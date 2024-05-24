Президент Финляндии высказался по поводу отправки финских военнослужащих на Украину

В настоящее время нет необходимости отправки военнослужащих вооруженных сил Финляндии на Украину. Об этом заявил финский президент Александер Стубб, который дал интервью агентству STT.Глава Финляндии прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.- сказал президент Финляндии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял о возможной отправке французского воинского контингента на Украину. Он допустил такую вероятность и подчеркнул, что Франция постарается сделать все возможное для того, чтобы не допустить победу России в украинском конфликте.В то же время консенсус западных государств по вопросу отправки войск на Украину пока отсутствует. Значительная часть европейских стран отказывается отправлять свои воинские контингенты для участия в украинском конфликте. Далеко не все европейские страны готовы поддержать позицию французского лидера.

Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия

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