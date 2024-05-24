Германия поставила Украине дополнительную партию немецких танков Leopard 1A5

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Германия поставила Украине дополнительную партию немецких танков Leopard 1A5

Германия поставила Украине дополнительную партию танков Leopard 1A5, следует из обновленных данных, опубликованных на сайте немецкого правительства.

Согласно обновленному списку, немцы передали Киеву 10 танков Leopard 1A5 в рамках совместной с Данией программы. Они вошли в новый пакет военной помощи, который Германия поставляет Украине ежемесячно. Кроме танков, немцы готовят к передаче ВСУ три пусковые установки РСЗО HIMARS, закупленные для Киева у США. Вернее, их поставят американцы, но будет считаться, что якобы немцы. Из техники также передано: один мостоукладчик Biber, один инженерный танк Dachs, один танковый тягач, 4 бронемашины для разминирования Wisent 1, 2 минных трала, 16 заправочных машин Zetros.



Также в новый пакет вошли разведывательные беспилотники Vector и Heidrun общим количеством 54 единицы, 8,5 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 20 пулеметов MG3 для танков и боевых машин пехоты, 540 автоматических винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338 с патронами, более 100 винтовок CR 308, а также около 1,8 млн патронов стрелковых калибров.

Напомним, что немецкие танки Leopard 1A5 начали поступать на Украину в сентябре прошлого года в рамках так называемой «танковой коалиции». Поставку первых десяти машин обеспечивали Германия, Дания и Нидерланды. Тогда же сообщалось, что власти ФРГ дали разрешение на передачу Украине 178 танков немецкого производства Leopard 1.

Германия является второй после США страной в мире по объему поставленной Украине военной помощи. Берлин осуществляет поставки из наличия Бундесвера ежемесячно, также реализуя несколько контрактов на производство новой военной техники.
10 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +7
    Сегодня, 14:04
    Не добили деды фашисткую сущность немецкую, к сожалению. Пощадили великодушно. А зря.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 14:13
      Мне так кажется, что добить фашистскую сущность не получится, капиталистический строй не позволит.
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 14:38
        Еще как получится. Необходимо постоянно над этим работать. Развивать свою промышленность. Уничтожать внутренних врагов, предателей и коррупцию. Работы много. Россия в свое время совершила большую ошибку поверив в дружбу с западом.
  2. Ella34 Звание
    Ella34
    -1
    Сегодня, 14:15
    Щедрые то какие! Раскошелились нехило так!
  3. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:18
    Они вошли в новый пакет военной помощи, который Германия поставляет Украине ежемесячно.

    Ежемесячно немцы поставляют помощь, это что-то новенькое.
  4. Griffit Звание
    Griffit
    -1
    Сегодня, 14:34
    Вопрос уже не в Украине. С Украиной уже практически всё понятно. Сейчас вопрос стоит о том, когда и где будет применено ТЯО. А то, что оно будет применено, уже все военные специалисты практически полностью согласны.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      -1
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Griffit
      Сейчас вопрос стоит о том, когда и где будет применено ТЯО. А то, что оно будет применено, уже все военные специалисты практически полностью согласны.

      До ТЯО вполне можно было в ответ на снабжение вооружением вынести в Киеве все посольства тех "партнёрских" стран, что поставляют оружие !
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 14:45
    Цитата: Griffit
    А то, что оно будет применено, уже все военные специалисты практически полностью согласны.

    А можно пару тройку фамилий этих самых "военных специалистов " ? И да , применение тяо это вопрос на данным момент политики. При чем тут военные ? Но фамилии все равно интересно узнать.
  6. MARGADON Звание
    MARGADON
    0
    Сегодня, 14:45
    Они всё забыли и ни разу не раскаялись!
  7. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 15:09
    Цитата: Ella34
    Щедрые то какие! Раскошелились нехило так!

    Они уже поставили этих танков.
    Только где они?
    На ЛБС их нет, или я что то пропустил?
    Может, как и россияне, используют антиквариат как мобильные огневые точки?