронными системами наблюдения и целеуказания.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 12:01
      Ну да , лаптем щи хлебают . Вообще-то это страна с собственной космической промышленностью , выводящая сама свои спутники на орбиту . Собственную авиационную, а ещё собственную ядерную промышленность . От месторождений до реакторов . И не могут купить у китайцев камеру ?
  8. Заступник Звание
    Заступник
    0
    Сегодня, 11:38
    Турок вполне мог ошибиться,но производителям не выгодно это. Тут вопрос уперается в дополнение прибыли
  9. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 12:20
    Цитата: dauria
    Ну да , лаптем щи хлебают . Вообще-то это страна с собственной космической промышленностью , выводящая сама свои спутники на орбиту . Собственную авиационную, а ещё собственную ядерную промышленность . От месторождений до реакторов . И не могут купить у китайцев камеру ?

    купить могут, произвести пока не удаётся.