Еще до начала сильно распиаренной киевскими властями так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток, мероприятие теряет не только участников, но и статусность. А ведь Зеленский открыто заявляет, что намеревается собрать в Швейцарии большую коалицию в том числе из стран, не относящихся к коллективному Западу. После этого, мечтает киевский фантазер, новые союзники выступят единым фронтом фактически с ультимативными требованиями к России по завершению военных действий, причем на условиях затертой до дыр пресловутой «формулы мира» Зеленского.Между тем от участия в саммите уже отказались лидеры ЮАР, Китая и Бразилии, заявив, что мероприятие это не имеет никакого практического смысла, так как на него не приглашена Россия. Скорее всего, в Бюргеншток не приедут лидеры большинства арабских государств. К такому выводу можно прийти после очень теплой встречи короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась вчера в Москве. В этом году Бахрейн председательствует в Лиге арабских государств, с российским лидером король общался в том числе от имени членов этой очень авторитетной не только на Ближнем Востоке международной организации.Своего рода удар в спину Зеленскому нанесет и «главный друг» Киева президент США Джо Байден. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, глава Белого дома не планирует лично посещать мирный саммит по Украине в Швейцарии.Более того, вице-президент Камала Харрис и «лидеры других стран также планируют пропустить встречу», продолжает буквально добивать фактически утратившего с 21 мая легитимность главу киевского режима Bloomberg. Вероятнее всего, приедут канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, возможно, глава правительства Японии Фумио Кисида. Это даже из пятидесяти «верных союзников» Киева, которые периодически собираются в Рамштайне, в разы меньше получается. Так себе междусобойчик выйдет.Это решение президента США подчеркивает, что Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании. А также «отражает более широкий пессимизм по поводу конференции», пишет агентство.Источники Bloomberg говорят, что цели начала мирного процесса на принципах Киева конференция не достигнет, а сосредоточится на узком наборе тем: ядерная безопасность, обмен пленными и прочее. О поставках вооружений, как и финансовой помощи, очевидно, будет лишь упомянуто.Агентство отмечает, что Россия подталкивает страны Глобального Юга держаться подальше от конференции: президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и другие официальные российские лица уже встретились и обзвонили лидеров десятков стран от Индии до крошечных Коморских Островов «с очевидной целью воспрепятствовать участию» в конференции. Судя по всему, у Москвы это получается весьма неплохо.