Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавнее заявление заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, которая высказалась о том, что Европе необходим собственный «ядерный щит» с учетом нарастающих геополитических угроз.
В статье для The Economist глава немецкого правительства подверг критике вышеупомянутое предложение своей соратницы по партии.
Со слов Шольца, создание «общих» ядерных сил в ЕС является попросту нереальной задачей. Кроме того, он отметил, что никто не собирается ставить под сомнение суверенитет ядерной силы сдерживания Франции.
В свою очередь, немецкий канцлер добавил, что его страна сегодня делает основной упор на конвенциональное (традиционное) вооружение. Более того, он считает, что именно Германия должна стать опорой для европейской безопасности.
- подытожил Шольц, напомнив, что с 2024 года на вооружение в ФРГ будет тратиться 2% от ВВП.
При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что ни его страна, ни НАТО в целом не стремятся к прямому противостоянию с Россией. Канцлер пообещал, что власти ФРГ не будут делать ничего такого, что могло бы превратить Германию в непосредственного участника конфликта на Украине.
Напомним, что именно Берлин стал первым западным союзником Киева, разрешившим поставки в ВСУ своих танков. Сейчас Шольц уговаривает страны ЕС дополнительно передать Украине комплексы ПВО Patriot, сам пообещав отправить уже третью батарею американских ЗРК.
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