ВМС Канады пополнились четвёртым патрульным кораблем арктической зоны HMCS William Hall класса Harry DeWolf

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ВМС Канады пополнились четвёртым патрульным кораблем арктической зоны HMCS William Hall класса Harry DeWolf

Королевский военно-морской флот Канады получил на вооружение четвертый патрульный корабль арктической зоны HMCS William Hall (433) класса Harry DeWolf. Торжественная церемония ввода ледокола в строй прошла на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе, где и был построен этот корабль.

HMCS William Hall (433) является четвертым патрульным кораблем в серии из шести кораблей арктической зоны (Arctic Offshore Patrol Ship), после головного HMCS Harry DeWolf (430), первого и второго серийных HMCS Margaret Brooke (431) и HMCS Max Bernays (432), которые уже вошли в состав ВМС Канады.



Киль корабля был официально заложен 17 февраля 2021 года, спуск на воду был произведен 27 ноября 2022 года, после чего он достраивался в бассейне рядом с верфью Halifax Shipyard. Ходовые испытания начались в июле 2023 года.


AOPS имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов — 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек. Основная задача таких кораблей — наблюдение и разведка, защита суверенитета, контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства, поисково-спасательные работы.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.
6 комментариев
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  1. Гений Ё
    Гений Ё
    -2
    Сегодня, 11:45
    Всеми путями надо препятствовать проникновению НАТО в Арктику и Антарктику! Объявить Арктику нашей зоной безопасности и пусть обращаются с жалобами в ООН.
    Не послушаются - топить!!!
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 12:00
      и Антарктику! /////
      Им и туда нельзя !? Суровы Вы , батенька .
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 12:37
      А ничего, что страны НАТО имеют собственные сектора в Арктике. А по фигу, гнать? laughing
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 12:48
      А они и так туда не проникнут /по крайней мере на этих/ -1м льда, это даже не ледокол, так себе -у берега поплескаться....
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:52
    Виду того что наши рыбаки не ходят в канадскую экономическую зону,крайний раз в прошлом году - район Лабрадора ,между Гренландией и Канадой.Канадцы будут гоняться за Испанцами - те ещё браконьеры.
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 11:57
    Пушечка и пара пулеметов на 6500т . Это я не в насмешку . Это на заметку критикам вооружения наших патрульников