Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии деморализации и отступают без всяких шансов на победу. Об этом рассказал ведущий программы Rising на Hill TV Робби Соаве.Как утверждает журналист, в настоящее время украинские формирования находятся в очень плачевной ситуации. ВСУ не могут одержать победу в боевых действиях против российской армии.- подчеркнул корреспондент.Однако стоит отметить, что, хотя западная пресса регулярно пишет о плачевном положении ВСУ, в действительности обвала фронта не происходит. Украинские формирования держатся довольно стойко, продвижение дается российской армии достаточно сложно.Западные источники в последнее время серьезно изменили свою риторику. Теперь все чаще появляется информация о плачевном положении украинской армии и отсутствии у нее шансов на победу. Соответственно, все чаще встречаются и призывы к мирному урегулированию украинского конфликта.Данные сообщения свидетельствуют о серьезных изменениях в оценке боевых действий на Украине. Западные элиты разочаровываются в поддержке украинской стороны и ищут пути завершения конфликта.

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