Пресса США: Российские военные всё чаще нарушают работу Starlink ВСУ

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Пресса США: Российские военные всё чаще нарушают работу Starlink ВСУ

Российская армия все чаще нарушает работу используемой ВСУ системы спутникового интернета Starlink. Как сообщает американская пресса, впервые это произошло на начальных этапах наступательной операции в Харьковской области, когда перебои в работе Starlink застали врасплох и дезориентировали ВСУ.

Как сообщает американское издание The New York Times, ВС РФ все чаще применяют мощные электронные средства, значительно ухудшающие качество работы системы Starlink, от которой зависит связь между украинскими военнослужащими, сбор разведданных и удары дронами ВСУ. Это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость украинской армии от услуг, предоставляемых американской компанией SpaceX.



При этом глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что Киев взаимодействует с руководством SpaceX, пытаясь решить возникшие проблемы с терминалами Starlink. Федоров надеется, что качество обслуживания терминалов спутникового интернета в ближайшее время улучшится.

Ранее сообщалось, что Пентагон полагает, что применение Россией терминалов спутниковой связи Starlink во время вооруженного конфликта на Украине может стать постоянной проблемой для Киева.

Помощник главы Пентагона по космической политике утверждает, что американское правительство работает с руководством компании SpaceX, пытаясь заблокировать использование российской армией ее терминалов спутникового интернета на Украине, вследствие чего удается отключать некоторые из них.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:41
    Новость из гражданских источников.Рыбаков Азово- Черноморского района ,освободили от ведения электронного рыболовного журнала отправить нет возможности,российская РЭБ.Российские суда обеспечены широкополосным российским интернетом от Восточной Атлантики до Аляски ,СМП в зоне действия,на основе российских спутников Ямал.
  2. kig Звание
    kig
    0
    Сегодня, 11:50
    ну а что такого удивительного ... щит и меч, вечное противостояние
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 11:51
    Российская армия все чаще нарушает работу используемой ВСУ системы спутникового интернета Starlink

  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:52
    А что хотели? Что бы Starlinkу зеленый свет включили? bully
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Mouse
      А что хотели? Что бы Starlinkу зеленый свет включили?

      Почему наше МО не попросит Старлинк не оказывать услуги ВСУ, в противном случае будем считать спутники законной целью.? ну ведь реально эти спутники воюют против нас, почему мы их всего лишь глушим а не уничтожаем? У нас ведь есть чем уничтожить. Это какая то война со связанными за спиной руками.
      1. krops777 Звание
        krops777
        0
        Сегодня, 12:25
        Почему наше МО не попросит Старлинк не оказывать услуги ВСУ, в противном случае будем считать спутники законной целью.?


        Было уже проходили, закончилось все очередными озабоченностями и грозным сотрясанием воздуха.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 12:43
          Да уже столько вещей произошло, которые раньше считались нарушением писано-неписанных правил/договоров/соглашений, что уничтожение спутника какой то страны, как мне кажется, дело совсем скорое.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 12:03
    Рэб на то и нужна, чтоб связь глушить.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:44
      Угу, это как у пвошников "Сами не летаем и другим не даём". Раньше было смешно, но после стольких случаев огня по своим, нет.