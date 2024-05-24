«Превращают Украину в большой концлагерь»: Украинский аналитик раскритиковал власти за принимаемые законы

Это уже фашистское государство, это фашизм, вот в чем проблемка. (...) Власть осуществила мятеж, формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму.

Украина больше не демократическое, а фашистское государство, власти которого делают всё возможное для того, чтобы превратить страну в большой концлагерь. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Украинский аналитик прокомментировал новые законопроекты, принятые Верховной радой, значительно расширяющие полномочия Нацгвардии Украины. В частности, полицейским и нацгвардейцам разрешили применять спецсредства для остановки автотранспорта, а также собак для задержаний и разгонов митингов. Учитывая закрытие границ, развал экономики и обеднение народа, принудительную мобилизацию и новые законы для полиции, Украина превращается в один большой концлагерь, где власть считает население рабами.— заявил Соскин, добавив, что такой произвол властей обязательно приведет к расколу страны. По его словам, такие процессы уже пошли, и Зеленский их остановить не сможет.Вторят Соскину и различные украинские эксперты, заявляющие, что на Украине зреет социальный взрыв, который власти только подстегивают своими решениями. Сейчас Зеленский загоняет народ в окопы, рейтинг военных и ТЦК падает прямо на глазах из-за насильственной мобилизации. Из страны никого не выпускают, а ведь обещали, что все чуть ли не каждый день будут ездить в Париж кофе пить. А как сняли кастрюли с головы, реальность совсем другая оказалась. Впрочем, за что скакали, к тому и прискакали.