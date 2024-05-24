В Минобороны КНР заявили, что новый «президент» Тайваня создает угрозу войны с Китаем

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В Минобороны КНР заявили, что новый «президент» Тайваня создает угрозу войны с Китаем

Напряженность между Пекином и Тайбэем продолжает нарастать. После недавней победы на «президентских» выборах новый лидер частично признанной Китайской Республики (Тайвань) Лай Циндэ сделал ряд заявлений, которые сильно не понравились чиновникам из КНР.

В частности, в Минобороны КНР считают, что новый «президент» Тайваня создает угрозу войны с Китаем. Согласно заявлению представителя военного ведомства Поднебесной У Цяня, Циндэ открыто пропагандирует независимость Китайской Республики, что является вызовом для принципа «одного Китая». Кроме того, преследуя вышеупомянутые цели, тайваньский лидер пытается опираться на свою армию и поддержку внешних сил, тем самым, как выразился военный чиновник из КНР, лишь приближая своих соотечественников к войне.



Те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами

- подытожил У Цянь.

Напомним, что буквально вчера армия КНР (НОАК) начала крупные военные учения вокруг Тайваня. При этом данные маневры сильно обеспокоили американских чиновников, которые уже просчитывают варианты развития событий и вероятность вовлечения США в потенциальный конфликт.

Между тем в Пекине характеризуют текущие учения как предупреждение новым властям Тайваня, предостерегающее их от сепаратистских действий. В то же время, по мнению некоторых экспертов, маневры являются подготовкой перед вторжением НОАК на Тайвань, которое может начаться уже в июне.
13 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:28
    Главное из инаугурационной речи президента Тайваня Лая Циндэ, чтобы понять кто он такой:

    ▪️ Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки.

    ▪️ Дальнейшая работа будет направлена на борьбу с дезинформацией.

    ▪️ Действия НОАК в «серой зоне» считаются величайшими стратегическими вызовами глобальному миру и стабильности.

    ▪️ Правительство Тайваня будет соблюдать обязательства между двумя сторонами пролива, не уступать и не провоцировать, а также поддерживать статус-кво.

    ▪️ Китай должен прекратить политическое и военное запугивание Тайваня. Все мы на Тайване должны понимать, что даже если мы примем позицию Китая и откажемся от нашего суверенитета, амбиции Китая по аннексии Тайваня не исчезнут просто так.

    ▪️ Тайвань укрепит оборону против Китая, будет повышать экономическую безопасность и сотрудничать со странами для сдерживания Пекина.

    ▪️ За полупроводниками и искусственным интеллектом будущее.

    ▪️ Тайвань будет развивать космическую отрасль (разработка средне- и низкоорбитальных спутников связи) и военно-морские силы, а также стоит цель превратить остров в азиатский центр цепочек поставок БЛА в пидаристические демократические страны.

    ▪️ Китайская Республика и Китайская Народная Республика не подчиняются друг другу. Тайвань обладает суверенитетом. Весь народ Тайваня должен объединиться, чтобы защитить нашу нацию, а партии должны выступать против аннексии.
  2. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 14:32
    Артиллеристы есть ? Поясните пожалуйста, что это за красные палки около стволов ? И какого чёрта они пушки рядом ставят - чтобы их одним снарядом накрыло ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:36
      dauria hi, тоже интересно, такие же только более "цивильные" видел на фотках с учений стран НАТО, сдается для облегчения наведения и безопастности стрельбы.
    2. alovrov Звание
      alovrov
      0
      Сегодня, 14:38
      Мушка/планка чего непонятного???
    3. AlexGa Звание
      AlexGa
      0
      Сегодня, 14:39
      Вероятно, это ограничители углов обстрела. Стреляют в море, там ориентиров нет.
    4. Klin64Rus Звание
      Klin64Rus
      +2
      Сегодня, 14:53
      Физические "ограничители" ствола. обычно при учениях с боевыми снарядами используют. Чтобы тупые бойцы наводчики-командиры орудий не навели ни в коем случае на своих. таким образом у тебя есть квадрат за который ну никак нельзя выходить. коснулся - косяк.
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 14:55
        Klin64Rus, спасибо ...
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:33
    Посмотрим, кто есть кто, заявления с обеих сторон сыплятся как из рога изобилия, только заявление не вернут вам контроль над территорией, и не дабудут независимость.
  4. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 14:39
    Моська против слона? Правда опыта военных действий нет ни у одних ни у других. А с НОАК даже мы не справимся без ядерного, слишком она велика.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:53
      Normann hi, иногда цифры не решают, и боевые действия развиваются не по прааилам у кого больше тот и пан.
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 14:54
        Однако чаще всего получается иначе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 15:03
          Normann, вот путаю кто там из богатых и могучих с хуситами всё никак не справиться ОАЭ или кто? А по цифрам должны были раскатать в ноль.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 14:58
    Хитрожопый Си надеялся пересидеть на берегу, зарабатывая на санкционных проблемах России, и выиграть время, пока Кремль воюет со своими западными партнерами. Но, фашингтону нужно поджечь как можно больше стран, чтобы самим воспользоваться преимуществом удаленности от созданных ими конфликтов, ведь деньги любят тишину.