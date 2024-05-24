«Превращают Украину в большой концлагерь»: Украинский аналитик раскритиковал власти за принимаемые законы

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«Превращают Украину в большой концлагерь»: Украинский аналитик раскритиковал власти за принимаемые законы

Украина больше не демократическое, а фашистское государство, власти которого делают всё возможное для того, чтобы превратить страну в большой концлагерь. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украинский аналитик прокомментировал новые законопроекты, принятые Верховной радой, значительно расширяющие полномочия Нацгвардии Украины. В частности, полицейским и нацгвардейцам разрешили применять спецсредства для остановки автотранспорта, а также собак для задержаний и разгонов митингов. Учитывая закрытие границ, развал экономики и обеднение народа, принудительную мобилизацию и новые законы для полиции, Украина превращается в один большой концлагерь, где власть считает население рабами.



Это уже фашистское государство, это фашизм, вот в чем проблемка. (...) Власть осуществила мятеж, формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму.

— заявил Соскин, добавив, что такой произвол властей обязательно приведет к расколу страны. По его словам, такие процессы уже пошли, и Зеленский их остановить не сможет.

Вторят Соскину и различные украинские эксперты, заявляющие, что на Украине зреет социальный взрыв, который власти только подстегивают своими решениями. Сейчас Зеленский загоняет народ в окопы, рейтинг военных и ТЦК падает прямо на глазах из-за насильственной мобилизации. Из страны никого не выпускают, а ведь обещали, что все чуть ли не каждый день будут ездить в Париж кофе пить. А как сняли кастрюли с головы, реальность совсем другая оказалась. Впрочем, за что скакали, к тому и прискакали.
10 комментариев
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  1. dauria Звание
    dauria
    -1
    Сегодня, 13:07
    рейтинг военных и ТЦК падает прямо на глазах из-за насильственной мобилизации.

    А что , бывает "ненасильственная" мобилизация ? Это как - "Не желаете ли повоевать ? Ах нет ...Ну, извините "
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:12
      Соскин случайно не на оплате у США?
      А то все претензии к шуту-наркоману предъявляет, забыв упомянуть о том, что тотальную мобилизацию на Украине требуют проводить именно англосаксы. soldier
    2. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 13:20
      По-вашему выходит, что наши отцы и деды по принуждению шли в военкоматы летом 1941-го?
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 13:31
        Оставьте патетику . По разному шли . Кто-то сам , не дожидаясь .Только вот отказаться от законного призыва нельзя было - становился дезертиром со всеми вытекающими. Это как с любым законом - кому-то совесть не позволяет воровать , а кому-то страх наказания .
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 13:38
          Это уж вы оставьте свою враждебную по отношению к нашим предкам патетику.
          Я сейчас не имею в виду тех "ждунов", которые "с радостью" встречали фашистов, а потом сами становились участниками карательных операций против советских граждан.
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 13:35
      А что , бывает "ненасильственная" мобилизация ?
      ...ну если инвалидов грести в мобики....то это и есть насильственая мобилизация....тут ни чем не попишешь
      1. dauria Звание
        dauria
        -1
        Сегодня, 13:39
        Да бросьте , всё Вы понимаете. Речь о нелепости выражения "насильственная мобилизация " . Ляп журналистов . А ваш пример - нарушение закона о мобилизации .
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 13:10
    рейтинг военных и ТЦК падает

    Это не выборные должности. Им на рейтинг наплевать. Да и зелебобику уже давно рейтинги не интересны. Он выборы проводить не намерен.
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:11
    Это уже фашистское государство, это фашизм, вот в чем проблемка. (...) Власть осуществила мятеж, формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму.

    Ждём когда Соскина запишут в агент Кремля. laughing
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:46
    Что то не пойму.. Третий год у них мобилизация и еще не всех переловили. И ничего,кого то отлавливают. Силой,но отлавливают.