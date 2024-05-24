Координатор Николаевского подполья сообщил об ударе по пункту снабжения ВСУ в Чугуеве
Российские войска значительно усилили не только сухопутную активность в Харьковской области. Нашим бойцам на передовой помогают авиация и ракетчики, которые высокоточными ударами уничтожают прифронтовые тыловые объекты ВСУ как в самом административном центре, так и на подконтрольной противнику территории региона. Таким образом срываются планы Киева по переброске резервов, поставке вооружений и боеприпасов на фронт.
Об очередном ударе, в результате которого уничтожен еще один пункт снабжения в городе Чугуев Харьковской области, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, не прекращаются атаки и по военным целям в самом Харькове.
— написал Лебедев в своем телеграм-канале.
Появились некоторые подробности вчерашних ракетных ударов по резервам противника, которые с разных направлений пытались перекинуть в Харьков. В сети опубликованы кадры последствий прилетов по железнодорожной станции, причем непосредственно в момент выгрузки военной техники и живой силы, активно перебрасываемых командованием ВСУ в попытке сдержать наступление наших войск в Харьковской области. Сообщается о серьезных потерях в результате ракетной атаки. Естественно, фото сделаны местными жителями после того, как было снято оцепление, а на месте, так сказать, всё прибрано.
Говоря об украинском подполье. Да, это громко сказано, что жители незалежной уже настолько устали от произвола режима Зеленского, что ну вот каждый второй готов стать «подпольщиком» или «партизаном». Однако некоторые факты, о которых сообщает Лебедев, указывают на то, что некоторые граждане Украины хотя бы на небольшие диверсии решаются.
В частности, в последнее время участились случаи поджога релейных шкафов. Очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск, о чем даже сообщили местные правоохранительные органы. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье «Диверсия». Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы. И это еще одна причина, по которой даже симпатизирующие России украинцы опасаются открытых протестов властям. Да и сам Лебедев, который проживает в РФ, как он пишет, вынужден постоянно переезжать, так как давно находится буквально под прицелом СБУ и ГУР МО Украины.
Напомним, ранее релейные шкафы поджигали в Одессе, там зафиксировано два случая и два поджога зафиксировано в Черкасской области. Хочется верить, что это только начало.
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