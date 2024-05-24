Украинский военный сдался в российский плен, прихватив с собой танк Т-64

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Украинский военный сдался в российский плен, прихватив с собой танк Т-64

Последние успехи российских войск на фронте, а также ситуация в самой Украине привели к падению морального духа украинской армии, все больше военнослужащих ВСУ сдается в плен, предпочитая жизнь гибели за американские хотелки. Иногда украинские военные заранее договариваются о сдаче в плен, вызывая «Волгу», после чего приходят с оружием и с боеприпасами. А один украинец вообще приехал сдаваться на танке.

Интересный случай произошел на Донецком направлении, там украинский военный перешел на нашу сторону вместе со своим танком Т-64. Как сообщают российские ресурсы, украинец заранее договорился с российскими бойцами, после чего в ночное время на танке прибыл в назначенное место. Чтобы его не приняли за вражеский танк, он задрал ствол пушки как можно выше. Как пояснил сам перебежчик, уйти на танке оказалось гораздо безопаснее, поскольку никто не заподозрит в побеге, а также не выстрелит в спину.



Как сообщается, сам Максим Лихачёв родом из Сватово, ему 39 лет, он успел пожить в Польше, вернуться на Украину и повоевать аж в четырех бригадах ВСУ.

С кем Максим встречался в Польше, после чего вернулся на Украину, почему каждая бригада ВСУ, где он появлялся, несла потери и чем он будет заниматься у нас, Лихачёв скоро расскажет сам

— написал ТГ-канал «Неофициальный Безсонов».

27 комментариев
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 13:26
    вызывая «Волгу»
    Волгу прослушивает СБУ 24\7.
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 13:38
      Волгу прослушивает СБУ 24\7.

      Причем ещё и глушат по возможности , и долбят , если пеленг возьмут . А про задратый ствол хорошо придумано . Только вот как он не вызвал подозрений , рванув без экипажа в ночь . А в спину действительно шмалять бессмысленно winked
      1. Болторез Звание
        Болторез
        -1
        Сегодня, 13:40
        как он не вызвал подозрений
        Под предлогом сгонять за горилкой по бырому yes .
        1. КВУ-НСвД Звание
          КВУ-НСвД
          +3
          Сегодня, 13:42
          Под предлогом сгонять за горилкой

          Вполне жизненная и правдоподобная версия .
          1. dauria Звание
            dauria
            +3
            Сегодня, 13:50
            На войне всякие чудеса бывают . Был румын , лётчик Хеншеля 129 . Сбили ведущего , немца Сел в поле , забрал Ганса ( кстати, там кабина -одному тесно ) , взлетел . Поздней воевал за русских на том же самолёте , был сбит , попал в плен уже к немцам . В итоге был застрелен конвоиршей-немкой ( раненый от колонны пленных отставал )
      2. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        +3
        Сегодня, 13:49
        Поехал танк вперед, пока кто то очухается, подумает, доложит, уже будет пара километров, что ночью уже гарантирует безопасность.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 13:26
    «Украинский военный перешёл на нашу сторону вместе со своим танком Т-64» —

    — Может кто и на "Абрамсе" подкатит ...
    1. guest Звание
      guest
      +4
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Может кто и на "Абрамсе" подкатит ...

      Заодно и вознаграждение получит, вчера у Соловьёва такое предлагали.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        -1
        Сегодня, 14:15
        ...неужели Рудольфович раскошелился?)
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 13:32
    Молодец! Уважаю. Настоящий украинец- умный,ответственный и хозяйственный. Имущество- " до дому,до хаты".
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +6
    Сегодня, 13:34
    Что называется, пришёл со своим приданым))
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 13:43
    с экипажем надо рвать когти и ротами желательно я вообще удивляюсь как они за два года не начали офицерье свое и упоротых отстреливать передок мал ли откель пуля прилетела собрались создали комитет солдатский придавали по тихой грусти парочку стукачей все же друг друга знают а потом до офицера пане капитане а вот хлопцы сейф трофейный дыбанули грошей завались уже дербнить начали пане капитане пошли скорее отожмем и халявщику пулю в затылок а там опапа можно и по своим тылам погулять если хлопцы надежные партизанский отряд так сказать создать с обязательной экспроприацией добра
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 14:07
      . как они за два года не начали офицерье свое и упоротых отстреливать

