Германия поставила Украине дополнительную партию немецких танков Leopard 1A5
Германия поставила Украине дополнительную партию танков Leopard 1A5, следует из обновленных данных, опубликованных на сайте немецкого правительства.
Согласно обновленному списку, немцы передали Киеву 10 танков Leopard 1A5 в рамках совместной с Данией программы. Они вошли в новый пакет военной помощи, который Германия поставляет Украине ежемесячно. Кроме танков, немцы готовят к передаче ВСУ три пусковые установки РСЗО HIMARS, закупленные для Киева у США. Вернее, их поставят американцы, но будет считаться, что якобы немцы. Из техники также передано: один мостоукладчик Biber, один инженерный танк Dachs, один танковый тягач, 4 бронемашины для разминирования Wisent 1, 2 минных трала, 16 заправочных машин Zetros.
Также в новый пакет вошли разведывательные беспилотники Vector и Heidrun общим количеством 54 единицы, 8,5 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 20 пулеметов MG3 для танков и боевых машин пехоты, 540 автоматических винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338 с патронами, более 100 винтовок CR 308, а также около 1,8 млн патронов стрелковых калибров.
Напомним, что немецкие танки Leopard 1A5 начали поступать на Украину в сентябре прошлого года в рамках так называемой «танковой коалиции». Поставку первых десяти машин обеспечивали Германия, Дания и Нидерланды. Тогда же сообщалось, что власти ФРГ дали разрешение на передачу Украине 178 танков немецкого производства Leopard 1.
Германия является второй после США страной в мире по объему поставленной Украине военной помощи. Берлин осуществляет поставки из наличия Бундесвера ежемесячно, также реализуя несколько контрактов на производство новой военной техники.
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