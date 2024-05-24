Киевский режим расширил зону «эвакуации» детей в Харьковской области

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Киевский режим расширил зону «эвакуации» детей в Харьковской области

В Харьковской области расширяется зона принудительной «эвакуации» детей и подростков. Соответствующее решение приняла областная военная администрация в условиях масштабного наступления Вооруженных сил Российской Федерации.

Как известно, на Харьковском направлении осуществляется стремительное продвижение российских войск. В связи с этим киевский режим принял решение о вывозе детей и подростков из 36 населенных пунктов региона.

Детей разлучат со своими семьями. Ведь многие семьи жителей региона не собираются покидать свои дома. Соответственно, детей будут изымать украинские полицейские.

Примечательно, что еще месяц назад украинский режим объявил об «эвакуации» детей и подростков из Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов области. Теперь принято решение о вывозе детей и из Купянского района. Это объясняется стремительным продвижением российской армии к Купянску.

В Харьковской области отсутствуют серьезные линии обороны, что заметно облегчает российским войскам задачи по продвижению по территории региона. Однако задачи по «эвакуации» детей из указанных районов области могут быть осложнены, поскольку властям региона будет сложно провести мероприятия по вывозу детей на фоне активного российского наступления.
4 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 12:47
    Из детей можно вырастить самых отъявленных нацистов, убийц и садистов, а взрослых "перековать" сложнее или вообще невозможно.
    Так что всё идёт на Украине как по методички Геббельса.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:49
    Странная концовка про отсутствии линий обороны в Харьковской области...Если они вывезут все гражданское население,то это облегчит нам задачу.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:51
      «На Харьковское направление противник стянул несколько тысяч человек. Наша авиация и ракетчики в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. ВКС активно применяются недавно поставленные в войска боеприпасы с универсальным модулем и планирующим боевым (УМПБ) с увеличенной дальностью поражения в сравнении с ФАБ с УМПК. На Волчанском направлении ВС России продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки „Север“ продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои. В восточном микрорайоне Часова Яра наши войска продвигаются в районе высотной застройки, применяются ТОС „Солнцепек“, враг отвечает множеством FPV-дронов и артиллерией», — сообщают «Два майора».
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 12:50
    Детей разлучат со своими семьями. Ведь многие семьи жителей региона не собираются покидать свои дома.

    Такая целенаправленная политика про детей идёт с запада ибо дети - это будущее и из них можно лепить и делать, что угодно. Нацистов через мозги, инструмент для удовлетворения хотелок, рабов без мозгов и даже доноров.
    Родителям за детей надо бороться до смерти.