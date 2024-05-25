Азербайджанский эксперт о гибели Раиси: большой вопрос к пилотам вертолётов сопровождения

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Азербайджанский эксперт о гибели Раиси: большой вопрос к пилотам вертолётов сопровождения

19 мая в СМИ появилась информация о крушении вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси, летевшего из республики Восточный Азербайджан в Тебриз. Уже на следующий день было официально объявлено о гибели всех пассажиров президентского борта, включая самого Раиси, а также главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора Восточного Азербайджана Малека Рахмати и представителя Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммада Али аль-Хашема.

Изначально основной версией о причине катастрофы были плохие погодные условия. Позднее официальные власти Исламской Республики сообщили о том, что президентский борт совершил жесткую посадку и загорелся из-за технической неисправности.



Свое мнение по поводу вышеупомянутого происшествия в ходе интервью местному телеканалу высказал азербайджанский военный эксперт Шаир Рамалданов.

С его слов, версия со сложными погодными условиями, которая озвучивалась ранее, выглядит весьма сомнительной. Ведь речь идет о президентском борте, который должен быть оснащен передовым оборудованием, в том числе и позволяющим совершать полеты в условиях плохой видимости.

Касательно самой винтокрылой машины, как выразился эксперт, вертолеты марки Bell 212 производятся в США с конца 60-х годов. Аппарат в дальнейшем неоднократно проходил модернизацию.

При этом лицензию на продажу и техобслуживание Bell 212, помимо США, еще имеет Италия. Поэтому, неизвестно, у кого был приобретен вертолет, на котором разбился Раиси.

В то же время Рамалданов подчеркнул, что много вопросов остается к пилотам двух вертолётов сопровождения. В частности, почему они не попытались сесть поблизости с местом крушения или хотя бы не сообщили, где это произошло? Ведь, как заявил эксперт, пилоты трех винтокрылых машин должны были поддерживать связь на протяжении всего полёта. Таким образом, экипаж двух вертолётов сопровождения не мог не заметить пропажу президентского борта.

25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Normann Звание
    Normann
    +3
    Сегодня, 10:06
    Так это и так всем было ясно, сопровождение) полетело дальше.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:12
      Normann hi, интересно сколько по врнмени должен был проходить полет?
      1. Normann Звание
        Normann
        +4
        Сегодня, 10:19
        А какая разница, борт сопровождения он и есть борт сопровождения, его цель сопровождать , а не лететь на базу.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 10:23
          Normann, я к тому что тут скорее всего человеческий фактор виной, поездка была "местечковая" туда-обратно, торопились все, отношение было спустя рукава, вот и получилось то что получилось.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 10:52
            А с Фицо то же поспешили? Или все-таки наоборот - очень вовремя выключили? Я в системе безопасности много лет проработал, не бывает таких чудес с первыми лицами государства!
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 11:00
              Михаил-Иванов hi, с Фицо залет охраны на лицо, расслабились на 100%,здесь время экономили по быстром туда-сюда мотанемся, вот и решили не ждать и не страховаться. Как версия.
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 11:03
                Я версию с сыном Хоменеи не сам придумал. Пока весь мир искал вертолет иранского Президента, один толковый эксперт из Ирана (он в целом в оппозиции) расписал весь расклад в шести частях. Там на хорошую статью информации. И вот он и двинул вариант, который я здесь озвучил...
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 11:07
                  Михаил-Иванов, это мнение очередного эксперта причём из оппозиции, который мог просто протолкнуть свою версию подогнав условия под ответ.
                  1. Михаил-Иванов Звание
                    Михаил-Иванов
                    0
                    Сегодня, 11:09
                    Да, нет, там действительно шла борьба. Раиси был лидером клана, который очень влиятелен в Иране. Но у него было очень много врагов, так как он считался мясником, после подавления бунта...
              2. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 11:05
                Насчет Фицо не согласен. Там все было очень хорошо организовано... Выключили его надолго из политики и другим пример показали... Не даром еврокомиссар угрожал грузинскому Премьеру...
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  +1
                  Сегодня, 11:09
                  Михаил-Иванов, и это мы знаем со слов премьера, может он и насвистел чтоб свою значимость свою повысить,как вам версия.
                  1. Михаил-Иванов Звание
                    Михаил-Иванов
                    +1
                    Сегодня, 11:12
                    Тут вообще все прозрачно, уже и сам этот еврокомиссар сознался, что говорил, но его не правильно поняли...
            2. Shurik70 Звание
              Shurik70
              +1
              Сегодня, 11:02
              Если, как утверждают, видимость была нормальной - пилот мог врезаться в гору (или пытаться аварийно сесть) только из-за неисправности.
              Но первое, что он бы при этом сделал, параллельно попытке спасти машину - сообщил бы об аварийной ситуации.
              А сразу после сообщения вертолёты сопровождения кинулись бы его искать.
              Вывод - диверсия.
              Одновременно связь и управление из строя могли выйти только при диверсии.
              Кто совершил диверсию? Тут всего четыре варианта. США, Англия, Израиль и внутренние разборки Ирана.
              Правду мы по любому не узнаем. В настоящий момент Ирану выгодно спустить всё на несчастный случай при любом раскладе.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 10:50
      Несмотря на то, что многие считают убийство Президента Ирана делом рук матрасов или евреев, я практически уверен в иранской версии. Там шла серьезная борьба за пост главы страны, Хоменеи слишком стар и болен, скоро придет его час и Раиси был кандидат номер один на его место. Но, был и второй кандидат, который теперь практически стопроцентно стал первым - сын Хоменеи. Вот откуда растут ноги у этого убийства. Свита легла до кучи, тут все стандартно.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 10:08
    Строить версии и гадать, это не самая лучшая форма оценки происшедшего. Даже если гадают)) и "эксперты".
    Только при наличии фактов полного расследования можно дать окончательную оценку.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:14
      a. s. zzz888 hi, ну так многие просто не могут поверить что с такими людьми может случится катастрофа из-за чего то кроме как мирового заговора.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +3
        Сегодня, 10:18
        Ропот 55
        (АЛЕКСАНДР)
        0
        Сегодня, 10:14
        Новый
        a. s. zzz888 hi, ну так многие просто не могут поверить что с такими людьми может случится катастрофа из-за чего то кроме как мирового заговора.
        hi ! Согласен. Но для этого всё таки нужны факты, основанные на заключении компетентной Комиссии. Однако дать такие факты, после практически сгоревшего вертолета, будет весьма сложно.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 11:11
          Да, у нас тоже в прошлом году упал самолет в Тверской области, до сих пор расследуют...
  3. ermak124.0 Звание
    ermak124.0
    +4
    Сегодня, 10:11
    опять жесткая посадка... эй, вы в своём уме? вертолёт вдребезги, все погибли, какая нафик посадка??? Столкновение, катастрофа, тяжёлое лётное происшествие повлёкшее гибель людей.
  4. bars042 Звание
    bars042
    +1
    Сегодня, 10:22
    Чёй то какие то "неудобные" вопросы задаёт ентот "эксперт"?! Так ведь можно "нарваться" на какую-нибудь генномодэфицырованную Гюльчитай.
  5. air wolf Звание
    air wolf
    -3
    Сегодня, 10:25
    Персы глупцы, только торговать умеют, а инженерия это не их конёк, не знаю у кого они и герань 2 стырили, Ми-17 это лучшее, что есть, как велосипед, а Ка-32 это вообще бомба для гор идеально подходит...
  6. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:29
    Это азербайджанец излагает. А вот иранец, летевший в российском вертолёте.

