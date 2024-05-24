Координатор Николаевского подполья сообщил об ударе по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве

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Координатор Николаевского подполья сообщил об ударе по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве

Российские войска значительно усилили не только сухопутную активность в Харьковской области. Нашим бойцам на передовой помогают авиация и ракетчики, которые высокоточными ударами уничтожают прифронтовые тыловые объекты ВСУ как в самом административном центре, так и на подконтрольной противнику территории региона. Таким образом срываются планы Киева по переброске резервов, поставке вооружений и боеприпасов на фронт.

Об очередном ударе, в результате которого уничтожен еще один пункт снабжения в городе Чугуев Харьковской области, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, не прекращаются атаки и по военным целям в самом Харькове.



В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск БК и ГСМ. Прилетело в Чугуев в 6:50. В 7:05 и в 7:07 прилеты продолжились

— написал Лебедев в своем телеграм-канале.

Появились некоторые подробности вчерашних ракетных ударов по резервам противника, которые с разных направлений пытались перекинуть в Харьков. В сети опубликованы кадры последствий прилетов по железнодорожной станции, причем непосредственно в момент выгрузки военной техники и живой силы, активно перебрасываемых командованием ВСУ в попытке сдержать наступление наших войск в Харьковской области. Сообщается о серьезных потерях в результате ракетной атаки. Естественно, фото сделаны местными жителями после того, как было снято оцепление, а на месте, так сказать, всё прибрано.





Говоря об украинском подполье. Да, это громко сказано, что жители незалежной уже настолько устали от произвола режима Зеленского, что ну вот каждый второй готов стать «подпольщиком» или «партизаном». Однако некоторые факты, о которых сообщает Лебедев, указывают на то, что некоторые граждане Украины хотя бы на небольшие диверсии решаются.

В частности, в последнее время участились случаи поджога релейных шкафов. Очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск, о чем даже сообщили местные правоохранительные органы. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье «Диверсия». Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы. И это еще одна причина, по которой даже симпатизирующие России украинцы опасаются открытых протестов властям. Да и сам Лебедев, который проживает в РФ, как он пишет, вынужден постоянно переезжать, так как давно находится буквально под прицелом СБУ и ГУР МО Украины.

Напомним, ранее релейные шкафы поджигали в Одессе, там зафиксировано два случая и два поджога зафиксировано в Черкасской области. Хочется верить, что это только начало.
3 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 13:23
    Ночью и утром в пятницу 24 мая на Украине были зафиксированы удары по значимым объектам Вооруженных сил Украины.В зоне СВО был нанесен удар по перевалочному пункту снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве (Харьковская область). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

    Лебедев сообщает о трех ударах ВС РФ, которые были зафиксированы в 6:50, в 7:05 и в 7:07 24 мая. По его данным, в Чугуеве располагался важный пункт снабжения ВСУ, на котором хранятся боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

    «Там идет постоянная доукомплектация подразделений», — рассказал подпольщик.

    В Харькове выведены из строя железнодорожные узлы
    Кроме того, по данным Лебедева были нанесены удары по объектам в столице региона — Харькове. В частности, удары могли вывести из строя железнодорожный узел, сообщает военный Telegram-канал «Рыбарь». Авторы ресурса отмечают, что ВКС России активно применяются недавно поставленные в войска ФАБ (фугасные авиационные бомбы) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) с увеличенной дальностью поражения.

    По данным издания Readovka, накануне в Харькове были поражены несколько ж/д станций, где на момент ударов стояли составы с военной техникой и живой силой ВСУ. Подразделения были накрыты на станции Люботин на западе Харькова и на станции Харьков-Сортировочный, куда, по сообщениям военкоров, прибывали резервы из Купянска, которые украинское командование пыталось перебросить к Волчанску и Липцам.


    Telegram-канал «Повернутые на войне» публикует кадры, снятые беспилотником, на которых виден взрыв и разрушение административного здания. Согласно описанию, показан прилёт по объекту ВСУ в Гуляйполе ОДАБ-1500 c УМПК (объёмно-детонирующая авиабомба).
  2. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 13:35
    Напомним, ранее релейные шкафы поджигали в Одессе... Хочется верить, что это только начало.
    Хочется верить, что фашистам башку свернет армия, надеяться на то, что все произойдет на основе поджога релейных шкафов - наивная глупость. А партизанам конечно большая благодарность.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 14:30
    Судя по фото, удар пришёлся на депо (вагонное или локомотивное). Это тоже хорошо, но погрузка-выгрузка происходит с платформы. Автору надо более внимательно относиться к фотоматериалу. А то прикрепляет к статье первое, что попадается под руку. Это снижает достоверность информации.