Концерн «Калашников» поставил военным крупную партию способных обходить тепловые ловушки зенитных ракет 9М333

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Концерн «Калашников» поставил военным крупную партию способных обходить тепловые ловушки зенитных ракет 9М333

Концерн «Калашников» передал военным партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 в рамках гособоронзаказа на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Согласно сообщению, переданная партия ракет очень крупная, но ее параметры не раскрываются. Однако подчеркивается, что несмотря на выросший в этом году гособоронзаказ на зенитные ракеты, предприятия концерна успешно производят и отгружают продукцию заказчику.



Модернизированная высокоточная зенитная управляемая ракета 9М333 применяется в составе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М3». Данная ЗУР позволяет сбивать вертолеты и самолеты Воздушных сил ВСУ, несмотря на применение ими тепловых ловушек, а также крылатые ракеты и беспилотники. Головка наведения данной ракеты мультиспектральная и имеет три режима работы, ракета изначально создавалась для поражения целей в условиях постановки оптических помех. На данный момент она показывает эффективность поражения 80%. Основными целями являются штурмовики Су-25 и вертолеты ВСУ.

Зенитная управляемая ракета М9333 пошла в серию в конце 2020 года, ее модернизацией занимался концерн «Калашников», работы были начаты в 2018 году. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. ЗУР 9М333 позволяет вести огонь по принципу «выстрелил-забыл».

Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на расстоянии до 5000 м. При этом скорость целей может достигать 1500 км/час, а высота их полета — от 10 до 3500 м.
10 комментариев
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  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 11:16
    Дальности этой ракете добавить бы. А то крупная, на высота и дальность как у ПЗРК. Но с др стороны придётся дорабатывать СУО пусковой, ибо она простецкая, и далеко не видит
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      -1
      Сегодня, 11:21
      Вообще то стингер уже с третьей (по моему серии, могу ошибаться) уже мог селекцию целей производить и игнорировать тепловые ловушки благодаря дополнительному каналу. Это еще в афганистане случилось.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 12:51
        Мне минусы как то не волнуют, но вот экспертам, что лень хотя бы погуглить прежде чем мнение выражать? Ужас, не военное обозрение а тик ток какой то.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 11:22
      ЗРК «Сосна»

      Этот комплекс должен был прийти на смену войсковому ЗРК «Стрела-10», уже неспособному бороться с современными малоразмерными целями. Его государственные испытания завершены в 2017 году, однако, информации о наличии на вооружении этого комплекса нет, как нет и информации о его использовании в ходе СВО.

      К преимуществам данного комплекса потенциально можно отнести его мобильность, низкую стоимость как самого ЗРК, так и зенитных управляемых ракет (ЗУР) к нему. К недостаткам – отсутствие радиолокационной станции поиска целей. С другой стороны – это же и преимущество, поскольку не демаскирует комплекс излучением. Наведение ЗУР осуществляется по лазерному лучу с помощью оптико-электронной системы (ОЭС).

      Можно предположить, что ЗРК «Сосна» мог бы быть достаточно эффективен для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), самолётов и вертолётов украинских военно-воздушных сил (ВВС), тогда как сложные цели типа оперативно-тактических ракет (ОТР) комплекса «Точка-У» или управляемых ракет HIMARS были бы ему не по зубам.

      Информация о наличии ЗРК «Сосна» в войсках или о его применении в ходе СВО отсутствует.


      Также хочется напомнить, как СМИ писали о том, что в 2023 году на вооружение воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий Российской армии начнут поступать мобильные комплексы противовоздушной обороны "Птицелов" (последнее фото в подборке).

      Об этом сообщалось в материале И.Боровкова "ПВО для "крылатой пехоты", опубликованном в феврале 2022 года журналом Минобороны РФ "Армейский сборник".

      Планируется, что этими средствами ближнего действия будут оснащены батареи зенитных ракетных полков соединений. Как и большинство современной техники отечественных ВДВ, новинка создается на платформе боевой машины десанта БМД-4М "Садовница". На ней будет установлен модуль перспективного комплекса "Сосна".

      https://m.vk.com/wall-50957736_608324

      Первый серийный зенитный ракетный комплекс "Сосна" представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". ЗРК уже прошел государственные испытания и должен сменить в российской армии устаревшую "Стрелу-10М", пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

      "Сосна" – это комплекс малого радиуса действия: предельная дальность перехвата воздушной цели – 10 километров, высота – 5 километров. Всего в боекомплект ЗРК входит 12 ракет "Сосна-Р". Они оснащены комбинированной системой наведения: при старте команды ракете отдаются по радиосвязи, после отделения ускорителя, ее направляет на цель лазерный луч.
  2. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 11:19
    Жалко судя по ТТХ против F-16 не подойдёт...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 11:26
      Против F-16 есть ЗРК средней и большой дальности,а также Миг-31БМ, Су-35С,Су-57.
  3. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 11:28
    Ракеты прекрасные многое можно делать,а главное количество.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:28
    Слишком низкая скорость, чтобы догнать самолёт, да ещё за пять км. Разве только на всречном курсе. Или автор ошибается с ттх? what
  5. люся Звание
    люся
    0
    Сегодня, 11:36
    Новость жесть. Это надо, дошли до ракет с обходом, с крупной партией до уровня стингера 1985 г.в
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:42
    Похоже способны только отразить ракетную атаку и атаку бпла в походном порядке прикрывая колонну войск. Если только она не в "засаде", чтобы поразить вертолёт или самолёт