    Вот что рассказал глава администрации президента страны Голам -Хоссейн Эсмаили. Он летел в другом вертолёте, в одной общей колоне из трех авиамашин, где в вертолёте американского производства "Bell 212" находился Раиси.

    " Во время нашего перелёта погода была вполне благоприятная. Небольшая облачность наблюдалась только вблизи рудника Сунгун. Эту облачность мы увидели после получаса полёта. Она висела над медным рудником Сунгун, и это был не туман.

    На траектории нашего полёта никакого тумана не было. Возможно он и был где-то в глубине ущелья, но я такого не разглядел. Увиденные нами облака находились немного выше вертолёта.

    Тот пилот вертолёта на котором находился президент Раиси дал нам, как командир, команду набрать высоту и подняться выше облаков, чтобы пройти над ними."

    После этого два вертолёта сопровождения увеличили высоту и примерно через полминуты пилот вертолёта на котором летел Голам-Хоссейн Эсмаили понял вдруг, что вертолёт президента пропал.

    "Вскоре облака перед нами рассеялись и мы увидели внизу рудник добычи меди Сунгун. Наш пилот развернул машину и полетел искать вертолёт президента, исчезнувший из виду. Мне тут же сказали, что вертолёт мог разбиться, потому что контакта между нами не было уже порядка полутора минут.

    Наш вертолёт сделал несколько кругов в воздухе, но не смог установить радиосвязь с президентским бортом. Спустя примерно тридцать секунд мы приземлились на площадке шахты Сунгун.

    Кстати, Путин не зря сказал. Посыл понятен.

    МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без проблем.
    «
    "Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:42
    много вопросов остается к пилотам двух вертолётов сопровождения
    Действительно по такому поведению пилотов вертолетов сопровождения возникают вопросы и не только у азербайджанской стороны.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 10:54
    Я вот что подумал. Как-никак 21 век. Времена интернета. Можно писать не только в черный ящик, но и куда-нибудь в обачное хранилище.
  9. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 11:51
    Азербайджанский эксперт о гибели Раиси

    В Азербайджане есть крупные эксперты в области вертолётостроения и их эксплуатации в аварийных условиях?!! belay