Западная пресса: ВСУ отступают без всяких шансов на победу

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Западная пресса: ВСУ отступают без всяких шансов на победу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии деморализации и отступают без всяких шансов на победу. Об этом рассказал ведущий программы Rising на Hill TV Робби Соаве.

Как утверждает журналист, в настоящее время украинские формирования находятся в очень плачевной ситуации. ВСУ не могут одержать победу в боевых действиях против российской армии.



Они теряют территорию. Их армия развалилась. Войска деморализованы. Они в ужасном положении

- подчеркнул корреспондент.

Однако стоит отметить, что, хотя западная пресса регулярно пишет о плачевном положении ВСУ, в действительности обвала фронта не происходит. Украинские формирования держатся довольно стойко, продвижение дается российской армии достаточно сложно.

Западные источники в последнее время серьезно изменили свою риторику. Теперь все чаще появляется информация о плачевном положении украинской армии и отсутствии у нее шансов на победу. Соответственно, все чаще встречаются и призывы к мирному урегулированию украинского конфликта.

Данные сообщения свидетельствуют о серьезных изменениях в оценке боевых действий на Украине. Западные элиты разочаровываются в поддержке украинской стороны и ищут пути завершения конфликта.
22 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:00
    Это у них такой манёвр , наступают в зад.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 11:15
      . Западная пресса: ВСУ отступают без всяких шансов на победу


      Отступают наверное потому что поняли что "победили".
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:16
      ВСУ отступают без всяких шансов на победу
      Скрупулезно отмечено ! recourse Отступая - побеждать ! wassat
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 11:23
        Отступая - побеждать !
        ...и что немаловажно...враг позорно преследует
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 11:30
          Вот оно лицо "победы".
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 12:38
            Цитата: OrangeBigg
            Вот оно лицо "победы".

            Процитирую
  2. HAM Звание
    HAM
    +9
    Сегодня, 11:03
    " Западные элиты разочаровываются в поддержке украинской стороны и ищут пути завершения конфликта."
    Вот только Орбан считает иначе-элиты готовятся к войне...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 11:05
      Цитата: HAM
      " Западные элиты разочаровываются в поддержке украинской стороны и ищут пути завершения конфликта."

      Передышку они хотят,. чтобы по новой потом навалиться. Только не останавливаться! Только вперед, даже если будут какие-то переговоры.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:16
      Не только Орбан так считает. Прогнозируют что к концу лета заваруха может начаться.
    3. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:18
      Западные СМИ практически все под контролем англосаксов, а англосаксы главные застрельщики и выгодополучатели от войны на Украине, следовательно весь этот газетный плач про уставшее и деморализованное ВСУ является простой дезинформацией и желанием пустить пыль в глаза России.

      А вот мнение Орбана и других западных политиков с незашоренными мозгами и трезвым взглядом заслуживает внимание, потому что даже они понимают, что янки и бритты не для того затеяли войну на Украине, чтобы через три года поднять лапки к верху и слить остатки Украины в унитаз.

      Есть мнение, что для того, чтобы костёр войны не угасал англосаксы спровоцируют на границе России или Белоруссии ещё один кровавый очаг, чтобы растянуть или создать ещё один или пару фронтов для России. soldier
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:04
    Тогда почему наши СМИ и военкоры пишут об ожесточённое сопративление, упорные боестолкновения и отраженные контр атаки ВСУ??? Кто-то врет?
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 11:11
      В любом случае негативный информационный фон по отношению к перспективам Укрорейха:
      - уменьшают кол-во наемников в рядах ВСУ;
      - снижают инвестиционную привлекательность заукраинской коалиции.
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +3
      Сегодня, 11:14
      Кто то врет. По другому не бывает . И нашим военкорам я верю больше. Враг силен , опасен , мотивирован и оснащен. И за ним вся мощь запада
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Ропот 55
      Тогда почему наши СМИ и военкоры пишут об ожесточённое сопративление

      Потому что одно другому не мешает? Положение немецких войск в Берлине было абсолютно безнадёжным, что не мешало им отчаянно сопротивляться.
    4. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 11:37
      Движение линии фронта лучше любых СМИ показывает что и как.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:22
    Однако стоит отметить, что, хотя западная пресса регулярно пишет о плачевном положении ВСУ, в действительности обвала фронта не происходит.

    Крики о победоносном нáступе и вопли о беспорядочном бегстве далеки от действительности. Сплошное враньё, короче...
  5. Гений Ё
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 11:28
    Никакой "победы" изначально и не предполагалось! РФ надо было втянуть в длительный вооруженный конфликт, что и было сделано.
    СВО сильно замедлила решение внутренних вопросов, как казнокрадство, взяточничество и вопиющее неравенство в Оплате Труда, из-за которых все от нас бегут!!!
    Ныне, процесс борьбы с чубайсовщиной как бы начался, но тандем Налоговая-Главбухи пока не тронут.
    "Не тот вор, кто ворует, а тот Вор, кто концы хоронит"!!!!
  6. Барабашка Звание
    Барабашка
    0
    Сегодня, 11:29
    Все наши эксперты в главе с патриотом острова Комо с 2014 года вещали что Украина развалится в ближайшее время и ничего не меняется, опять очередные песни о главном
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 11:29
    Дойдем до Дуная и поговорим.
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 11:33
    Старые песни. Купятся на эти стоны только те, кто хочет, чтобы его обманули. Время работает против нас. Имеющий мозги это понимает.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Купятся на эти стоны только те, кто хочет, чтобы его обманули.

      Перед СВО на Западе тоже говорили, что Россия за чуть ли не за две недели разгромит Украину...
      Мой ангел, я любви не стою!
      Но притворитесь! Этот взгляд
      Все может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!…
      Я сам обманываться рад!
  9. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 11:48
    Западные элиты разочаровываются в поддержке украинской стороны и ищут пути завершения конфликта.

    Завершение должно быть только в одном формате - полная и безоговорочная капитуляция фашистского режима и восстановление территории в границах (по внешней стороне) СССР 1945-1990 года!