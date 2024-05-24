Бригада ВСУ опубликовала кадры из компьютерной игры в подтверждение якобы сбитого российского Су-25
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В сети появились кадры из компьютерной игры Digital Combat Simulator (DCS) в качестве подтверждения «уничтожения» ВСУ российского самолета Су-23. Их опубликовала 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
Примечательно, что украинские военные решили публиковать кадры из компьютерной игры, пытаясь выдать их за доказательство «сбития» российского военного самолета. Это свидетельствует о полном отсутствии у ВСУ доказательств подтверждения «уничтожения» российского самолета.
Украинские формирования регулярно сообщают о якобы сбитых российских беспилотных летательных аппаратах, ракетах и самолетах. Естественно, что большинство подобных сообщений оказываются явной дезинформацией.
Более того, сообщения подобного рода скорее негативно влияют и на поставки ВСУ западных систем противовоздушной обороны. Ведь если украинская ПВО работает столь «эффективно», то возникают вопросы относительно целесообразности поставок зенитных ракетных комплексов американского производства.
Тем не менее, киевский режим регулярно просит у западных государств предоставления систем противовоздушной и противоракетной обороны. Эти просьбы обосновываются потребностями в защите украинских промышленных предприятий и крупных городов от ударов российских ракет.
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