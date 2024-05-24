Bloomberg: Байден не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

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Bloomberg: Байден не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

Еще до начала сильно распиаренной киевскими властями так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток, мероприятие теряет не только участников, но и статусность. А ведь Зеленский открыто заявляет, что намеревается собрать в Швейцарии большую коалицию в том числе из стран, не относящихся к коллективному Западу. После этого, мечтает киевский фантазер, новые союзники выступят единым фронтом фактически с ультимативными требованиями к России по завершению военных действий, причем на условиях затертой до дыр пресловутой «формулы мира» Зеленского.

Между тем от участия в саммите уже отказались лидеры ЮАР, Китая и Бразилии, заявив, что мероприятие это не имеет никакого практического смысла, так как на него не приглашена Россия. Скорее всего, в Бюргеншток не приедут лидеры большинства арабских государств. К такому выводу можно прийти после очень теплой встречи короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась вчера в Москве. В этом году Бахрейн председательствует в Лиге арабских государств, с российским лидером король общался в том числе от имени членов этой очень авторитетной не только на Ближнем Востоке международной организации.



Своего рода удар в спину Зеленскому нанесет и «главный друг» Киева президент США Джо Байден. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, глава Белого дома не планирует лично посещать мирный саммит по Украине в Швейцарии.

Более того, вице-президент Камала Харрис и «лидеры других стран также планируют пропустить встречу», продолжает буквально добивать фактически утратившего с 21 мая легитимность главу киевского режима Bloomberg. Вероятнее всего, приедут канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, возможно, глава правительства Японии Фумио Кисида. Это даже из пятидесяти «верных союзников» Киева, которые периодически собираются в Рамштайне, в разы меньше получается. Так себе междусобойчик выйдет.

Это решение президента США подчеркивает, что Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании. А также «отражает более широкий пессимизм по поводу конференции», пишет агентство.

Источники Bloomberg говорят, что цели начала мирного процесса на принципах Киева конференция не достигнет, а сосредоточится на узком наборе тем: ядерная безопасность, обмен пленными и прочее. О поставках вооружений, как и финансовой помощи, очевидно, будет лишь упомянуто.

Агентство отмечает, что Россия подталкивает страны Глобального Юга держаться подальше от конференции: президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и другие официальные российские лица уже встретились и обзвонили лидеров десятков стран от Индии до крошечных Коморских Островов «с очевидной целью воспрепятствовать участию» в конференции. Судя по всему, у Москвы это получается весьма неплохо.
20 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 11:52
    Неужели не дотянул до саммита?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      -1
      Сегодня, 11:53
      Байден не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии
      А чего так? поза задумчивости вместо не существующего смайлика.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:01
      Для самоходного деда перфокарты не успевают запрограммировать? what
      Телесуфлёр заболел?
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 12:03
      Да он, похоже, себя уже с трудом контролирует в плане ориентации в пространстве. Недавно ролик в сети был, с какого-то награждения, там дед вообще мало понимал где находится и что от него вообще хотят. На лицах окружающих явственно читалось выражение испанского стыда. Не станут янкесы позориться отправив этого персонажа на саммит. Кто-то другой приедет наверняка.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:04
        Камалку всё больше кажут по западным ТВ со всякими заявами - неужели она ? belay
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 12:08
          Да запросто. В принципе особой разницы нет, кто говорящей головой там будет. Реальный "решала" всё равно на виду не окажется.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 12:09
            Про решалу то понятно..... Сменят одну самоходную куклу на другую. Делов то для них.....
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              0
              Сегодня, 12:12
              Если на этом саммите надо будет обязательно что-то решать, то скорее всего, по настоящему "главный" будет в сопровождении официального посланника от США.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 12:16
                Нафига ему там быть?? Лишний раз светится?? А что, спутниковую спецсвязь по закрытому каналу разве отменили? По телефону могут получить информацию и выдать ЦУ самоходной кукле.
      2. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        -1
        Сегодня, 12:21
        Ну там-то всё понятно "Дай денег". Отправят персонажа устойчивого к этому заклинанию.
    4. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: OrangeBigg
      Неужели не дотянул до саммита?

      В Италии встреча семерки пройдёт 13–15 июня в южной области Апулия - саммит в Швейцарии 15-16. В Италии дед будет, сроки пересекаются, расстояние небольшое - как говорят собаке семь верст - не крюк, так что может и заехать - похоже всё будет зависеть от того сколько наберут народу ("фамильное" фото с участием деда - может пригодиться для выборов) и сколько будет готовы проголосовать так как надо деду и его шестеркам по саммиту G7...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:55
    У Джо проблема,Трамп требует дебаты стоя,а не сидя или лёжа.Джо надо садится на " волшебные " коктейли, а не по заграницам шастать.Да и экзоскилет быстро не делается. bully
  3. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 11:55
    Байден не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

    Так ведь для кого поляна то накрывалась? И чё, не приедет и будет обычный ППР - посидели, потрендели, разошлись? Что-то у клоуна паззл не складывается. Одни второстепенники и подпевалы приедут.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:05
    боятся что дедушка начнет с Рейганом при всех общаться
  5. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 12:06
    К примеру, арабы уважают статус, а им впаривают встречу с клоуном, у которого просрочен президентский статус. Поэтому вряд-ли шейхи подъедут в Швейцарию

    Даже до самоходного, слабоумного дедушки Джо, что западло встречаться с хромой уткой.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:18
    Бандерлогам и их хозяевам заднюю включать поздно. Поэтому будут раздувать щеки и из каждого утюга вещать об эпохальном событии, на котором ... что? А наши тем временем на ЛБС, как выразился один наш военкор, наступлением в харькове сажают нациков на шпагат :)
  7. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 12:29
    А что на этом саммите делать США, им мир совсем не нужена. Война на Украине это подпорка их экономике да безграничное поле делать деньги всяким коррупционерам и махинаторам. К хорошему привыкаешь быстро, поэтому чем дольше война на Украине, тем жирнее обеденный стол в США.
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 12:35
    Зачем старому клоуну самому ехать на саммит, если США на нём будет представлено молодым клоуном Зеленским, который по украине ничего не решает и говорит только то, что ему Госдеп напишет.
    К тому же есть все шансы того, что этот "саммит мира" позорно провалится и тогда на этом фоне Бидон будет выглядеть оплёванным, что за полгода до выборов сыграет в пользу его конкурента Трампа.
  9. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:39
    Победа на выборах важнее победы на Украине.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:41
    Клоун запланировал новое квартал-шоу, где соберутся, естественно, такие же недоклоуны. Серьезные обойдут этот шабаш стороной, им этот радужный сходняк ни к чему. Да и Швейцария уже не место трепетного поклонения.