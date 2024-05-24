Польша прикроет границу с Россией и Белоруссией аэростатами радиолокационной разведки

Польша закупает у США аэростатные комплексы радиолокационной разведки Barbara, соответствующий контракт уже подписан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.22 мая в Варшаве министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку четырех аэростатных комплексов радиолокационной разведки воздушного и надводного пространства. Стоимость контракта составит 960 млн долларов, первый аэростат прибудет в Польшу к концу 2026 года, остальные три в течение 2027-го, общая готовность системы к применению ожидается к концу 2027 года.В каждый комплект будет входить аэростат с подвесной радиолокационной системой разведки. На земле будет располагаться центр управления, швартовные платформы, метеостанции и контейнеры энергообеспечения. Планируется, что данные аэростаты дополнят радиолокационные системы, включая систему ПВО и берегового наблюдения. Поднятые на высоту 4 км, они будут способны обнаруживать низколетящие цели на дальности до 300 км. Базироваться они будут на восточной и северо-восточных границах Польши, т. е. с Россией и Белоруссией.Поставку аэростатов наблюдения Польша запросила у США в мае прошлого года, а в ноябре начала формировать аэростатный радиотехнический батальон для повышения мощности радиолокационной разведки. В феврале этого года Госдеп США одобрил потенциальную продажу комплексов Варшаве.

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