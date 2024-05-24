Концерн «Калашников» поставил военным крупную партию способных обходить тепловые ловушки зенитных ракет 9М333
Концерн «Калашников» передал военным партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в рамках гособоронзаказа на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Согласно сообщению, переданная партия ракет очень крупная, но ее параметры не раскрываются. Однако подчеркивается, что несмотря на выросший в этом году гособоронзаказ на зенитные ракеты, предприятия концерна успешно производят и отгружают продукцию заказчику.
Модернизированная высокоточная зенитная управляемая ракета 9М333 применяется в составе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М3». Данная ЗУР позволяет сбивать вертолеты и самолеты Воздушных сил ВСУ, несмотря на применение ими тепловых ловушек, а также крылатые ракеты и беспилотники. Головка наведения данной ракеты мультиспектральная и имеет три режима работы, ракета изначально создавалась для поражения целей в условиях постановки оптических помех. На данный момент она показывает эффективность поражения 80%. Основными целями являются штурмовики Су-25 и вертолеты ВСУ.
Зенитная управляемая ракета М9333 пошла в серию в конце 2020 года, ее модернизацией занимался концерн «Калашников», работы были начаты в 2018 году. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. ЗУР 9М333 позволяет вести огонь по принципу «выстрелил-забыл».
Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на расстоянии до 5000 м. При этом скорость целей может достигать 1500 км/час, а высота их полета — от 10 до 3500 м.
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