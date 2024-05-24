Украинский военный сдался в российский плен, прихватив с собой танк Т-64
Последние успехи российских войск на фронте, а также ситуация в самой Украине привели к падению морального духа украинской армии, все больше военнослужащих ВСУ сдается в плен, предпочитая жизнь гибели за американские хотелки. Иногда украинские военные заранее договариваются о сдаче в плен, вызывая «Волгу», после чего приходят с оружием и с боеприпасами. А один украинец вообще приехал сдаваться на танке.
Интересный случай произошел на Донецком направлении, там украинский военный перешел на нашу сторону вместе со своим танком Т-64. Как сообщают российские ресурсы, украинец заранее договорился с российскими бойцами, после чего в ночное время на танке прибыл в назначенное место. Чтобы его не приняли за вражеский танк, он задрал ствол пушки как можно выше. Как пояснил сам перебежчик, уйти на танке оказалось гораздо безопаснее, поскольку никто не заподозрит в побеге, а также не выстрелит в спину.
Как сообщается, сам Максим Лихачёв родом из Сватово, ему 39 лет, он успел пожить в Польше, вернуться на Украину и повоевать аж в четырех бригадах ВСУ.
— написал ТГ-канал «Неофициальный Безсонов».
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