      Так ведь почему не делают? Междуусобойчики регулярно. Но тут главное кто быстрее и решимее окажется
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 14:10
        да потому что фраера лакшовые(( не многим дано по житухе ровно шагать надежда есть на зэкпризыв там штемпы чоткие по любахе есть
    2. maksbazhin Звание
      maksbazhin
      +1
      Сегодня, 14:14
      Потому, что надо объявить премию офицерам за каждого сданого бойца и вот тогда будут сдаваться повзводно.
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +5
    Сегодня, 13:46
    Když se vzdávají Ukrajinští vojáci, za mě to v této situaci nejde považovat za pokles morálky ukrajinské armády. Ti co si zachrání život a přeběhnou na Ruskou stranu pro mě nejsou lidé, kteří nemají morálku. Je logické, že celá armáda Ukrajiny nemá morálku, protože bojuje z donucení a mnozí vojáci ví, že nebojují za správnou věc, nebojují za oprávněné zájmy Ukrajiny, ale mají bojovat a umírat za Americké zájmy a Banderofašisty na Ukrajině.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +9
      Сегодня, 13:47
      Когда украинские солдаты сдаются в плен, для меня в данной ситуации это не может считаться падением боевого духа украинской армии. Для меня те, кто спасает свою жизнь и переходит на сторону России, не являются людьми без морали. Логично, что у всей армии Украины нет морали, потому что они воюют по принуждению, и многие солдаты знают, что они воюют не за правое дело, не воюют за законные интересы Украины, а им положено сражайтесь и умирайте за интересы Америки и бандерофашистов на Украине.
  7. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 13:53
    Вообще-то могли бы как-то помягче отнестись к тому, кто пришел в плен совершенно добровольно. Тем более, что пригнал с собой целый так. Зачем его сразу так жестко прессовать? Ведь должна же быть разница между теми, кто поднял руки чтобы не убили, и теми, кто принял решение заранее.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 14:23
      Таки война...не до сантиментов! Мало ли о чем договаривались,досмотреть все равно нужно! Да и в конце виде вроде как по дружески по спине похлопали hi
    2. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 14:30
      где вы там жесткий прессинг увидели?
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 14:00
    Кадр из фильма - позывной "Пассажир"
  9. Новик225 Звание
    Новик225
    +4
    Сегодня, 14:02
    Цитата: km-21
    Вообще-то могли бы как-то помягче отнестись к тому, кто пришел в плен совершенно добровольно. Тем более, что пригнал с собой целый так. Зачем его сразу так жестко прессовать? Ведь должна же быть разница между теми, кто поднял руки чтобы не убили, и теми, кто принял решение заранее.

    Так кто его прессовал-то? Даже не пнули ни разу.
    А в конце даже руки развязали.
    а так-то обязательно нужно быть осторожными - так целее будешь.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:03
    Таких случаев сдачи на танке на самом деле было много и с самого начала СВО. Танк во время движения задирает дуло вверх - условный знак о сдаче
  11. sdivt Звание
    sdivt
    -2
    Сегодня, 14:05
    ... привели к падению морального духа украинской армии, все больше военнослужащих ВСУ сдается в плен ...

    Как же мы любим обобщать всё...
    Историю Алфёрова все помним? Даниил Алфёров, лейтенант ВС РФ, перебежчик, и сам сдался, и сослуживцев сдал.
    И что?
    Это, по мнения автора, должно говорить о падении морального духа в рядах ВС РФ?
    Серьёзно?
    Для меня это говорит лишь о том, что паршивая овца может появиться в любом стаде
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:08
    "Чуть чуть" знаком с фиксированными радиочастотами ( радист Р/С это такое веселье) без ТА -57 неразрулишь,благо я научился принимать сигнал на " эхе" ,приёмник позволял ,в телефонии вообще мрак.Помню на сдаче ,нашим батальоном тактической задачи летнего периода обучения, я просто уничтожил связь батальона.А все просто фиксированный частоты.Которые я сам писал для КШМок батальона.Причина мести простая,я единственный постригся на лысо в батальоне ,и комбат меня вывел из строя и сказал - этот солдат поедет на дембель лысым .Ага,счаз!Тогда коррупция в армии процветала на уровне прапорщик,единственный минус ,мы не вышли прощаться с знаменем батальона,но мы это видели.Короче дурдом.И у меня была крыша,начальник связи дивизии.
  13. comings Звание
    comings
    +1
    Сегодня, 14:19
    Одного не пойму: вроде все взрослые люди, ну, зачем рассказывать где он до того был и что он делал? СБУ с собратьями и так перетряхнут все и всех, а тут такой подарок от "благодарных" россиян. Вы бы еще рассказали с кем именно он в Польше общался, как о переходе договаривался и типа "делайте так же" - все вроде правильно, а скольких под расстрел подведете своей болтовней - не думали?
  14. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 14:28
    Не в Украине, а на Украине!
    Редакция, увольте неграмотного писателя-гастарбайера!