Премьер Венгрии: Переговоры между РФ и США могут определить существование всего мира на десятки лет

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Премьер Венгрии: Переговоры между РФ и США могут определить существование всего мира на десятки лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что возможные переговоры между Россией и США определят существование всего мира как минимум на следующие три десятилетия.

По мнению Орбана, проведение переговоров между Москвой и Вашингтоном необходимо для урегулирования украинского кризиса и для безопасности во всей Европе. Для завершения вооруженного конфликта необходимо наличие контактов между украинским и российским руководством.



Глава венгерского правительства уверен, что за переговорами между Москвой и Киевом последуют настоящие переговоры между РФ и США, которые будут напрямую касаться не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности. Результаты этих переговоров могут определить существование Европы на ближайшие 20–30 лет.

При этом Орбан уверен, что вооруженный конфликт на Украине - это не просто противостояние двух стран, поскольку за Киевом стоит весь Запад, воюющий с Россией на украинской территории.

Ранее венгерский премьер отметил, что заявления некоторых западных политиков свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу прямого противостояния с Россией. Исходя из этого, Будапешт намерен провести переоценку своей роли в НАТО, поскольку не желает участвовать в возможной военной миссии альянса на Украине и вступления в прямое противостояние с Россией. По словам Орбана, в настоящее время в Брюсселе идет обсуждение, в ходе которого рассматривается вопрос возможного прямого участия НАТО в украинском кризисе.
12 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 12:22
    Ни к чему не приведут переговоры между США и Россией, по причине "дикого" самомнения штатов и генетической ненависти ко всему миру. Если конечно не найдутся "утырки" готовые продать всё и вся.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 12:24
      у США есть еще и генетическая любовь... к наживе и ограблению .
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 12:42
      Да, в этом вопросе Орбан судя по всему ошибся.
      США явно нет никакого резона вести переговоры с Россией о заключении мира или перемирия на условиях России, а России тем более нет резона идти на уступки США.
      Окончить войну на Украине в первую очередь можно только если все страны ЕС остановят все поставки оружия на Украину и прекратят финансировать киевский режим.
      Орбану нужно обращаться в Брюссель и к соседям, а не кивать на дядей. hi
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 12:52
        Сколько международных законов и договоров СШ уже нарушили. Мотивируя тем, что это зона их интересов. Ожидать сейчас чего-то ещё от них---- впасть в маразм.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 12:31
    США нельзя доверять. Сколько раз уже обманывали и нарушали все договорённости.
    Все эти договоры с США - просто бумага. Будет амерам выгодно - нарушат и даже не вздрогнут.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 12:34
      США нельзя доверять. Сколько раз уже обманывали и нарушали все договорённости.
      Что бы заставить США сдерживать договоренности надо из себя что то весомое представлять.
      1. Жнец Звание
        Жнец
        +1
        Сегодня, 12:37
        Что бы заставить США сдерживать договоренности надо из себя что то весомое представлять.

        Это как если бы в школьном классе очкастый ботан и матерый гопник попытались договориться о совместном существовании.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:50
      Так издавна повелось, что "джентльмены" всегда были хозяевами своего слова. Захотел - дал слово, захотел - обратно забрал.
  3. krops777 Звание
    krops777
    +1
    Сегодня, 12:36
    Для того что бы переговоры состоялись, надо что бы США воспринимали Россию как равную себе, а этого нет и скорее всего в ближайшее время не будет.
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 12:38
    не желает участвовать

    И это очень правильно, что не поддаётся русофобской риторике. Смелый человек, не боится высказываться против. А ведь какие-то лидеры разных стран уже пострадали за своё несогласие с навязываемыми "свыше" действиями
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 12:45
    Увы, но противоречия стран при капитализме, непреодолимые и тут только война. Разные системы договорились бы, но не в рамках одной.
  6. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 12:52
    Вряд ли США услышат Орбана, они заинтересованы в обратном...