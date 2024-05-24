Премьер-министр Венгрии: Страна проводит переоценку членства в НАТО из-за нежелания участвовать в украинском конфликте

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Премьер-министр Венгрии: Страна проводит переоценку членства в НАТО из-за нежелания участвовать в украинском конфликте

Власти Венгрии собираются переоценить членство страны в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как утверждает глава венгерского правительства, переоценка членства в НАТО связана с нежеланием страны участвовать в военной и финансовой помощи Украине. Будапешт давно демонстрировал несогласие с политикой остальных западных государств по вопросу помощи киевскому режиму.



У Венгрии есть на это свои основания. На Украине проживает довольно внушительное и компактное венгерское национальное меньшинство, населяющее часть районов Закарпатской области. Этнические венгры подвергаются дискриминации со стороны киевского режима, что не может нравиться руководству соседней Венгрии.

Венгерское правительство не раз требовало от Украины прекратить дискриминационные действия по отношению к мадьярскому меньшинству. Однако украинский режим не прислушивается к требованиям Будапешта, что заставляет последний проводить более жесткую политику в отношении поддержки Украины.

Отметим, что Венгрия проводит одну из наиболее самостоятельных политик в Евросоюзе и НАТО, часто демонстрируя несогласие по отношению к декларируемым «коллективным Западом» ценностям.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 12:06
    Греки тоже зажали какелам комплексы ПВО. Пишут что пока им на замену не поставят - ничего не дадим.
    1. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 12:12
      Трудно сказать почему себя так повели греки, может вспомнили про своё великое прошлое, а вот что касается Орбана, то есть подозрение, что он имеет поддержку не только внутри страны, но и негласную поддержку в одной из сопредельных стран.
      Венгрия ранее уже впрягалась на стороне нацистов и видимо сейчас повторять этот опыт не желает.
      Посмотрит чем закончится такое венгерское упрямство.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:14
        Печально может закончится это упрямство для Орбана. Печально, к сожалению. (в свете последних покушений)
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 12:23
          Печально может закончится это упрямство Орбана. Печально, к сожалению. (в свете последних покушений)

          Вот поэтому я и говорю, что убийства и покушения на убийства на неугодных англосаксам начались ещё задолго до 2022 года - Эрдоган в Турции, Або в Японии, потом в Южной Корее неудачная попытка убийства премьера, очередные пока неудачные попытки переворотов в Казахстане, Турции, Саудовской Аравии, Нигере, других странах Африки, Грузии, Фицо в Словакии - а Орбан всё как заговорённый гнёт свою линию и в полном здравии. Это не случайно. hi
      2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
        Дмитрий Иванов_1991
        -1
        Сегодня, 12:23
        вообще-то у греков ситуация почти-в-шаге-от-войны с Турцией.. поводов два: нерешённый вопрос Кипра, и Турция выставляет территориальные требования к большей части островов, что у берегов Турции находятся, но по факту - греческие. Из-за этого Турция не может осваивать дно моря, без пропуска корабли двигать и линия владения от земли их - минимальная в сторону моря и прочее.
        поэтому, греки свои танки-пушки держат у себя, т.к. если Турция агрессию начнёт - грекам ответить будет нечего, а пока НАТо хоть как-то вмешается - мини-война будет проиграна (прошлые греко-турецкие войны были не дольше 1.5 месяца в активной фазе)
      3. Павел Никишов
        Павел Никишов
        0
        Сегодня, 12:46
        потому что Греция с Турцией почти в состоянии войны после инцидента с захватом половины Кипра,и потому ни Греция,ни Турция - Украине ничего не дарят .а если и отдают что тот из старого советского -только в замен на что то - сначала требуют поставки ей замену и только потом отправлять ...но Запад жадный они считают что их вооружение лучше советского и потому обмен почти не состоялся -так по мелочи .......но основная причина - тёрки с Турцией
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 12:09
    Такими темпами и для Орбана "цивилизованные" найдут какого-нибудь Юрая Цинтулу...
    1. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      0
      Сегодня, 12:27
      Не обязательно. Кроме полоумного "пана Юрека" у "цивилизованных" есть куда более богатый ассортимент подобных "услуг". Скажем "диомид" под сиденьем президентского кадиллака, "случайная" пуля с недоступной дистанции, дроновая техника, какой - нибудь неизлечимый "тиф" или "воранокарус", например. Лекарств и средств "от жизни" изобретено много больше, нежели от смерти. sad
    2. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: taiga2018
      Такими темпами и для Орбана "цивилизованные" найдут какого-нибудь Юрая Цинтулу.

      Поэтому есть предложение независимым лидерам мира (именно независимым от англосаксов) бесплатно поставлять Аурус с полным пакетом защиты и музыкантов для его обслуживания.
  3. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    0
    Сегодня, 12:10
    Надо приложить усилия и потом кричать "Да здравствует ОБД - Организация Будапештского Договора" laughing
    1. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      0
      Сегодня, 12:20
      Не дадут, ей богу, не дадут! Была бы прямая граница РФ с Мадьярией, тогда, может быть, что - нибудь и прокатило.бы, да и поддержать нашлось бы кому, а так... no
  4. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 12:18
    Цитата: Nexcom
    Греки тоже зажали какелам комплексы ПВО. Пишут что пока им на замену не поставят - ничего не дадим.

    "Брат" по НАТО за ближним морем есть. wink
    "Своя рубашка ближе к телу". wink
  5. Бускан
    Бускан
    -1
    Сегодня, 12:22
    "Перевожу" новость на русский: Мы хотим "доить" и НАТО, и Россию. Принятие в НАТО Швеции не даст соврать.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 12:35
    Это одно из свидетельств о подготовке Европы к началу возможной войны с Россией. Жители ряда европейских городов, в том числе столичных, развлекаются теперь по-новому. Истребители с баз НАТО и Великобритании (F-16, Typhoon-Eurofighter) барражируют прямо над зданиями и ревут моторами, пугая европейцев до истерики . Самолеты в основном взлетают с баз на Кипре. Истребители в условиях, приближенных к боевым, выполняют имитацию атаки на технику и колонны людей. Возможно готовятся подавлять мятежи, атаковать военную технику в плотной городской застройке или просто напоминать о том, что русские идут и надо напрячься. Что это , если не подготовка ?
  7. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 12:37
    Рискует "министцерельнёк ур" Орбан, ох рискует. Не любят заокеанцы и бриты - островитяне тех, кто с ними не согласен. Да и опыта всяких там "цветных" и "бесцветных" революциев им не занимать, как и организации всяческих санкциев. recourse
  8. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:42
    Венгерское правительство не раз требовало от Украины прекратить дискриминационные действия по отношению к мадьярскому меньшинству.

    Вот даже в Западной Европе лидеры защищают и переживают за людей своей национальности, но пока не проводят СВО.
    А Россия уже начала СВО по защите своих граждан и рассы ибо беспредел и геноцид достиг беспредела.