Президент Финляндии высказался по поводу отправки финских военнослужащих на Украину

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Президент Финляндии высказался по поводу отправки финских военнослужащих на Украину

В настоящее время нет необходимости отправки военнослужащих вооруженных сил Финляндии на Украину. Об этом заявил финский президент Александер Стубб, который дал интервью агентству STT.

Глава Финляндии прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.

Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия

- сказал президент Финляндии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял о возможной отправке французского воинского контингента на Украину. Он допустил такую вероятность и подчеркнул, что Франция постарается сделать все возможное для того, чтобы не допустить победу России в украинском конфликте.

В то же время консенсус западных государств по вопросу отправки войск на Украину пока отсутствует. Значительная часть европейских стран отказывается отправлять свои воинские контингенты для участия в украинском конфликте. Далеко не все европейские страны готовы поддержать позицию французского лидера.
13 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:14
    И хочется и колется.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 14:18
      Президент Финляндии высказался по поводу отправки финских военнослужащих на Украину
      Ну накладно для нас это Хотя бы пусть за аренду кладбищ заплатят или уж в бессрочное пользование участок под кладбище выкупят.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 14:34
        В настоящее время нет необходимости отправки военнослужащих вооруженных сил Финляндии на Украину.
        Это значит, что в будущем отправка будет !
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 14:48
          Финляндия участвовала во второй мировой начиная с 25 июня 1941 года на стороне нацистской Германии, но в марте 1945, прикинув что к чему, шустро переобулась и объявила войну Германии... Итоги участия для Финляндии оказались плохими: около 10 % территории страны окончательно отошли к СССР. Беженцами стали более 100 тысяч жителей Финляндии. В общем -то ещё легко отделалась... Просто напоминаем финнам, что во второй раз эти грабли могут ударить намного сильнее... am
        2. Юрий Т. Звание
          Юрий Т.
          +1
          Сегодня, 14:54
          Если будем проигрывать СВО, то не сомневаюсь, что отправят, в надежде поучаствовать в делёжке "пирога". Да и не только фины, много кто захочет халявки.
          И наоборот- чем ВС РФ будет успешнее, тем меньше будет желающих "сплясать с медведем".
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 14:59
            Цитата: Юрий Т.
            чем ВС РФ будет успешнее

            Затянулось СВО и супостаты встрепенулись....
  2. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 14:22
    Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия

    Даже у больших государств бывают маленькие никудышные президенты, мнящие о себе невесть что.
    Это про Макрона и Зелю, если что.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:31
    Это, я так понимаю, список не самых ценных для американцев стран, которые следующие в очереди на мясо
  4. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 14:32
    Провокация и последующий ввод, они всегда так делают........
    К октябрю введут наверное
  5. Тима Звание
    Тима
    -1
    Сегодня, 14:34
    Reuters: Россия готова к переговорам, которые зафиксируют текущую линию фронта
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:39
    В настоящее время нет необходимости
    . Вопрос... а когда, кое кто, решит что эта необходимость есть, так сразу и побегут спасать зелебобиков?
    С головой не дружит вообще или абсолютно... в чем разница?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:42
    Отправка финских войск на 404 ,не огляят Восточный фланг Финляндии?До Хельсинки скока от границы.И особо избранные знают ,до Рованинми скока,и кто их должен был брать?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:00
      Финских пленных упаивать водкой до полусмерти - всё сами расскажут....
      Но! Закуски и опохмелки потом не давать! laughing Пусть мучаются, чухонские падлы....