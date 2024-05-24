Власти Венгрии собираются переоценить членство страны в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Как утверждает глава венгерского правительства, переоценка членства в НАТО связана с нежеланием страны участвовать в военной и финансовой помощи Украине. Будапешт давно демонстрировал несогласие с политикой остальных западных государств по вопросу помощи киевскому режиму.У Венгрии есть на это свои основания. На Украине проживает довольно внушительное и компактное венгерское национальное меньшинство, населяющее часть районов Закарпатской области. Этнические венгры подвергаются дискриминации со стороны киевского режима, что не может нравиться руководству соседней Венгрии.Венгерское правительство не раз требовало от Украины прекратить дискриминационные действия по отношению к мадьярскому меньшинству. Однако украинский режим не прислушивается к требованиям Будапешта, что заставляет последний проводить более жесткую политику в отношении поддержки Украины.Отметим, что Венгрия проводит одну из наиболее самостоятельных политик в Евросоюзе и НАТО, часто демонстрируя несогласие по отношению к декларируемым «коллективным Западом» ценностям.

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