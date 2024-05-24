Польша прикроет границу с Россией и Белоруссией аэростатами радиолокационной разведки

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Польша прикроет границу с Россией и Белоруссией аэростатами радиолокационной разведки

Польша закупает у США аэростатные комплексы радиолокационной разведки Barbara, соответствующий контракт уже подписан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

22 мая в Варшаве министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку четырех аэростатных комплексов радиолокационной разведки воздушного и надводного пространства. Стоимость контракта составит 960 млн долларов, первый аэростат прибудет в Польшу к концу 2026 года, остальные три в течение 2027-го, общая готовность системы к применению ожидается к концу 2027 года.



В каждый комплект будет входить аэростат с подвесной радиолокационной системой разведки. На земле будет располагаться центр управления, швартовные платформы, метеостанции и контейнеры энергообеспечения. Планируется, что данные аэростаты дополнят радиолокационные системы, включая систему ПВО и берегового наблюдения. Поднятые на высоту 4 км, они будут способны обнаруживать низколетящие цели на дальности до 300 км. Базироваться они будут на восточной и северо-восточных границах Польши, т. е. с Россией и Белоруссией.

Поставку аэростатов наблюдения Польша запросила у США в мае прошлого года, а в ноябре начала формировать аэростатный радиотехнический батальон для повышения мощности радиолокационной разведки. В феврале этого года Госдеп США одобрил потенциальную продажу комплексов Варшаве.
26 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 11:59
    на каждый воздушный шарик с Винни-Пухом найдётся свой Пятачок с двустволкой.... (с)
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 12:11
      каждый воздушный шарик с Винни-Пухом найдётся свой Пятачок с двустволкой.... (с)

      Когда шарик с Винни висят далеко от свиньи со стволом , то у него твердая уверенность , что в него "устанут" попадать .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 12:12
        Тады могут прилететь "неправильные пчёлы которые делают неправильный мёд" (с) и почикать этот шарик с этим Винни.....
      2. SanichSan Звание
        SanichSan
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: КВУ-НСвД
        Когда шарик с Винни висят далеко от свиньи со стволом

        а далеко это где? в Канаде? wassat
        если далеко то они не выполняют свою функцию, если конечно их функция не попил бюджета. wink если они выполняют возложенные на них задачи то Пяточек заряжает своё ружьё. soldier
  2. ААК Звание
    ААК
    +4
    Сегодня, 12:02
    А у нас такие есть? ЕМНИП еще в прошлом веке, лет 40-45 тому назад в "Техника молодёжи" что-то подобное на рисунках показывали, типа перспективно, актуально....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:07
      Ну у нас над Ека-бургом периодически аэростат полицейского наблюдения появляется. Значит наверно это направление разрабатывают, раз уже для полиции применяют.
    2. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 12:25
      Хороший вопрос... Тоже об этом подумал, но видимо нет. Нигде не мелькала инфа... Но урякалкам это не интересно... Здесь другие приоритеты smile
    3. Xenofont Звание
      Xenofont
      0
      Сегодня, 12:27
      Какие то слухи ходили, что в приграничных районах с какляндией нечто подобное используют, но это под вопросом. Были серьезные попытки продавить в МО использование таких аппаратов в военных целях, но чем это закончилось...?
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 12:36
      У нас в армии разведка не нужна, только по минимуму. Это слишком сложно и думать надо руководителям
  3. кредо Звание
    кредо
    -4
    Сегодня, 12:06
    Поднятые на высоту 4 км, они будут способны обнаруживать низколетящие цели на дальности до 300 км.

