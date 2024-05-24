Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

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Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавнее заявление заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, которая высказалась о том, что Европе необходим собственный «ядерный щит» с учетом нарастающих геополитических угроз.

В статье для The Economist глава немецкого правительства подверг критике вышеупомянутое предложение своей соратницы по партии.



Со слов Шольца, создание «общих» ядерных сил в ЕС является попросту нереальной задачей. Кроме того, он отметил, что никто не собирается ставить под сомнение суверенитет ядерной силы сдерживания Франции.

В свою очередь, немецкий канцлер добавил, что его страна сегодня делает основной упор на конвенциональное (традиционное) вооружение. Более того, он считает, что именно Германия должна стать опорой для европейской безопасности.

Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

- подытожил Шольц, напомнив, что с 2024 года на вооружение в ФРГ будет тратиться 2% от ВВП.

При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что ни его страна, ни НАТО в целом не стремятся к прямому противостоянию с Россией. Канцлер пообещал, что власти ФРГ не будут делать ничего такого, что могло бы превратить Германию в непосредственного участника конфликта на Украине.

Напомним, что именно Берлин стал первым западным союзником Киева, разрешившим поставки в ВСУ своих танков. Сейчас Шольц уговаривает страны ЕС дополнительно передать Украине комплексы ПВО Patriot, сам пообещав отправить уже третью батарею американских ЗРК.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:32
    «Он считает, что именно Германия должна стать опорой для европейской безопасности» —

    — Два раза уже "становилась" ...
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:53
      — Два раза уже "становилась" ...

      Видимо в Германии решили, что для полного счастья им не хватает "счастливого числа".
      В споре "самых, самых" в Европе становится уже тесно, учитывая что после Польши и Франции, такое желание озвучила Германия.
      Теперь осталось всего то ничего - найти нужное количество денег и желающих идти в армию. recourse
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 12:36
        В споре "самых, самых" в Европе становится уже тесно

        Так и начнут по старинке ...Чехов поделят . Потом поляков . Затем французов . А англичане как всегда будут сидеть на своей кочке и ждать Россию . Одно хорошо - японцы в этот раз в Китай не сунутся , а будут сидеть тихой мышкой под веником . Китайцы решат свои вопросы с Кореей и Тайванем . А там и США подтянутся к разбору ядерных завалов в Европе , предложив связанный кредит как с планом Маршалла . Не наелись , мрази .
  2. kroskar99 Звание
    kroskar99
    0
    Сегодня, 11:33
    Шольц: Наша цель — Дранг нах Остен (Drang nach Osten)
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:37
    Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы
    Был такой который даже не хотел, а превратил рейхсвер в вермахт wink
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:40
    Сказал бы ещё, что это в нем русский дух или кровь нибелугов взыграло, но, уж больно сильно тухлой ливерной колбасой несёт... бе е е.
  5. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:43
    Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

    Не те времена, не те немцы, не та Германия, да и на фюрера ливерный канцлер не тянет. У нынешней Германии, привыкшей стоять в партере бэксайдом на запад, как говорится и труба пониже и дым пожиже чем у той послекризисной, послевоенной, разоренной шайкой союзников по Антанте. Словом, бла-бла-бла-бла... как говорят наши "партнеры" из Пин-до-стана.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:54
    европа готовится к войне с РФ вот и все а сша опять будут за океаном потирать ручки ! но европа не понимает что если что будет ядерная война хотя все они понимают тока на что то рассчитывают !
  7. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 12:16
    Не выгорит. Разве что гражданством, льготами и посулами заманит в Германию всю турецкую армию. wink Турецкие гастарбайтеры у них уже есть, а будут еще и турецкие ландскнехты. wink wink
  8. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 12:17
    Подождите, кто-то это уже говорил...как же его звали..ааа, Гитлер. США и Запад там не забыли зачем разоружали и оккупировали Германию? Потому что они начали сразу две мировые войны. Запад хочет замутить ТМВ?
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 12:30
    Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

    Он бы себе ещё усики соответствующие отрастил.
  10. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 12:37
    Современные немецкие танки должны удовлетворять требованиям, чтоб ими могла управлять беременная женщина, а точнее говоря, беременный солдат.
    Пример: "Немецкие солдаты попадают в засаду и должны быстро запрыгнуть в БМП "Пума", она тронется только после закрытия задней двери. В противном случае уровень мелкой пыли для околоплодной жидкости беременного солдата может стать слишком опасным".
    Да, вы не ослышались. Это одно из 117 юридических требований к правилам эксплуатации, которые должны были быть выполнены в отношении боевой машины пехоты "Пума".
    К слову, это о цели Шольца — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы.