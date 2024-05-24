Пресса США: Российские военные всё чаще нарушают работу Starlink ВСУ
Российская армия все чаще нарушает работу используемой ВСУ системы спутникового интернета Starlink. Как сообщает американская пресса, впервые это произошло на начальных этапах наступательной операции в Харьковской области, когда перебои в работе Starlink застали врасплох и дезориентировали ВСУ.
Как сообщает американское издание The New York Times, ВС РФ все чаще применяют мощные электронные средства, значительно ухудшающие качество работы системы Starlink, от которой зависит связь между украинскими военнослужащими, сбор разведданных и удары дронами ВСУ. Это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость украинской армии от услуг, предоставляемых американской компанией SpaceX.
При этом глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что Киев взаимодействует с руководством SpaceX, пытаясь решить возникшие проблемы с терминалами Starlink. Федоров надеется, что качество обслуживания терминалов спутникового интернета в ближайшее время улучшится.
Ранее сообщалось, что Пентагон полагает, что применение Россией терминалов спутниковой связи Starlink во время вооруженного конфликта на Украине может стать постоянной проблемой для Киева.
Помощник главы Пентагона по космической политике утверждает, что американское правительство работает с руководством компании SpaceX, пытаясь заблокировать использование российской армией ее терминалов спутникового интернета на Украине, вследствие чего удается отключать некоторые из них.
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