    То есть они будут висеть на этой высоте постоянно? А "веревочка" не оборвётся от ветра с Балтики и Скандинавии?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 12:08
      Можно будет тихонько отправить диверсантов которые эту веревочку и подпилят......
  4. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 12:14
    В феврале этого года Госдеп США одобрил потенциальную продажу комплексов Варшаве.
    Будут делиться актуальной информацией со всем НАТО с США в том числе, а уж постоянно мониторя территорию Украины на всем доступном расстоянии в обязательном порядке будут выдавать ей целеуказания. И наверняка если на Украине присутствуют кроме обычных бойцов ещё и их операторы беспилотников, какие нибудь штатные единицы ( инструкторы и пр.) в украинском ПВО то и им тоже.
  5. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 12:18
    а из мелкашки можно сбить?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:19
      Ну Вы ещё про рогатку спросите..... laughing
      1. singless Звание
        singless
        -2
        Сегодня, 12:21
        ну это шар . а чем сбивать какая разница. задолбаются дырки заклеивать
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:22
          Во времена ПМВ по аэростатам и шарам с наблюдателями противника палили картечью и шрапнельными снарядами.... ИМХО тут тоже самое....
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 12:48
            Не факт, что аэростаты нужны только вблизи ЛБС. В тылу допустим на 500 км от ЛБС вблизи какого нибудь нефтехима не помешал бы. И шрапнель его там бы не достала. Так, что своя ниша у локаторов на аэростатах есть. Тем более Аэростат не обязательно может состоять из одного баллона, может и из десяти.
        2. Xenofont Звание
          Xenofont
          +2
          Сегодня, 12:29
          Конструкция может быть многосекционной и с технологией самозатягивания пробоин. Так, что не все просто с уничтожением.
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    +4
    Сегодня, 12:26
    Тысячи раз на множестве площадок говорили ,что России нужны были как воздух как хлеб комплексы РЛС типа Barbara для создания единого радиополя наблюдения и обороны территории РФ( в СССР оно было, но потом было разрушено).И есть кому их делать достаточно дешево.И что? Все комплексы , получается, осели в карманах Ивановых.Постоянно летающих А-50 у нас нет, аналогов RQ-4(Гелиос-РЛД) нет, достаточной спутниковой группировки нет,комплексы ЗРК может и есть, но они полуслепы.Зато есть всякие дико стоящие Посейдоны и Буревестники, которых Запад совсем не боится, как и РВСН РФ в целом.А российскому народу остается только летящая сюда еженощно по милостивому разрешению Запада смерть, как народам в Ираке, Ливии, Сирии. Так получается целая группа лиц(банда) по предварительному сговору действовала в составе( и не только) МО РФ? Ст. 58 УК РСФСР...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 12:33
      Обратите внимание сколько их отстранили и арестовали.....
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 12:42
        Да,уже не мало. Но легче ли от этого становится ребятам на ЛБС и простым жителям того же Белгорода и других приграничных городов *старой"России, не говоря уже о "новой"???? Пока не легче. Никак не легче.Только надежда у нас всех и остается, теперь уж на суперэкономиста... Экономить будем.Как всегда( вспомните, как все радовались уходу Стрррашного Сердюка, и кто его сменил???)
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:42
      Если начать разбираться то вообще мало что есть. Даже танки, что закупали последние 10 лет, были модернизациями ранее произведенных Т90А и Т-72. И закупали их десятками в год. За Сердюковым все так пристально следили, а что Шойгу делал почему-то всем плевать, если что всё равно Сердюков виноват был
  7. Last centurion Звание
    Last centurion
    -1
    Сегодня, 12:37
    Эти шары хороши ровно до начала боевых действий. Там их что угодно поразит в силу маломобильности Там они не протянут и дня.
    Другое дело это мобильные комплексы РЛС, скажем с мощным дроном размером с пол вертолёта поднимает метров на 200 антенну и питается по кабелю...и всё это катится где-то по среднему такому бездорожью...Были бы, бы бы бы... Еслиб бы бы бы не дома отдельных генералов по 1000+квадратов... А так ждём хотяб а50... Так как сделать компактный глобалхок а-ля рус не позволяет отсутствие миниатюризации микроэлектроники... Так как 300 млрд баксов отжаты за границей вместо постройки отрасли промышленности... Бы бы бы
    1. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      0
      Сегодня, 12:44
      А вы реальность то знаете? А не домыслы?
      У этой системы аварийное сворачивание за 20 минут с приземлением аэростата с высоты 4км.
      Вся система, КП, Энерго, ЦУ - все на колёсном ходу.
      Они за полчаса сврнутся и уедут.
  8. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 12:37
    Нам бы тоже совсем не помешало начать более активно применять эростаты для разведовательных целей, и для отслеживания воздушного пространства на большие расстояния, не надо стесняться перенимать полезный опыт даже и у наших врагов.
  9. Voronezh Звание
    Voronezh
    0
    Сегодня, 12:41
    Что то я с трудом представляю какая у него ветроустойчивость. У нас в средней полосе 10-15 м/с как здрасьте.....