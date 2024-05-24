В Харьковской области расширяется зона принудительной «эвакуации» детей и подростков. Соответствующее решение приняла областная военная администрация в условиях масштабного наступления Вооруженных сил Российской Федерации.Как известно, на Харьковском направлении осуществляется стремительное продвижение российских войск. В связи с этим киевский режим принял решение о вывозе детей и подростков из 36 населенных пунктов региона.Детей разлучат со своими семьями. Ведь многие семьи жителей региона не собираются покидать свои дома. Соответственно, детей будут изымать украинские полицейские.Примечательно, что еще месяц назад украинский режим объявил об «эвакуации» детей и подростков из Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Теперь принято решение о вывозе детей и из Купянского района. Это объясняется стремительным продвижением российской армии к Купянску.В Харьковской области отсутствуют серьезные линии обороны, что заметно облегчает российским войскам задачи по продвижению по территории региона. Однако задачи по «эвакуации» детей из указанных районов области могут быть осложнены, поскольку властям региона будет сложно провести мероприятия по вывозу детей на фоне активного российского наступления.

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