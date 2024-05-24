Суд в российской Донецкой Народной Республике (ДНР) вынес приговор четырем военнослужащим украинской армии, совершавшим преступления против гражданского населения во время боев за Мариуполь в 2022 году. За расстрел мирных жителей боевики киевского режима приговорены к пожизненному лишению свободы.Как сообщает прокуратура ДНР, суд установил, что в период с марта по апрель 2022 года четыре военнослужащих мотопехотного батальона "Запорожье" ВСУ расстреляли трех местных жителей, оказавшихся поблизости от их позиций на территории металлургического комбината. При этом один гражданский умер на месте, а двум оставшимся, несмотря на полученные ранения, удалось спастись.После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворта и захвата власти откровенно нацистским режимом на подконтрольных Киеву территориях продолжается террор в отношении заподозренного в недостаточной лояльности к властям мирных жителей. Тысячи украинских граждан были замучены в застенках СБУ или попросту убиты без суда и следствия боевиками парамилитарных формирований.Украинские власти предоставили нацистам полную свободу действий. Военнослужащие ВСУ нередко используют гражданское население в качестве "живого щита", обустраивая свои позиции в жилых домах, школах и больницах. В частности, после тактического отступления ВС РФ из северных регионов Украины и Харьковской области были зафиксированы многочисленные случаи расправы над людьми, заподозренными даже в малейшем сотрудничестве с российскими военными.При этом военные преступления не имеют сроков давности и заслуженное наказание рано или поздно настигнет каждого украинского боевика, проявлявшего насилие в отношении как граждан России, так и граждан Украины как в новых регионах РФ, так и на территориях, пока что подконтрольных киевскому режиму.

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