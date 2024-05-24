«Изделие-305» или ЛМУР: высокоточная российская ракета-дрон, применяемая в зоне СВО
История легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), в народе называемой «Лемуром», началась в 2003 году, когда крупный чиновник Минобороны прочел статью об американском беспилотнике Predator и предложил создать аналогичный летательный аппарат для российской армии.
В конечном счете именно благодаря вышеупомянутой инициативе в ВС РФ появился дрон «Иноходец». Между тем еще до создания БПЛА в Минобороны РФ задумались, чем его можно будет вооружить.
В итоге в 2011 году российское военное ведомство заказало разработку ракеты, получившей индекс «Изделие-79». Несмотря на то, что уже к 2016-му ракета была готова, «Иноходец» начали оснащать «Корнетами».
Впрочем, и «Изделие-79» не пропало зря. Ракетой заинтересовалось ФСБ для оснащения штатных вертолетов. При этом боеприпас должен был стать «умным» с возможностью выбора цели и отменой «задания» уже в полете по необходимости.
Так появилась ракета ЛМУР или «Изделие-305», которая впервые была представлена на форуме «Армия-2021». Первое же боевое применение боеприпаса «Лемур» состоялось в июне 2022 года, когда Ми-28 ударил по ангару в селе Яковлевка.
Стоит отметить, что ЛМУР – это некий гибрид между ракетой и дроном. Боеприпас может как следовать к цели, параметры которой заданы перед пуском, так и выбирать «жертву» под управлением оператора. Данная особенность доступна благодаря оптике, встроенной в головку самонаведения.
Стартовая масса «Изделия-305» составляет 105 кг, 25 из которых приходится на боевую часть. Максимальная дальность пуска определена в 14,5 км при скорости до 220-230 м/с.
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