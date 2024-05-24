Бригада ВСУ опубликовала кадры из компьютерной игры в подтверждение якобы сбитого российского Су-25

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Бригада ВСУ опубликовала кадры из компьютерной игры в подтверждение якобы сбитого российского Су-25

В сети появились кадры из компьютерной игры Digital Combat Simulator (DCS) в качестве подтверждения «уничтожения» ВСУ российского самолета Су-23. Их опубликовала 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Примечательно, что украинские военные решили публиковать кадры из компьютерной игры, пытаясь выдать их за доказательство «сбития» российского военного самолета. Это свидетельствует о полном отсутствии у ВСУ доказательств подтверждения «уничтожения» российского самолета.

Украинские формирования регулярно сообщают о якобы сбитых российских беспилотных летательных аппаратах, ракетах и самолетах. Естественно, что большинство подобных сообщений оказываются явной дезинформацией.


Более того, сообщения подобного рода скорее негативно влияют и на поставки ВСУ западных систем противовоздушной обороны. Ведь если украинская ПВО работает столь «эффективно», то возникают вопросы относительно целесообразности поставок зенитных ракетных комплексов американского производства.


Тем не менее, киевский режим регулярно просит у западных государств предоставления систем противовоздушной и противоракетной обороны. Эти просьбы обосновываются потребностями в защите украинских промышленных предприятий и крупных городов от ударов российских ракет.
9 комментариев
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  1. Lynnot Звание
    Lynnot
    +2
    Сегодня, 13:42
    Гроши понадобились...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Lynnot
      Гроши понадобились...

      Это вечная проблема и у них, и у нас. Я телегу смотрю ихнюю, даже в такую ситуацию как война используют этом плане, все жить хотят. Знали бы вы как они на беспилотники последние гроши у обывателей вытащить пытаются Кому война, кому мать родна.
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 13:54
    Простой вопрос - откуда снимали с такого ракурса?
    Никому там в голову не приходил?
    Или приходил, но его не пустили - голова не просто гавном забита, а гавном с детонатором
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:03
      А как вы хотели? Несколько десятков лет трудились, чтобы на Украине людей превратить в зомбаков, которым можно скармливать всё что угодно.
      Поэтому данные художества найдут свою аудиторию. "Киевского призрака" схавали и это переварят.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:55
    Для кастрюль вполне годный вариант.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:19
      .В сети появились кадры из компьютерной игры Digital Combat Simulator (DCS) в качестве подтверждения «уничтожения» ВСУ российского самолета Су-23.


      Уничтожение Су-23 (не Су-25).Из компьютерной игры Digital Combat Simulator. laughing
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:02
    Ютьюб таким говном давно завален...
    Хотя... на то он и Ютьюб.
  5. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 14:20
    В смысле су 23?это что за штурмовик такой??
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 14:28
    С армы публиковали теперь это, настоящих сбитых нет хоть виртуальные перемоги будут.