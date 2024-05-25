Азербайджанский эксперт о гибели Раиси: большой вопрос к пилотам вертолётов сопровождения

19 мая в СМИ появилась информация о крушении вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси, летевшего из республики Восточный Азербайджан в Тебриз. Уже на следующий день было официально объявлено о гибели всех пассажиров президентского борта, включая самого Раиси, а также главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора Восточного Азербайджана Малека Рахмати и представителя Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммада Али аль-Хашема.Изначально основной версией о причине катастрофы были плохие погодные условия. Позднее официальные власти Исламской Республики сообщили о том, что президентский борт совершил жесткую посадку и загорелся из-за технической неисправности.Свое мнение по поводу вышеупомянутого происшествия в ходе интервью местному телеканалу высказал азербайджанский военный эксперт Шаир Рамалданов.С его слов, версия со сложными погодными условиями, которая озвучивалась ранее, выглядит весьма сомнительной. Ведь речь идет о президентском борте, который должен быть оснащен передовым оборудованием, в том числе и позволяющим совершать полеты в условиях плохой видимости.Касательно самой винтокрылой машины, как выразился эксперт, вертолеты марки Bell 212 производятся в США с конца 60-х годов. Аппарат в дальнейшем неоднократно проходил модернизацию.При этом лицензию на продажу и техобслуживание Bell 212, помимо США, еще имеет Италия. Поэтому, неизвестно, у кого был приобретен вертолет, на котором разбился Раиси.В то же время Рамалданов подчеркнул, что много вопросов остается к пилотам двух вертолётов сопровождения. В частности, почему они не попытались сесть поблизости с местом крушения или хотя бы не сообщили, где это произошло? Ведь, как заявил эксперт, пилоты трех винтокрылых машин должны были поддерживать связь на протяжении всего полёта. Таким образом, экипаж двух вертолётов сопровождения не мог не заметить пропажу президентского борта.

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