В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара ОДАБ-1500 (объемно-детонирующая авиабомба) по месту дислокации боевиков киевского режима в одном из зданий в городе Гуляйполе в оккупированной ВСУ части Запорожской области.При этом отмечается, что украинские военнослужащие оборудовали пункт временной дислокации (ПВД) в уцелевшем крыле помещения местного Дома культуры, в 2022 году частично разрушенного в результате ударов российской армии. Украинские боевики, по всей видимости, полагали что, поскольку по зданию наносились удары ранее, повторные атаки маловероятны. Но на этот раз снаряд, вернее бомба, ВКС РФ известную поговорку опровергла.Ранее сообщалось, что подразделениям российской армии удалось прорвать оборону ВСУ на Пологовском участке линии боевого соприкосновения и продвинуться на глубину до полутора километров в сторону Гуляйполя.Российские штурмовики, двигаясь вдоль автомобильной трассы со стороны Мариуполя, неожиданно для противника совершили бросок по направлению к Гуляйполю. В настоящее время от занятых ВС РФ позиций до окраин оккупированного ВСУ населенного пункта остается немногим более двух километров.При этом украинское командование не располагает свободными резервами, которые было бы возможно перебросить на Запорожское направление, поскольку все резервы ВСУ оттянуты на северный участок фронта, чтобы задержать российское наступление в Харьковской области. Объявленная Киевом тотальная мобилизация вряд ли способна решить проблему с недостатком живой силы, поскольку даже на минимальную подготовку рекрутов требуется некоторое время.

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