В Минобороны КНР заявили, что новый «президент» Тайваня создает угрозу войны с Китаем

Напряженность между Пекином и Тайбэем продолжает нарастать. После недавней победы на «президентских» выборах новый лидер частично признанной Китайской Республики (Тайвань) Лай Циндэ сделал ряд заявлений, которые сильно не понравились чиновникам из КНР.В частности, в Минобороны КНР считают, что новый «президент» Тайваня создает угрозу войны с Китаем. Согласно заявлению представителя военного ведомства Поднебесной У Цяня, Циндэ открыто пропагандирует независимость Китайской Республики, что является вызовом для принципа «одного Китая». Кроме того, преследуя вышеупомянутые цели, тайваньский лидер пытается опираться на свою армию и поддержку внешних сил, тем самым, как выразился военный чиновник из КНР, лишь приближая своих соотечественников к войне.- подытожил У Цянь.Напомним, что буквально вчера армия КНР (НОАК) начала крупные военные учения вокруг Тайваня. При этом данные маневры сильно обеспокоили американских чиновников, которые уже просчитывают варианты развития событий и вероятность вовлечения США в потенциальный конфликт.Между тем в Пекине характеризуют текущие учения как предупреждение новым властям Тайваня, предостерегающее их от сепаратистских действий. В то же время, по мнению некоторых экспертов, маневры являются подготовкой перед вторжением НОАК на Тайвань, которое может начаться уже в июне.

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