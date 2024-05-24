Показаны кадры удара ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области

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Показаны кадры удара ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара ОДАБ-1500 (объемно-детонирующая авиабомба) по месту дислокации боевиков киевского режима в одном из зданий в городе Гуляйполе в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

При этом отмечается, что украинские военнослужащие оборудовали пункт временной дислокации (ПВД) в уцелевшем крыле помещения местного Дома культуры, в 2022 году частично разрушенного в результате ударов российской армии. Украинские боевики, по всей видимости, полагали что, поскольку по зданию наносились удары ранее, повторные атаки маловероятны. Но на этот раз снаряд, вернее бомба, ВКС РФ известную поговорку опровергла.







Ранее сообщалось, что подразделениям российской армии удалось прорвать оборону ВСУ на Пологовском участке линии боевого соприкосновения и продвинуться на глубину до полутора километров в сторону Гуляйполя.

Российские штурмовики, двигаясь вдоль автомобильной трассы со стороны Мариуполя, неожиданно для противника совершили бросок по направлению к Гуляйполю. В настоящее время от занятых ВС РФ позиций до окраин оккупированного ВСУ населенного пункта остается немногим более двух километров.

При этом украинское командование не располагает свободными резервами, которые было бы возможно перебросить на Запорожское направление, поскольку все резервы ВСУ оттянуты на северный участок фронта, чтобы задержать российское наступление в Харьковской области. Объявленная Киевом тотальная мобилизация вряд ли способна решить проблему с недостатком живой силы, поскольку даже на минимальную подготовку рекрутов требуется некоторое время.

14 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 13:55
    Вроде 1500 килограммовая бомба, а взрыв похож на 500 килограммовый.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +3
      Сегодня, 13:58
      Там в конце видео показано крупным планом фото разрушений. Все таки бомба прилетела не по частному дому.
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 14:01
      50-килограммовый, это уже точнее.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вроде 1500 килограммовая бомба, а взрыв похож на 500 килограммовый.

      Ну вот, посмотрите и сравните:
    4. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 14:22
      взрыв похож на 500

      Вот 250 -ка ФАБ . с 2000 м . Высоту столба пыли по тени понять можно . А тут чёрт его знает - сразу и не скажешь что . Я ОДАБ в деле не видел . Тем более 1500 .
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:36
      Им от Вашего вывода,не легче. Излишняя тяга к " культуре"- вредна чубатым.
    6. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 14:37
      Да, 1500 кг явно нет. Видать воры-генералы толу недоклали... laughing
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:06
    По моему не экспертному мнению, на виденных ранее видео 250 и 500 бахают не хуже. От полторашки ожидаешь большего.
  3. Simfy Звание
    Simfy
    -1
    Сегодня, 14:25
    Дом культуры был похоже.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 14:37
    честно говоря я совсем не специалист, но ведь ни одно дерево даже не дернулось хотя основной поражающий фактор это ударная волна
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 14:42
      Я вижу на видео что прилетело,условно , во внутренний дворик . Даже с учётом того что видео так себе качества , и как вы хотели "дёрганье " деревьев на нем увидеть ,это отдельный вопрос. Так вот , взрывная волна, судя по видео ,по сути осталась вся в здании или ушла вверх.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Скобаристан
        и как вы хотели "дёрганье " деревьев на нем увидеть

        разрешение достаточное, виден даже разлет осколков здания, кроме того физика действия ОДАБ не зависимо от того где был подрыв все равно создаст две волны прямую и обратную, молчу уже про то что распыление вещества происходи НАД поверхностью
  5. MARGADON Звание
    MARGADON
    -1
    Сегодня, 14:48
    Что тот как то скромненько, на мой взгляд.
  6. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 14:53
    Цитата: Василенко Владимир
    разрешение достаточное, виден даже разлет осколков здания, кроме того физика действия ОДАБ не зависимо от того где был подрыв все равно создаст две волны прямую и обратную, молчу уже про то что распыление вещества происходи НАД поверхностью

    Ну тогда остается только один ответ, это Мосфильм. ) Такой вариант подходит?